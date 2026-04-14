Vészesen leapadtak az üzemanyagtartalékok, kell tartani hiánytól? Megszólalt az Ásványolaj Szövetség

A helyzet nem biztató, de egyelőre nem fenyeget üzemanyaghiány Magyarországon - mondta a Pénzcentrumnak Grád Ottó, a Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára. Kedden derült ki, a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség adataiból, hogy márciusra a tartalékolt benzin 80 százaléka, a gázolaj 75 százaléka elfogyott. A szakember szerint Horvátországon keresztül érkezik kőolaj Magyarországra, de a dunai finomító még mindig csökkenetett kapacitással üzemel - ugyanakkor így is ki tudják elégíteni az igényeket.

Bár a helyzet nem biztató, de egyelőre nem kell üzemanyaghiánytól tartani Magyarországon – mondta a Pénzcentrumnak Grád Ottó, a Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára miután kedden kiderült, hogy Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség adatai szerint jelentősen lecsökkent a stratégiai üzemanyagtartalék, amely fedezi a hatósági árak fenntartását (a márciusi adatok szerint a benzin 80 százaléka, a gázolaj 75 százaléka elfogyott a tartalékolt mennyiségből).

A szakember kiemelte, Horvátországon keresztül jelenleg is érkezik kőolaj az országba, viszont az tény, hogy a Mol dunai finomítója a tavalyi üzemi baleset nyomán még mindig csak nagyjából 60 százalékos kapacitással képes termelni.

Ez, illetve a felszabadított stratégiai készletek egyelőre elégségesek az igények kielégítésére, üzemanyaghiány jelenleg nem fenyeget – szögezte le ismét.

Arról a szervezetnek nincsenek információi, hogy az MSZKSZ miképpen pótolja vissza a tartalékokból hiányzó mennyiséget – ez is kulcskérdés a mostani adatok értelmezésében a szakember szerint.

Ugyanakkor azt hozzátette: a hatósági árazás egyáltalán nem segít a helyzeten, hiszen egyrészt azáltal minimálisra csökkent az üzemanyag-import, és ez így is marad, ameddig a piaci és a hazai „védett” árak között literenként 80-100 forint különbség van.

Másfelől pedig nem érvényesült az áremelkedés fogyasztásvisszafogó hatása, tagvállalataink adatai szerint az első negyedévben nem tűnik úgy, hogy csökkenne a forgalom a töltőállomásokon, miközben már a stratégiai tartalékból is használt fel az ország

- fogalmazott. Megjegyezte, más európai országokban is a tartalékok terhére igyekeznek fékezni az üzemanyagárak emelkedését:

Ezeket vissza kell majd pótolni, így a folyamatos és magas kereslet miatt még akkor is komoly árnyomás lesz a kőolajpiacon a következő időszakban, ha enyhülnek a geopolitikai feszültségek, megnyílik a Hormuzi-szoros

-tette hozzá Grád Ottó.

Címlapkép: Balogh Zoltán, MTI/MTVA