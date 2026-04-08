Lehullt a lepel, miért olcsó nálunk az energia: valójában semmi köze az orosz függéshez - J.D. Vance is benézte, mi a valódi ok
JD Vance amerikai alelnök budapesti látogatásán úgy nyilatkozott, hogy Európának követnie kellene Orbán Viktor energiapolitikáját az alacsonyabb árak elérése érdekében. Bár a magyar lakossági árak valóban a legalacsonyabbak az Európai Unióban, ennek hátterében nem az orosz energiahordozókhoz való ragaszkodás áll - tudósított a Politico.
J.D. Vance egy magyarországi sajtótájékoztatón nemrég az energiabiztonság és a függetlenség kérdésében a legjózanabb európai vezetőnek nevezte a magyar miniszterelnököt. Úgy vélekedett, hogy ha a nyugat-európai döntéshozók a magyar példát követték volna, akkor jóval enyhébb lett volna az energiaválság.
Bár Magyarországon valóban a legolcsóbb a lakossági villamos energia az Európai Unióban, ez legkevésbé a fenntartani kívánt orosz importnak köszönhető.
A kedvező árakat a hatalmas állami kiadások és a zöld átállás eredményezik. Paradox módon épp ez az a két irányvonal, amelyet a Vance által is képviselt politikai szárny jellemzően ellenez. A Nemzetközi Energiaügynökség adatai szerint világviszonylatban Magyarország villamosenergia-termelésében a legmagasabb, közel huszonöt százalékos a napenergia aránya. Tavaly a napenergia a földgázt is megelőzve a nukleáris energia után a második legfontosabb energiaforrássá vált hazánkban, miközben egy évtizeddel ezelőtt még alig volt érdemi szerepe.
A lakossági terheket emellett a rezsicsökkentés tartja mesterségesen alacsony szinten. Ezen masszív állami támogatások nélkül a számlák jelentősen magasabbak lennének.
Ezt jól mutatja, hogy a vállalati fogyasztók, például az ipari szereplők számára a villamos energia ára a legmagasabbak közé tartozik az uniós tagállamok között.
Ráadásul a kormányzati intézkedések sem tudták teljesen megvédeni a lakosságot a globális folyamatoktól, amit az üzemanyagoknál korábban bevezetett hatósági árak sorsa is kiválóan jelzett - jegyzi meg a Politico.
A magyar kormány továbbra is kitart az orosz fosszilis energiahordozók importja mellett, és határozottan ellenzi az uniós kivezetési törekvéseket. Vance ezt a hozzáállást is támogatásáról biztosította, és követendő modellként hivatkozott rá. A valóságban azonban az egyetlen útvonalon, a sérülékeny Barátság kőolajvezetéken keresztül érkező orosz kőolajtól való függés rendkívül sebezhetővé teszi az ország energiaellátás-biztonságát.
Vance mindezek ellenére kitartott azon állítása mellett, hogy a brüsszeli bürokraták próbálják tönkretenni a magyar gazdaságot. Szerinte ők akarják felszámolni az ország energiafüggetlenségét és növelni a fogyasztói árakat. Úgy vélte, mindezt pusztán azért teszik, mert személyes ellenszenvvel viseltetnek a magyar miniszterelnök iránt.
