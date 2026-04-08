2026. április 8. szerda Dénes
7 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
|
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
|
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Budapest, 2026. április 7.J.D. Vance amerikai alelnök a magyar-amerikai barátság napja alkalmából rendezett nagygyűlésen az MTK Sportparkban 2026. április 7-én.MTI/Hegedüs Róbert
Világ

Lehullt a lepel, miért olcsó nálunk az energia: valójában semmi köze az orosz függéshez - J.D. Vance is benézte, mi a valódi ok

Pénzcentrum
2026. április 8. 20:45

JD Vance amerikai alelnök budapesti látogatásán úgy nyilatkozott, hogy Európának követnie kellene Orbán Viktor energiapolitikáját az alacsonyabb árak elérése érdekében. Bár a magyar lakossági árak valóban a legalacsonyabbak az Európai Unióban, ennek hátterében nem az orosz energiahordozókhoz való ragaszkodás áll - tudósított a Politico.

J.D. Vance egy magyarországi sajtótájékoztatón nemrég az energiabiztonság és a függetlenség kérdésében a legjózanabb európai vezetőnek nevezte a magyar miniszterelnököt. Úgy vélekedett, hogy ha a nyugat-európai döntéshozók a magyar példát követték volna, akkor jóval enyhébb lett volna az energiaválság.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Bár Magyarországon valóban a legolcsóbb a lakossági villamos energia az Európai Unióban, ez legkevésbé a fenntartani kívánt orosz importnak köszönhető.

A kedvező árakat a hatalmas állami kiadások és a zöld átállás eredményezik. Paradox módon épp ez az a két irányvonal, amelyet a Vance által is képviselt politikai szárny jellemzően ellenez. A Nemzetközi Energiaügynökség adatai szerint világviszonylatban Magyarország villamosenergia-termelésében a legmagasabb, közel huszonöt százalékos a napenergia aránya. Tavaly a napenergia a földgázt is megelőzve a nukleáris energia után a második legfontosabb energiaforrássá vált hazánkban, miközben egy évtizeddel ezelőtt még alig volt érdemi szerepe.

A lakossági terheket emellett a rezsicsökkentés tartja mesterségesen alacsony szinten. Ezen masszív állami támogatások nélkül a számlák jelentősen magasabbak lennének.

Ezt jól mutatja, hogy a vállalati fogyasztók, például az ipari szereplők számára a villamos energia ára a legmagasabbak közé tartozik az uniós tagállamok között.

Ráadásul a kormányzati intézkedések sem tudták teljesen megvédeni a lakosságot a globális folyamatoktól, amit az üzemanyagoknál korábban bevezetett hatósági árak sorsa is kiválóan jelzett - jegyzi meg a Politico.

A magyar kormány továbbra is kitart az orosz fosszilis energiahordozók importja mellett, és határozottan ellenzi az uniós kivezetési törekvéseket. Vance ezt a hozzáállást is támogatásáról biztosította, és követendő modellként hivatkozott rá. A valóságban azonban az egyetlen útvonalon, a sérülékeny Barátság kőolajvezetéken keresztül érkező orosz kőolajtól való függés rendkívül sebezhetővé teszi az ország energiaellátás-biztonságát.

Vance mindezek ellenére kitartott azon állítása mellett, hogy a brüsszeli bürokraták próbálják tönkretenni a magyar gazdaságot. Szerinte ők akarják felszámolni az ország energiafüggetlenségét és növelni a fogyasztói árakat. Úgy vélte, mindezt pusztán azért teszik, mert személyes ellenszenvvel viseltetnek a magyar miniszterelnök iránt.

Címlapfotó: Hegedüs Róbert, MTI/MTVA 
#energia #rezsi #Orbán #rezsicsökkentés #magyarország #európai unió #napenergia #gázár #világ #megújuló energia #olaj #orbán viktor #olajár #barátság kőolajvezeték #magyar kormány #kőolaj #energiaárak #j.d. vance #energiaár

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NAPTÁR
Tovább
2026. április 8. szerda
Dénes
15. hét
Április 8.
A romák világnapja
Április 8.
Az emberszeretet világnapja
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
PÉNZÜGYI KISOKOS
Közlési kötelezettség
a biztosított, a szerződéskötéskor, a kockázatvállalás szempontjából lényeges, valamennyi körülményt köteles közölni a biztosítóval. Ezt a biztosító általában kérdőívekkel, adatlapokkal segíti. Ha a biztosított ennek a kötelezettségének nem tesz eleget, vagy valótlan tényeket közöl, a biztosító mentesülésre hivatkozhat

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
