Újabb durva sebességhatár csökkentés Budapesten: könnyű benézni, itt változott a szabály

70 km/h helyett 50 lesz a megengedett tempó a Megyeri út egy részén - közölte a hvg.hu.

A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) bejelentette, hogy a Közlekedésbiztonsági Stratégia részeként további útszakaszokon mérséklik a megengedett sebességhatárokat a fővárosban. A változások december 11-től lesznek érvényesek két kijelölt helyszínen.

Az egyik érintett terület a IV. kerületben található Megyeri út, ahol a Szilas-patak és az Íves út közötti szakaszon a jelenlegi 70 km/órás sebességhatárt 50 km/órára csökkentik. A másik helyszín a X. kerületi Kőbányai út, ahol a Könyves Kálmán körút és a Szállás utca közötti részen 60 km/óráról 50 km/órára mérséklik a megengedett legnagyobb sebességet.

A BKK tájékoztatása szerint az érintett útszakaszokon rendszeres forgalom- és sebességméréseket fognak végezni. Ezek célja az intézkedések hatékonyságának ellenőrzése, valamint szükség esetén további lépések kidolgozása a közlekedésbiztonság javítása érdekében.

A döntéshozatal során a főváros egy korszerű, mesterséges intelligenciát is alkalmazó prediktív modellt használt. Ez a modell az elmúlt öt év baleseti statisztikáit elemezve segített azonosítani a kritikus útszakaszokat. A módszer eredményességét mutatja, hogy korábban már az Andrássy út, az Attila út és a Váci út egyes szakaszain is hasonló sebességcsökkentéseket vezettek be.

A BKK hangsúlyozza, hogy ezek az intézkedések a fővárosi közlekedés biztonságosabbá tételét szolgálják, és része annak a átfogó stratégiának, amely a balesetek számának csökkentését és a közlekedők védelmét célozza.