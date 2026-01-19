Komolyan megdrágultak a használt autók: ezt a márkát keresi most a legtöbb magyar, jól járhat, aki most adna el

A JóAutók.hu adatai szerint a hazai használtautó-piacon minden eddiginél több, 920 200 személygépkocsi cserélt gazdát 2025-ben. Ez az érték 1,5 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbi rekordot: 2024-ben 906 900 volt a belföldi átírások száma. Ezzel a használt személyautók hazai piacának forgalma egy évtized alatt közel 70 százalékkal emelkedett.

„A használt autók iránti töretlen kereslet tavaly újabb csúcsra emelte a piac forgalmát. A piac aktivitására kétségtelen hatást gyakorolt, hogy tavaly ismét 4-5 százalékkal nőttek a reálbérek, és a jelek szerint az olyan alternatív lehetőségek sem vonták el a megtakarításokat a használtautó-piacról, mint például az év során bevezetett kedvezményes lakáshitel” – mondta Halász Bertalan, a JóAutók.hu vezérigazgatója.

Hozzátette: ráadásul a kedvező euróárfolyam miatt felgyorsult a használtautó-import, az így lecserélt korábbi járművek pedig szintén megjelentek a hazai kínálatban.

Továbbra is az Opel a vezető helyen

A Datahouse által ma közzétett adatok szerint a belföldi használtautó-piacon 2025-ben is hat márka autói biztosították a teljes forgalom közel felét (48%). Az első helyen az Opel áll: ebből a márkából 95 ezer példány cserélt gazdát, ami 10,3 százalékos részesedést jelent. A Volkswagen, amely 2019 óta áll a második helyen, 10,1 százalékos részarányával stabilan tartja ezt a pozícióját. A harmadik helyen található Suzuki az éves forgalomból 8,1 százalékot tudhat magáénak. A Ford a negyedik helyen áll 7,9 százalékkal. A BMW az ötödik 6,4 százalék feletti részesedéssel, a hatodik helyre tavaly a Toyota tudott felkapaszkodni 5,6 százalékos részaránnyal – ezt a pozíciót egy évvel korábban még a Skoda birtokolta.

A hazai személyautók átlagéletkora folyamatosan nő, 2025 közepére elérte a 16,3 évet. A korösszetétel alakulása belföldi használtautó-piacon is egyértelműen megmutatkozik: a forgalom túlnyomó részét az idősebb és olcsóbb járművek adásvétele biztosítja. A tavaly gazdát cserélő személyautók 39 százaléka legalább 20 éves autó volt. Az érintett autók 21 százaléka a kisautó kategóriába, további 28 százaléka pedig az alsó-középkategóriába tartozik.

A belföldi autópark két fő utánpótlási forrása közül az újautópiac tavaly 6 százalékot tudott növekedni: 2025 folyamán 129 400 új személyautót adtak el, szemben az előző év hasonló időszakában regisztrált 121 600-as mennyiséggel. Az importált használt autók száma ugyanebben a periódusban 128 100 darab volt, ami több mint 15 százalékkal múlja felül az egy évvel korábban mért 111 000-es értéket