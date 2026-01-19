Az elmúlt napokban és hetekben több halálos kimenetelű közúti baleset történt havas, jeges útviszonyok között.
Komolyan megdrágultak a használt autók: ezt a márkát keresi most a legtöbb magyar, jól járhat, aki most adna el
A JóAutók.hu adatai szerint a hazai használtautó-piacon minden eddiginél több, 920 200 személygépkocsi cserélt gazdát 2025-ben. Ez az érték 1,5 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbi rekordot: 2024-ben 906 900 volt a belföldi átírások száma. Ezzel a használt személyautók hazai piacának forgalma egy évtized alatt közel 70 százalékkal emelkedett.
„A használt autók iránti töretlen kereslet tavaly újabb csúcsra emelte a piac forgalmát. A piac aktivitására kétségtelen hatást gyakorolt, hogy tavaly ismét 4-5 százalékkal nőttek a reálbérek, és a jelek szerint az olyan alternatív lehetőségek sem vonták el a megtakarításokat a használtautó-piacról, mint például az év során bevezetett kedvezményes lakáshitel” – mondta Halász Bertalan, a JóAutók.hu vezérigazgatója.
Hozzátette: ráadásul a kedvező euróárfolyam miatt felgyorsult a használtautó-import, az így lecserélt korábbi járművek pedig szintén megjelentek a hazai kínálatban.
Továbbra is az Opel a vezető helyen
A Datahouse által ma közzétett adatok szerint a belföldi használtautó-piacon 2025-ben is hat márka autói biztosították a teljes forgalom közel felét (48%). Az első helyen az Opel áll: ebből a márkából 95 ezer példány cserélt gazdát, ami 10,3 százalékos részesedést jelent. A Volkswagen, amely 2019 óta áll a második helyen, 10,1 százalékos részarányával stabilan tartja ezt a pozícióját. A harmadik helyen található Suzuki az éves forgalomból 8,1 százalékot tudhat magáénak. A Ford a negyedik helyen áll 7,9 százalékkal. A BMW az ötödik 6,4 százalék feletti részesedéssel, a hatodik helyre tavaly a Toyota tudott felkapaszkodni 5,6 százalékos részaránnyal – ezt a pozíciót egy évvel korábban még a Skoda birtokolta.
A hazai személyautók átlagéletkora folyamatosan nő, 2025 közepére elérte a 16,3 évet. A korösszetétel alakulása belföldi használtautó-piacon is egyértelműen megmutatkozik: a forgalom túlnyomó részét az idősebb és olcsóbb járművek adásvétele biztosítja. A tavaly gazdát cserélő személyautók 39 százaléka legalább 20 éves autó volt. Az érintett autók 21 százaléka a kisautó kategóriába, további 28 százaléka pedig az alsó-középkategóriába tartozik.
A belföldi autópark két fő utánpótlási forrása közül az újautópiac tavaly 6 százalékot tudott növekedni: 2025 folyamán 129 400 új személyautót adtak el, szemben az előző év hasonló időszakában regisztrált 121 600-as mennyiséggel. Az importált használt autók száma ugyanebben a periódusban 128 100 darab volt, ami több mint 15 százalékkal múlja felül az egy évvel korábban mért 111 000-es értéket
A 10 legnépszerűbb márka életkorában hosszú távon lassú emelkedés látható, azonban rövid távon csökkenés tapasztalható a megfigyelt időszakban.
Alig ismert szabály szedi áldozatait: csúnyán megbüntetnek, ha így vezetsz a jeges úton, nincs kibúvó
Egy jeges úton történt balesetről szóló videó heves vitát indított el a közösségi médiában, miután a rendőrség megbírságolta a megcsúszó autó sofőrjét.
A támogatási rendszer 2026. január 1-jétől visszamenőleg is igényelhető, háztartásonként 1500 és 6000 euró közötti összegben.
A benzin nagykereskedelmi ára bruttó 5 forinttal, míg a gázolajé bruttó 6 forinttal kerül majd többe péntektől.
Tizenhárommillió munkahely, ezermilliárd eurónyi érték, kínai-amerikai szorítás. Vajon merre indul 2026-ban Európa autóipara?
Az Audi Hungaria versenyképességének javítása érdekében nem tölti be a megüresedő pozíciókat, ami 2026-ban mintegy kétszáz, főként mérnöki és irodai munkakört érinthet.
Így spórolhatsz százezreket az autóvásárláson 2026-ban: évek óta nem volt ilyen lehetőség Magyarországon
A magyar autópark átlagéletkora rekordot döntött: 2024-re elérte a 16,2 évet. Megnéztük, milyen hitelajánlatokkal csábítják most az autóvásárlókat a bankok.
A szakemberek arra kérik az autósokat, hogy tartsanak nagyobb követési távolságot, csökkentsék sebességüket, és ne próbáljanak a hókotrók közé vagy elé besorolni.
Emelkedik a műszaki vizsga díja 2026-ban: mutatjuk, mennyibe kerül a műszaki vizsga februártól, hogyan változnak az autó műszaki vizsga árak. Mi a teendő lejárt műszaki...
A középkorú magyarok csaknem fele fontolgatja, hogy a következő egy évben autót vesz.
Lázár János bejelentette, jön az új KRESZ: ekkortól változnak a közlekedési szabályok Magyarországon
Január 20-án nyilvánosságra hozzák az új KRESZ-t, az új szabályokat legkésőbb szeptemberben tervezik bevezetni.
Magyar árat kapott a Kia legújabb népautója: slágermodellt váltanak le vele, ennyiért lehet megrendelni
Magyar árat kapott az autó, amellyel a Kia hosszú évek után leváltja a Ceedet: a K4-ből a hazai piacon egyelőre az ötajtós változat érhető el.
Brutális szigorítás élesedett: milliós bírság és börtön várhat a gyorshajtókra, nagyon könnyű belefutni
Az 50 km/órát meghaladó sebességtúllépés már bűncselekménynek számít, akár szabadságvesztéssel és milliós nagyságrendű bírsággal.
2025-ben ismét nőtt a Magyarországra behozott használt személyautók száma.
Csaknem ezer gyorshajtót mértek be a fővárosi trafiboxok decemberben; volt olyan autós, aki a megengedett sebesség háromszorosával száguldott.
Eláraszthatják az önvezető taxik Budapestet: óriási befektetésről beszélt az egyik leggazdagabb magyar
Nagy Elek, az ország 24. leggazdagabb üzletembere átalakította a Főtaxi tulajdonosi struktúráját, miközben a cég márkamegújításon dolgozik.
Automatikus vészfékezés, sávtartás és gyalogosvédelem: idén nyártól minden új autóba kötelezően bekerülnek ezek a rendszerek.
Súlyadó befizetés 2026-ban: itt a gépjárműadó befizetés határideje, így történik a súlyadó lekérdezése
Gépjármű súlyadó 2026: mikor van a súlyadó befizetési határidő 2026-ban, mennyi a NAV gépjárműadó mértéke? Nézzük, hogyan számol a NAV súlyadó kalkulátor, mennyit kell fizetni!