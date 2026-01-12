2026. január 12. hétfő Ernő
-4 °C Budapest
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Lázár János építési és közlekedési miniszter azonnali kérdésre válaszol az Országgyűlés plenáris ülésén 2025. október 20-án.
Autó

Lázár János bejelentette, jön az új KRESZ: ekkortól változnak a közlekedési szabályok Magyarországon

Pénzcentrum
2026. január 12. 11:08

Január 20-án nyilvánosságra hozzák az új KRESZ-t - mondta Lázár János építési és közlekedési miniszter. Kifejtette, az új szabályokat legkésőbb szeptemberben tervezik bevezetni.

Január 20-án lesz olvasható az új KRESZ teljes szövege - mondta Lázár János a közlekedésinfó nevű sajtóeseményen.  A tervezetet jelenleg az ELTE szakemberi lektorálják, a megalkotáshoz 100 szervezettel és 70 szakértővel egyeztettek.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A miniszter szerint az új KRESZ-t legkésőbb szeptemberben tervezik bevezetni. Hozzátette: kísérletet tesznek arram hogy a hazai lakóövezeteket kamionmentessé tegyék, szerinte az infrastruktúra fejlesztések miatt ez már nem okozna problémákat.

Kapcsolódó cikkeink:

Címlapkép: Kovács Attila, MTI/MTVA 
#közlekedés #autó #kresz #belföld #szabályozás #tilalom #kamion #lázár jános #miniszter

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
12:00
11:32
11:08
11:04
10:45
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. január 12.
1 millió magyar nyugdíjas kap nagyon fontos levelet a hetekben: sok pénzük bánja, ha rosszul döntenek
2026. január 11.
Milliókat bukhat, aki filléres vályogházból szeretne álomotthont: ezek a legdurvább rejtett buktatók 2026-ban
2026. január 12.
Egyre durvább a helyzet a magyar boltokban: bűnbandák lepték el az üzleteket, erre fáj a foguk, mindenhol ott vannak
2026. január 12.
Megfagyott a hangulat a stúdióban: meglepő döntések születtek a Cápák között második részében
2026. január 11.
Ennyit lehet keresni 2026-ban munka nélkül, legális módszerekkel: összejöhet a minimálbér?
NAPTÁR
Tovább
2026. január 12. hétfő
Ernő
3. hét
Autó legolvasottabb
Tovább
1
4 hete
Kevésbé népszerű a magyarok kedvenc autója a többi országban: csak itthon imádják ennyire
2
5 napja
Súlyadó befizetés 2026-ban: itt a gépjárműadó befizetés határideje, így történik a súlyadó lekérdezése
3
1 hónapja
Törvény nem tiltja, de bolond, aki így vezet télen: belső vérzés, tartós egészségkárosodás lehet a vége
4
2 hete
Ezek most a legjobb új kocsik a piacon, 112 modellt teszteltek: csúnyán leszerepelt Magyarország kedvenc autója?
5
1 hónapja
Letaszíthatják a trónról Magyarország kedvenc autóját? Ez a modell jött fel a Suzukira, rengetegen keresik
PÉNZÜGYI KISOKOS
Középárfolyam
A vételi és az eladási ár számtani átlaga.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. január 12. 10:01
Egyre durvább a helyzet a magyar boltokban: bűnbandák lepték el az üzleteket, erre fáj a foguk, mindenhol ott vannak
Pénzcentrum  |  2026. január 12. 09:15
Golden Globe 2026: itt a nyertes filmek, sorozatok, színészek, alkotók listája
Agrárszektor  |  2026. január 12. 11:29
Nincs vége a dermesztő fagynak: ilyen mínuszok rég voltak itthon