Lázár János bejelentette, jön az új KRESZ: ekkortól változnak a közlekedési szabályok Magyarországon

Január 20-án nyilvánosságra hozzák az új KRESZ-t - mondta Lázár János építési és közlekedési miniszter. Kifejtette, az új szabályokat legkésőbb szeptemberben tervezik bevezetni.

Január 20-án lesz olvasható az új KRESZ teljes szövege - mondta Lázár János a közlekedésinfó nevű sajtóeseményen. A tervezetet jelenleg az ELTE szakemberi lektorálják, a megalkotáshoz 100 szervezettel és 70 szakértővel egyeztettek.

A miniszter szerint az új KRESZ-t legkésőbb szeptemberben tervezik bevezetni. Hozzátette: kísérletet tesznek arram hogy a hazai lakóövezeteket kamionmentessé tegyék, szerinte az infrastruktúra fejlesztések miatt ez már nem okozna problémákat.

Címlapkép: Kovács Attila, MTI/MTVA