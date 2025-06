Kerékpár KRESZ változás 2025: így változik a bicikli KRESZ és sebességhatár, új szabályok jönnek a zebra, járda területén

Bár az új KRESZ szabályok csak valamikor 2025-2026 folyamán élesednek, az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) már dolgozik a magyar KRESZ szabályok átfogó módosításán, ami többek között érinti a megkülönböztető jelzésű járműveket, a bicikliseket és a rollereseket is. Ezúttal annak jártunk utána, milyen pontokon érinti a KRESZ változás 2025 évében a kerékpárosokat, mit ír az új KRESZ jogszabály, milyen KRESZ kerékpár változások élesedhetnek. Mi változik a bicikli KRESZ szabályokban a zebra, járda, sisakhasználat vagy az alkoholfogyasztás terén?

A KRESZ szabályok részben már 2024-ben módosultak, azonban az átfogó változtatásokra még várni kell. Az új KRESZ jogszabály célja, hogy a helyenként bonyolult és nehezen érthető kerékpár KRESZ szabályokat pontosítsák, ezzel biztonságosabbá tegyék a kerékpárosok közlekedését. A legfőbb kerékpár KRESZ szabályok, így a lámpák és táblák jelentése, illetve a nemzetközi jogrendbe illeszkedő egyéb közlekedési szabályok változatlanok maradnak, azonban sok általános bicikli KRESZ szabályt a mai közlekedési viszonyokhoz igazítanak. Nézzük, mi a biciklis KRESZ változás lényege, mit ír az új KRESZ kerékpár sebességhatár vagy például járdán, zebrán való közlekedés tekintetében!

KRESZ változás 2025: mi mindent érint a biciklis KRESZ változás?

Bár az ÉKM még nem tette közzé a kész kerékpár KRESZ módosítás tervezetet, már most rengeteg mindent tudhatunk arról, miről fog szólni az új KRESZ jogszabály. A KRESZ változás 2025-ben érinti a KRESZ kerékpár járda használat szabályait, az új KRESZ kerékpár sisak használatra is kiterjed, illetve új bicikli zebra KRESZ szabályok élesednek. Az új KRESZ kerékpár zebra szabályok mellett KRESZ kerékpár alkoholfogyasztási szabályok is érkeznek, maradnak a KRESZ kerékpár világítás szabályok, azonban új KRESZ kerékpár sebességhatár megkötésekkel kell számolnunk.

KRESZ kerékpár sebességhatár

A KRESZ módosítás tervezet szerint lakott területen belül a biciklisek a járdán és a gyalogos övezetben is maximum 10 km/h sebességgel haladhatnak – ha nem zavarják ezzel a gyalogosokat -, viszont a gyalogosoknak és a kerékpárosoknak fenntartott szakaszokon 25 km/h lehet a sebességhatár (a változás értelmében tehát gyalogos övezetben sem kell leszállni a bicikliről és tolni azt). Szintén új KRESZ kerékpár sebességhatár szabály, hogy lakott területen kívül sisak nélkül legfeljebb 40 km/h-val, sisakban pedig legfeljebb 50 km/h-val lehet haladni.

KRESZ kerékpár sisak használat

A biciklis KRESZ változás javaslat kötelezővé tenné a versenyengedéllyel rendelkező sportkerékpárosok, illetve a 14 év alatti kerékpárosok bukósisak-viseletét.

KRESZ kerékpár járda használata

Az új KRESZ módosítás szerint bizonyos esetekben a gyalogosok zavarása nélkül, legfeljebb 10 km/óra sebességgel a biciklisek a járdán is közlekedhetnének (pl. ha nincs kerékpárosút vagy sáv, vagy ha rossz annak az állapota) – kivéve akkor, ha ezt a helyi útkezelő vagy az önkormányzat külön nem tiltja.

KRESZ kerékpár zebra használata

Kerékpárral zebrán áthajtani eddig tilos volt, az új tervezet szerint azonban a biciklisek a 10/10-es szabály értelmében (a zebra 10 méteres körzetében legfeljebb 10 km/h sebességgel haladhatnak) áthajthatnak a zebrán is. Fontos kitétel azonban az új KRESZ bicikli zebra szabályok szerint, hogy a kerékpárosoknak igazodniuk kell a gyalogosok sebességéhez, illetve az autókkal szemben nem élveznének elsőbbséget.

KRESZ kerékpárút, kerékpáros utca

Az eddig megszokott kerékpárutakat nem szünteti meg a biciklis KRESZ változás, azonban már nem lesz kötelező használni őket (ha pl. a kerékpáros rossz állapotúnak, túl zsúfoltnak vagy veszélyesnek tartja a kerékpárúton való haladást). Bekerülhet a KRESZ-be az úgynevezett „kerékpáros utca” fogalma is, ahol a kerékpárral közlekedőknek lenne elsőbbségük a gépjárművekkel szemben. Itt a gyalogosok kizárólag a járdát használhatnák, az autók pedig elsősorban célforgalomban, illetve legfeljebb 25 km/óra sebességgel hajthatnának be, nem zavarva a kerékpárosokat.

KRESZ kerékpár vegyes sávok

Az új KRESZ jogszabály tervek szerint az úttest jobb szélétől számított 1 méter széles útfelületet vegyes használatú sávrésznek minősülne, amelyre új KRESZ szabályok vonatkozhatnak. Megerősíthetik azt a mostani szabályt, miszerint a kerékpárosok az úttest jobb szélére húzódva közlekedhetnek, így az autók nem lennének kötelesek a sávon belül jobbra húzódni, hanem középen haladhatnának. A vegyes sávrész használóit bizonyos esetekben akár a záróvonalat átlépve is meg lehetne előzni.

KRESZ kerékpár oldaltávolság

A vegyes sávok kialakításához szorosan hozzátartozik a kerékpárosoktól tartandó oldaltávolság rögzítése is. A KRESZ módosítás szerint 50 km/h sebességig 1 méter, ennél nagyobb sebességű elhaladásnál viszont legalább 1,5 méter távolságot kellene tartani tőlük. Amikor az előírt minimális oldaltávolság nem betartható, akkor az előzést vagy kikerülést végrehajtó jármű legfeljebb 15 km/óra sebességkülönbséggel haladhat el a kerékpáros mellett (lakott területen kívül tehát egy biciklis maximum 50 km/h sebességgel haladhat, vagyis az őt megelőző autós sebessége legfeljebb 65 km/h lehet).

KRESZ kerékpár előzés, előre sorolás

A KRESZ változás 2025-től megengedné, hogy a biciklisek előre soroljanak a lassú forgalomban, dugóban: álló vagy lassan haladó járművek mellett jobbról mehetnének előre, egészen a kétkerekűek útkereszteződéséig vagy a kötelező megállás vonaláig, 25 km/h sebességhatárral; a kereszteződésbe csak megállással hajthatnának be. Szintén fontos új KRESZ jogszabály lehet, hogy amikor mozognak a járművek, a kerékpárosok (és más kétkerekűek) nem mehetnének náluk gyorsabban, manővereik során pedig nem akadályozhatnák az irányjelzőt használó járműveket.

KRESZ kerékpár világítás

Továbbra is megmaradnak a KRESZ kerékpár világítás szabályok: az első lámpa fehér vagy kadmiumsárga fényű, a hátsó lámpa pedig kizárólag piros fényű lehet (állandó és villogó fény is megengedett). A kerékpáros lámpáknak fényerejüket tekintve sötétben és tiszta időben egyaránt 150 méterről láthatónak kell lenniük. A lámpák mellett fényvisszaverő prizmákkal is el kell látni a kerékpárt.

KRESZ kerékpár utasszállítás, kerékpáros utánfutó használat

Az új biciklis KRESZ jogszabály szerint előreláthatólag a 16 év alatti kerékpárosok nem szállíthatnak utast, a felnőttek pedig legfeljebb két, 10 évnél fiatalabb gyermeket szállíthatnak - kizárólag erre alkalmas üléssel ellátott kerékpáron. Bekerülhet a KRESZ-be a kerékpáros utánfutó használatának lehetősége is, melyben legfeljebb négy, 10 évnél fiatalabb gyereket lehetne utaztatni.

KRESZ kerékpár csoportok

Az új KRESZ biciklis szabályok szerint lakott területen kívül, a 4-12 kerékpárosból álló csoportok az úttesten bolyban - azaz nem egymást követően, hanem egymás mellett - is haladhatnának.

KRESZ kerékpár alkohol

Az új biciklis KRESZ módosítás határértékekhez kötné a biciklisek esetében az alkoholfogyasztást is. Jelenleg a KRESZ kerékpár alkoholfogyasztás esetében megengedő, azonban a későbbiekben nem lesz mindegy, mennyire ittas az adott kerékpáros. A KRESZ módosítás értelmében 0,8 gramm/liter véralkohol vagy 0,4 milligramm/liter légalkohol érték alatt nem fogja az alkoholfogyasztó kerékpárost megbüntetni a rendőr, feltéve, ha a kerékpáros nincs bódult állapotban.

A biciklis KRESZ változás kapcsán összességében elmondhatjuk tehát, hogy széleskörű, átfogó KRESZ jogszabály módosítás várható, amit akár már idén, de legkésőbb 2026-ban élesítenek. A legfontosabb kerékpár KRESZ módosítások közé tartozik az új bicikli zebra KRESZ szabály (a KRESZ bicikli zebra átkelés esetén a későbbiekben, ha gázolás történik, a kerékpáros nem hivatkozhat az elsőbbségére), illetve a KRESZ kerékpár sebességhatárok bevezetése – ezekről a jogszabályokról semmi esetre se feledkezzünk meg, ha kerékpárral szeretnénk közlekedni!