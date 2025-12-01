Durva bírság érik a rollereseknek januártól: késik az országos szabályozás, de ez a megyeszékhely meglépte

Szegeden a lakossági panaszok és a gyalogosokat fenyegető balesetveszély miatt szigorítják az elektromos rollerek használatát. A rendelet akár 200 ezer forintos büntetést is kiszabhat a szabályszegőkre.

Szeged radikális lépés tett az elektromos rollerek okozta káosz megszüntetésére: a november 28-i közgyűlés döntött arról a rendeletről, amely 2026 elejétől érdemben korlátozzák és szabályozzák a rolleresek, segwayezők és hoverboardozók közlekedését a városban. Január 1-jétől már életbe léphetnek az első szigorítások.

A lépés nem előzmény nélküli: évek óta érkeznek panaszok a zebrák előtt fékezés nélkül áthúzó rolleresekre, a járdán cikázó felhasználókra és a bejáratokat, buszmegállókat eltorlaszoló, ottfelejtett járművekre. A város vezetése szerint a helyzet tarthatatlan, az új KRESZ pedig – amelyet a Lázár János vezette minisztérium ígér – továbbra sem látszik megérkezni. „A lakossági jelzések egyértelműek: a gyalogosok biztonsága sérül. Szegednek addig is lépnie kell, amíg az országos szabályozás elkészül” – nyilatkozta a Szeged.hu-nak Binszki József várospolitikai alpolgármester.

A vakok és gyengénlátók már többször jeleztek

A probléma súlyosságát jól mutatja, hogy a Vakok és Gyengénlátók Csongrád-Csanád Vármegyei Egyesülete az elmúlt hónapokban több alkalommal is az önkormányzathoz fordult. Ők elsősorban arra hívták fel a figyelmet, hogy a járdákon hagyott rollerek komoly balesetveszélyt jelentenek a látássérült közlekedőknek – volt, aki emiatt elesett vagy csak az utolsó pillanatban tudta elkerülni az ütközést.

A városvezetés szerint a probléma nemcsak a rossz helyre tett járművekben, hanem az elektromos eszközök teljesen szabályozatlan használatában is megmutatkozik:

sokan gyalogoszónákban száguldoznak,

járdán előzgetik a gyalogosokat,

és gyakran a forgalmas belvárosi részeken használják a járműveket féktávolság nélkül.

A november 28-ai ülésen jóváhagyták a rendeletmódosítást

Ennek értelmében tilos lesz ilyen eszközzel közlekedni a gyalogutakon, gyalogos övezetekben, valamint a gyalog- és kerékpárút gyalogosoknak fenntartott részén. Közigazgatási bírsággal sújthatják azokat is, akik a biztonságos közlekedést akadályozó módon – például a vakok- és gyengén látók közlekedését segítő sávokban – hagyják járművüket.

Ez az új szabály januártól lép életbe. Az első időszakban a figyelmeztetés a cél, de ismételt vagy súlyos szabályszegés esetén 200 000 forintig terjedő bírság kiszabását teszi lehetővé a rendelet. A szabályozás tehát nem csak a hagyományos magántulajdonú rollerekre vonatkozik, hanem a bér- és közösségi rollerekre is.