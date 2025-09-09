2025. szeptember 9. kedd Ádám
Fotó egy tizenéves lányok szabad délutánt töltenek együtt, kerékpárral, rollerrel, gördeszkával és gördeszkával
Új szabályozás érkezhet: jön az új KRESZ, már külön tiltótábla is készül az e-rollereknek!

Pénzcentrum
2025. szeptember 9. 16:55

Az új KRESZ-szabályozásban megjelenhet az 'elektromos rollerrel behajtani tilos' tábla, miután Szombathely polgármestere kezdeményezte a változtatást a gyalogos övezetekben tapasztalható problémák miatt- számolt be a 24.hu.

A kormány által előkészítés alatt álló új KRESZ-be bekerülhet egy speciális, elektromos rollerek behajtását tiltó tábla is – ezt Nemény András, Szombathely polgármestere jelentette be közösségi oldalán. A vasi megyeszékhely vezetője kiemelte, hogy városukban, különösen a kizárólag gyalogos forgalomra kijelölt Fő téren egyre komolyabb gondot jelentenek a nagy sebességgel közlekedő elektromos rolleresek.

"A jelenleg hatályos KRESZ nem nevesíti az elektromos rollert, mint közlekedési eszközt, nem létezik elektromos rollerrel behajtani tilos tábla sem, így ezen jogi szabályozás hiánya miatt városunk nem tudja kitiltani a rollereseket a gyalogos-övezetekből és a rendőrség, valamint társszervei sem tudnak fellépni a gyalogos övezetben közlekedő elektromos rollert használókkal szemben" – fogalmazott az ellenzéki városvezető.

A probléma megoldása érdekében Nemény András levélben fordult Szita Károlyhoz, Kaposvár fideszes polgármesteréhez, aki egyben a Megyei Jogú Városok Szövetségének elnöki tisztségét is betölti. Kérte, hogy az e-rollerekre vonatkozó szabályozás kidolgozásakor javasolja Nagy Bálint közlekedési államtitkárnak az új tiltótábla bevezetését.

A kezdeményezés kedvező fogadtatásra talált, ugyanis Szombathely polgármestere szerint: "Elnök úr a minap arról tájékoztatott, hogy a minisztérium pozitívan viszonyult a felvetésemre és ígéretet kaptam arra, hogy az új KRESZ-szabályok társadalmasításába az 'elektromos rollerrel behajtani tilos' tábla is felvételre kerül." A szabályozás aktualitását jelzi, hogy nemrég éppen Kaposváron történt súlyos baleset, amikor egy elektromos rollerrel nagy sebességgel közlekedő 13 éves lány életveszélyes sérüléseket szenvedett.

Kapcsolódó cikkeink:
Címlapkép: Getty Images
