Súlyos álhír terjed Magyarországon: ez a változás kamu a KRESZ-ben, nehogy bedőlj

Nem változott június 1-jével a kerékpárok kötelező felszerelésére vonatkozó szabályozás – erősítette meg a Magyar Kerékpárosklub elnöke. Az új KRESZ-módosítás még előkészületben van, a legfontosabb változások között az előzési oldaltávolság pontosítása és a gyalogátkelőn való áthaladás szabályainak egyértelműsítése szerepel.

Nem igaz, hogy június 1-jétől megváltozott volna a kerékpárok kötelező felszerelése – mondta az InfoRádióban Kürti Gábor, a Magyar Kerékpárosklub elnöke. Elmondása szerint valóban készül egy új szabályozás, de az még nem lépett életbe, mivel a jogszabályalkotás folyamata – beleértve a társadalmi egyeztetést – még nem zárult le.

Kiemelte: a legfontosabb, bicikliseket érintő változás várhatóan az előzési oldaltávolság pontos meghatározása lesz. Eszerint a 50 km/óránál gyorsabban haladó járműveknek legalább másfél méteres, a lassabban haladóknak pedig egy méteres távolságot kell tartaniuk a kerékpárosok mellett előzéskor. Új elem lesz az is, hogy az araszoló járműsort jobbról is meg lehet majd előzni kerékpárral.

Változás várható a gyalogos-átkelőhelyek szabályozásában is: a jövőben kerékpárral is át lehet gurulni rajtuk, viszont ez nem jelent automatikus elsőbbséget – igaz, ez eddig is így volt, csak kevésbé volt egyértelmű.

Az új szabályozás lehetővé tenné, hogy például túrázó gyerekcsoportok vagy versenyzők egymás mellett kerékpározzanak, mivel így könnyebb lesz őket biztonságosan megelőzni. Továbbá, ahol eddig a gyerekével kerékpározó szülő csak a járdán haladhatott, ott ezután valószínűleg 10 km/órás sebességhatár alatt megengedett lesz a járdán való haladás is. A buszsávok kerékpáros használata, valamint a sportcélú kerékpározásra vonatkozó részletszabályok egyelőre még nem véglegesek.