Elárulta Lázár János, ekkor jöhet az új KRESZ: nagy vita van a magyarországi sebességhatárokról

2026 szeptemberében léphet életbe a frissített KRESZ Lázár János szerint. A miniszter arról beszélt, vita van a sebességhatárok emeléséről.

2026 szeptemberében léphet életbe az új KRESZ - mondta Lázár János a közlekedésinfó nevű sajtótájékoztatóján. A miniszter emlékeztetett: 2023 vége óta folynak a konzultációk a módosításokról, egy negyedik kör indul idén szeptemberben, ahol bárki véleményezheti a tervezetet.

Mint ismertette jelenleg viták vannak arról, milyen közlekedési rendje legyen a kerékpároknak és a rollereknek, el kell dönteni, ki közlekedhet a járdán, kinek kötelező az úton haladnia. Ezt a kérdést az utak állapota szempontjából is megvizsgálják - tette hozzá.

A miniszter szerint nem tervezik az átlagsebességmérés bevezetését, arról pedig vita van, emeljenek-e a sebességhatárokon. Ennek kapcsán Lázár János azt mondta, az autópályákon már most is 140-150 kilométer per óra a valós átlagsebesség, de ellenállás van ennek hivatalossá tételéről, megjegyezte, szerinte akkor "minek építünk autópályákat, ha nem engedjük, hogy haladjon a közlekedés".

Címlapkép: Kocsis Zoltán, MTI/MTVA