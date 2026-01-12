Fontos döntés előtt áll rengeteg középkorú magyar: ez sok évre meghatározza majd az életüket

A középkorú magyarok csaknem fele fontolgatja, hogy a következő egy évben autót vesz, de a legtöbben még bizonytalanok – derül ki a K&H Biztos jövő kutatásából. A 30–59 évesek döntő többsége használt, benzines autót venne, az elektromos járművek iránti érdeklődés egyelőre minimális.

A K&H legfrissebb felmérése szerint a középkorú lakosság 42 százaléka gondolkodik autóvásárláson az elkövetkező egy évben, de csak 8 százalékuk mondta azt, hogy biztosan meg is valósítja a tervét. Ez arra utal, hogy bár sokan mérlegelik az autócserét, a tényleges vásárlások száma várhatóan jóval alacsonyabb lesz.

Az autóvásárlási szándék területileg egyenlőtlenül oszlik meg. A főváros és környéke, valamint az intenzíven autózók körében magasabb azok aránya, akik cserét fontolgatnak. Azok között, akik évente legalább 20 ezer kilométert vezetnek, 14 százalék tervezi biztosan, hogy a következő egy évben autót vesz.

Használt autók uralják a piacot: a vásárlást tervezők 73 százaléka használt járművet venne, míg új autóban 27 százalék gondolkodik. Budapest ebből a szempontból kilóg a sorból, itt 41 százalék azok aránya, akik új autót választanának. A vidéki városokban 27, a falvakban csupán 19 százalék nyitott új autóra.

A meghajtást tekintve a benzines motorok vezetnek 47 százalékos aránnyal, a dízelek részesedése 16 százalék. A nők körében a dízel az átlagnál népszerűbb, 22 százalékuk választaná ezt a hajtást. A jelenlegi dízelautó-tulajdonosok 45 százaléka a következő vásárlásnál is ragaszkodna ehhez a technológiához.

A hibrid autók iránt a válaszadók 15 százaléka érdeklődik, míg a tisztán elektromos járművek mindössze 5 százalékot vonzanak. A megkérdezettek 17 százaléka még nem döntötte el, milyen meghajtású autót venne, ők egyelőre bizonytalanok. Szűkül a költségkeret is: a vásárlásra szánt összeg átlagosan 3,9 millió forint, ami elmarad az egy évvel korábbi 4,1 millió forinttól. Az érdeklődők közel fele, 47 százalék legfeljebb 2 millió forintot költene autóra. A 3–4 millió forintos sávot 20 százalék, az 5–6 milliós kategóriát 18 százalék jelölte meg.

A prémium szegmens, vagyis a 7–10 millió forint közötti árkategória iránt 11 százalék érdeklődik, míg 10 millió forint feletti vételárat csupán a válaszadók 4 százaléka vállalna. A központi régióban élők és a magasabb jövedelmű háztartások jellemzően 4–5 millió forint feletti összeget különítenének el autóvásárlásra.

Lassú a flottamegújulás: a kutatás eredményei alapján a hazai járműállomány – amelynek átlagéletkora meghaladja a 16 évet – megújulása továbbra is vontatottan halad. A modernebb, környezetkímélőbb autók szélesebb körű elterjedéséhez a reálbérek tartós emelkedése és a gazdasági környezet stabilizálódása teremthet kedvezőbb feltételeket.

A K&H Biztos jövő kutatás negyedévente méri fel a 30–59 éves lakosság biztonságérzetét és különböző élethelyzetekkel kapcsolatos véleményét. A legutóbbi, 500 fős, reprezentatív mintán végzett adatfelvétel 2025. október 27. és november 5. között zajlott.