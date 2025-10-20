Rendkívüli testületi ülésén szavazta meg a XIV. kerületi önkormányzat a fizetős parkolás kiterjesztését.
Ezeket a használt kocsikat veszik most a magyarok, mint a cukrot: vajon mire jöttek rá?
Szinte rekordközelben jár a használt autók értékesítésének száma, a szakértő szerint még az Otthon Start Program se vette el a magyarok kedvét az autóvásárlástól.
A DataHouse előzetes adatai szerint a tavaly szeptemberi 77 700-hoz képest 4,1 százalékkal több, 80 900 személygépkocsi cserélt gazdát a hazai használtautó-piacon az elmúlt hónap során, ami a valaha volt második legnagyobb havi érték. Szeptember végére sosem volt ilyen magas, 699 600 az adott év belföldi használtautó-adásvételeinek száma: az előző év háromnegyedévében is csupán 680 400 átírást regisztráltak. Ezzel immár szinte biztossá vált, hogy év végére megdől a tavaly beállított éves rekord is.
A hazai személyautók átlagéletkora folyamatosan nő, 2025 közepére elérte a 16,3 évet. A korösszetétel alakulása belföldi használtautó-piacon is egyértelműen megmutatkozik: a forgalom túlnyomó részét az idősebb és olcsóbb járművek adásvétele biztosítja. A gazdát cserélő személyautók többsége, 58 százaléka már elmúlt 15 éves, és a minimum 20 évet elérők részaránya is 39 százalékot tesz ki. Az érintett autók 21 százaléka a kisautó kategóriába, további 28 százaléka pedig az alsó-középkategóriába tartozik.
Egyelőre úgy tűnik, hogy a kedvezményes lakáshitel lehetősége sem vonta el a megtakarításokat a használtautó-piacról: a kereslet továbbra is csúcsra járatja a piac forgalmát. Noha a korábbinál alacsonyabb, néhány százalékos ütemben, de továbbra is emelkednek a reálbérek, ami szintén jótékony hatással van a piac aktivitására. Minden feltétel adottnak látszik tehát, hogy a 907 ezres tavalyi éves csúcs után az összforgalom idén ismét rekordot döntsön
– mondta Halász Bertalan, a JóAutók.hu vezérigazgatója.
A belföldi használtautó-piacon idén is hat márka autói biztosítják a teljes forgalom közel felét. Az első helyen az Opel áll: ebből a márkából eddig közel 73 ezer példány cserélt gazdát, ami 10,4 százalékos részesedést jelent. A Volkswagen, amely 2019 óta áll a második helyen, 10,2 százalékos részarányával stabilan tartja ezt a pozícióját, sőt, fokozatosan éri be a listavezetőt. A harmadik helyen található Suzuki az éves forgalomból 8,1 százalékot tudhat magáénak.
A Ford a negyedik helyen áll 7,9 százalékkal. A BMW az ötödik 6,4 százalék feletti részesedéssel, a hatodik helyen ugyanakkor változás történt: itt most a Toyota áll 5,6 százalékos részaránnyal. Ez a márka két éve még csupán a kilencedik helyen állt, azóta viszont megelőzte a sorban következő Skodát, Mercedest és Renault-t is.
Miközben a használtautó-piacon 2025 első három negyedévében gazdát cserélő 699 600 személyautó mennyisége 2,8 százalékkal magasabb az előző év hasonló időszakában regisztrált 680 400-as értéknél, az importált használt autók száma ugyanebben a periódusban 94 600 darab volt, ami 15,2 százalékkal múlja felül az egy évvel korábban mért 82 100-as értéket.
