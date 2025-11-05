Még mindig úgy veszik a magyarok, mintha ingyen osztanák: rengeteg használt kocsi érkezett az országba

Tizedével több használt autóra tettek magyar rendszámot októberben, mint egy évvel korábban ugyanekkor.

Októberben a DataHouse adatai szerint 12 588 import használt személyautó kapott hazai rendszámot, ami 10 százalékkal több az előző havi mennyiségnél, és több mint 17 százalékkal haladja meg a tavalyi hasonló időszak 10 725-ös értékét. Hasonló mértékű behozatalra utoljára 2021 márciusában volt példa, azóta a regisztrált import használt autók száma meg sem közelítette a 12 ezres szintet.

A jelenlegi folyamatokra alapozva a JóAutók.hu arra számít, hogy éves szinten a tavalyi 111 ezer helyett idén már mintegy 128 ezer használt személyautót importálnak majd az országba.

Negyed évvel azt követően, hogy a használtautó-behozatal havi szintje hosszú idő után átlépte a 11 ezres szintet, máris újabb jelentős ugrás tanúi lehetünk: a 12 ezres sáv feletti érték világosan jelzi, hogy trendszerűen ismét egyre több autóvásárló figyelme fordul a külföldi autópiacok felé Az elmúlt öt éves időszak első felében tapasztalt fokozatos visszaesés részben az autóiparban bekövetkező chiphiányra volt visszavezethető: az újautópiac ellátási zavarai miatt külföldön is sok vásárló fordult a használtautó-piac felé, ami miatt ezek a járművek is jelentősen megdrágultak. Az ezt követő inflációs időszakban fellépő megélhetési bizonytalanság miatt pedig sok hazai vásárló óvatosságból elhalasztotta az autóvásárlást. 2023 közepe óta azonban lassan megfordult a trend: a reálbérek ismét növekedni kezdtek, és idén a hazai vásárlók számára már a kedvezően alakuló euróárfolyam is nagyobb ösztönzést jelent arra, hogy a nagyságrendekkel nagyobb kínálatot nyújtó külföldi piacokon válogasson

– magyarázza Halász Bertalan, a JóAutók.hu vezérigazgatója.

A használtautó-import mennyisége 2025 első tíz hónapjában összesen 107 180 volt, ami 15,4 százalékkal haladja meg az előző év hasonló időszakában regisztrált 92 863-as értéket. Ugyanebben az időszakban az újautó-eladások száma is hasonló szinten alakult: a 106 755-os mennyiség 7,7 százalékkal múlja felül az egy évvel korábbi 99 084-es darabszámot.