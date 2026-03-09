Több vidéki benzinkúton is mennyiségi korlátozást vezettek be az elmúlt napokban Magyarországon. Mutatjuk a részleteket!
Autósok, figyelem! Kőkemény razzia indul a magyar utakon: erre a három dologra fognak vadászni a rendőrök
2026. március 9. és 15. között fokozott közúti ellenőrzést tart a magyar rendőrség országszerte. Az egyhetes akció során a járőrök elsősorban a biztonsági övek, a gyermekülések és a bukósisakok szabályos használatát vizsgálják.
Az országos razzia az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata (ROADPOL) nemzetközi, Seatbelt elnevezésű kampányának része, amelyhez a hazai hatóságok is csatlakoztak - közölték a police.hu-n megjelent tájékoztatóban.
A rendőrök a személyautóban utazóknál a biztonsági övek becsatolását és a gyermekbiztonsági rendszerek előírásszerű használatát ellenőrzik. A motorkerékpárral vagy segédmotoros kerékpárral közlekedők esetében pedig a bukósisak viselését vizsgálják.
A passzív biztonsági eszközök használata életmentő lehet - hívták fel a figyelmet. Kiemelték: szabályos alkalmazásukkal egy esetleges baleset során a személyi sérülések jelentős része elkerülhető, azok súlyossága pedig nagymértékben csökkenthető.
Hamarosan változik a KRESZ!
A technológiai fejlődés és az új járműtípusok megjelenése miatt már 2023-ban felmerült az igény a szabályozás teljes megújítására. Kerékgyártó János közlekedési stratégiáért felelős helyettes államtitkár szerint a toldozgatás-foldozgatás helyett egy teljesen új, a mai kor követelményeinek megfelelő jogszabályt építettek fel az alapoktól, amely épp társadalmi véleményezésen van.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Erre azért volt szükség, mert a szakmai szervezetek is rendszerszintű változtatásokat sürgettek. Mivel a KRESZ minden közlekedőre vonatkozik, a felhasználóknak maguknak kell értelmezniük és követniük az előírásokat, így kiemelten fontos a szabályok közérthetősége. A hamarosan életbe lépő KRESZ-szabályokról nemrég CashTag címmel futó vlogunkban a Kreszprofesszor Pető Attilával is beszélgettünk.
A Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára szerint bár valóban durva áremelkedés van a kutakon, mégsem egyszerre követik le ezek az árak a világpiaci változásokat.
A gázolajnál bruttó 17, a benzinnél 7 forintos emelés jön szombattól, az iráni konfliktus és a nagykereskedők napi áremelése miatt.
Drasztikus lépésre szánta el magát az európai autóóriás: 35 ezer munkahely szűnik meg, a tengerentúlra költözik az ikonikus modell
A létszámcsökkentést pedig elsősorban a természetes fluktuációra és önkéntes távozási programokra támaszkodva hajtják végre.
Trónfosztás az autópiacon: hatalmas pofont kapott a BYD, erre a drámai fordulatra senki sem számított
A világ legnagyobb elektromosautó-gyártója, a BYD eladásai jelentősen visszaestek a kínai piacon az év első két hónapjában.
Váratlan fordulat a magyar használtautóknál: hiába az elképesztő drágulás, ezekért a modellekért szinte megőrülnek a vevők
A hazai autópiacon februárban látványosan nőtt az érdeklődés a használt járművek iránt.
A benzin nagykereskedelmi ára bruttó 5 forinttal, a gázolaj ára bruttó 8 forinttal kúszik feljebb csütörtöktől.
Februárban 10 729 új személyautó kapott magyar rendszámot, a piac első ránézésre stabil képet mutat.
Az autósok körében kötelező tavaszi program a nyári gumikra váltás, amit van, aki már március elején elintéz.
Súlyos eredmény a 2026-os nyárigumi-teszten: kiderült az igazság az olcsó kínai Linglong abroncsokról
Melyik gumival érdemes nekivágni a 2026-os nyári szezonnak? Íme a 2026-os nagy nyári abroncs teszt!
Kíméletlenül beindul a drágulás a benzinkutakon, beütött az iráni háború: jobb, ha mindenki még ma teletankolja az autót
Szerdától a benzin nagykereskedelmi ára bruttó 5, a gázolajé bruttó 9 forinttal emelkedik majd.
Durva szigorítás élesedik: májustól tilos így használni az elektromos rollereket a népszerű kiránulóhelyen
Jelentős közlekedési szigorításokat vezetnek be májustól Ausztriában, amelyek elsősorban az elektromos rollereket, az elektromos kerékpárokat és a robogókat érintik.
A helytelen beállítás nemcsak az üzemanyag-fogyasztást és az abroncs élettartamát befolyásolja negatívan, hanem kritikus mértékben növelheti a fékutat.
Március 3-tól bruttó 5 forinttal emelkedik a gázolaj nagykereskedelmi ára, keddtől a benziné még nem változik.
A DÁP-ban a szerződéskötéstől az átírásig minden intézhető, nem kell okmányirodába menni.
A kátyúk képesek tönkretenni a gumiabroncsot, eldeformálni a könnyűfém felnit, vagy súlyosabb esetben maradandó kárt okozni a teljes futómű-rendszerben és a kormányműben.
Olyan nem létezhet, hogy a magyar benzinár tartósan felmenjen, míg a környező országokban közel felébe kerüljön.
Újabb kínai autómárka tarolhatja le Európát: már itthon is eladtak 40 ilyen kocsit, de nem állnak meg ennyinél
A Leapmotor kínai autómárka több mint 800 értékesítési és szervizponttal rendelkezik Európában, megduplázta a hálózat méretét a 2024. évihez képest.
A Tesla tovább bővíti a Model Y kínálatát: megjelent a 7 üléses változat, amely már Magyarországon is megrendelhető.
-
A fizikai üzletek nem tűnnek el, csak átalakulnak: ők nyerték a Visa Boltok Boltja versenyét
Az online kereskedelem térnyerése nem szorította ki a fizikai boltokat, hanem új pályára állította őket.
-
Hajlítható mobil 200 ezerért, erős gaming készülékek – Így tör előre a nubiát is gyártó ZTE a magyar mobilpiacon
A megfizethető innováció a kulcs a ZTE szerint.
-
75 kupon, akár 50% kedvezmény - így spórolhatsz a tavaszi bevásárláson a SPAR-ral (x)
Új akcióval köszönti a tavaszt a SPAR országszerte.