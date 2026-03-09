2026. március 9. hétfő Franciska, Fanni
-1 °C Budapest
Hungarian police car
Autó

Autósok, figyelem! Kőkemény razzia indul a magyar utakon: erre a három dologra fognak vadászni a rendőrök

Pénzcentrum
2026. március 9. 06:37

2026. március 9. és 15. között fokozott közúti ellenőrzést tart a magyar rendőrség országszerte. Az egyhetes akció során a járőrök elsősorban a biztonsági övek, a gyermekülések és a bukósisakok szabályos használatát vizsgálják.

Az országos razzia az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata (ROADPOL) nemzetközi, Seatbelt elnevezésű kampányának része, amelyhez a hazai hatóságok is csatlakoztak - közölték a police.hu-n megjelent tájékoztatóban.

A rendőrök a személyautóban utazóknál a biztonsági övek becsatolását és a gyermekbiztonsági rendszerek előírásszerű használatát ellenőrzik. A motorkerékpárral vagy segédmotoros kerékpárral közlekedők esetében pedig a bukósisak viselését vizsgálják.

A passzív biztonsági eszközök használata életmentő lehet - hívták fel a figyelmet. Kiemelték: szabályos alkalmazásukkal egy esetleges baleset során a személyi sérülések jelentős része elkerülhető, azok súlyossága pedig nagymértékben csökkenthető.

Hamarosan változik a KRESZ!

A technológiai fejlődés és az új járműtípusok megjelenése miatt már 2023-ban felmerült az igény a szabályozás teljes megújítására. Kerékgyártó János közlekedési stratégiáért felelős helyettes államtitkár szerint a toldozgatás-foldozgatás helyett egy teljesen új, a mai kor követelményeinek megfelelő jogszabályt építettek fel az alapoktól, amely épp társadalmi véleményezésen van.

Erre azért volt szükség, mert a szakmai szervezetek is rendszerszintű változtatásokat sürgettek. Mivel a KRESZ minden közlekedőre vonatkozik, a felhasználóknak maguknak kell értelmezniük és követniük az előírásokat, így kiemelten fontos a szabályok közérthetősége. A hamarosan életbe lépő KRESZ-szabályokról nemrég CashTag címmel futó vlogunkban a Kreszprofesszor Pető Attilával is beszélgettünk.

 
Címlapkép: Getty Images
