A kormány rendkívüli bejelentésben reagált az iráni háború és az ukrán olajblokád miatt kialakult nemzetközi olajár‑robbanásra.
Benzinárstop 2026: Satuba került Orbán Viktor, egész Európa remeg, ilyen 2022 óta nem volt
A közel-keleti háború, a Hormuzi-szoros lezáródása és az ukrán olajblokád miatt hétfőre 2022 óta nem látott szintre ugrott a Brent olaj ára, ami már a hétvégén is érezhető feszültséget okozott a magyar kutakon: több helyen mennyiségi korlátozásokat vezettek be, és látszott, hogy a piac nem bírja tovább beavatkozás nélkül. A kormány ezért hétfő délután 595 forintban maximálta a benzin, 615-ben a gázolaj árát, miközben a régió több országa, köztük Horvátország és Olaszország szintén rendkívüli lépésekkel próbálja fékezni az olajár‑robbanás hatásait.
Mint arról beszámoltuk, az olajárak hétfő reggelre 2022 közepe óta nem látott szintre ugrottak. A Brent típusú nyersolaj ára átmenetileg meghaladta a hordónkénti 119 dollárt. Mindezt az okozta, hogy az Egyesült Államok és Izrael Iránnal vívott háborúja eszkalálódott, emellett a Hormuzi-szoros gyakorlatilag lezárult, és több jelentős kitermelő ország is csökkentette a kínálatát. Ehhez társult az ukrán olajblokád, amely több orosz szállítmányt állított meg, tovább szűkítve az európai kínálatot.
A hétfői olajárrobbanás hatására keddtől tovább emelkedteknek a hazai üzemanyagárak, a 95-ös benzin: 585 Ft/literre, a gázolaj: 629 Ft/literre. A kormány rendkívüli bejelentésben reagált a nemzetközi olajár‑robbanásra: a benzinre 595, a gázolajra 615 forintos védett árat vezettek be hétfő délután, amelyet azonban csak magyar rendszámú járművek vehetnek igénybe. A készletek felszabadításáról is döntöttek, az intézkedés még ma éjfélkor életbe lép.
A régióban sem maradt következmények nélkül az olajárrobbanás: több szomszédos ország is rendkívüli beavatkozásra kényszerült. Horvátország hétfőn döntött az üzemanyagárak korlátozásáról, miután a kormány szerint a közel-keleti háború és a Hormuzi-szoros lezáródása miatt a nyersolaj ára tíz nap alatt mintegy 50 százalékkal emelkedett. A horvát kabinet módosította a kőolajtermékek legmagasabb kiskereskedelmi árát meghatározó rendeletet: a dízel literenkénti árát 1,55 euróban, a benzinét 1,50 euróban maximálták, vagyis nagyjából 566–585 forintos szinten húzták meg a felső határt. A horvát miniszterelnök szerint kormányzati beavatkozás nélkül a dízel ára 1,72 euróra, vagyis mintegy 650 forintra ugrott volna, ami jelentős terhet rótt volna a lakosságra és a vállalkozásokra.
Olaszországban szintén léptek: a kormány a hétvégén aktiválta azt a mechanizmust, amely lehetővé teszi az üzemanyagárak fékezését, és jelezte, hogy szükség esetén újra csökkentik a jövedéki adót.
Magyarországon már a hétvégén az események hatására egyre több kisebb benzinkút döntött úgy, hogy mennyiségi korlátozást vezet be az egyszerre tankolható üzemanyag-mennyiséggel kapcsolatban. Egyes helyeken 50, máshol 30 liternél húzták meg a felső határt. Azt mondják, hogy jelentősen megugrott a kereslet, ezzel pedig nem tudják tartani a lépést. A jelenség mögött a gyorsan emelkedő nagykereskedelmi árak, a bizonytalan nemzetközi ellátási láncok és a beszállítók óvatossága állt: a kutak egy része egyszerűen nem tudta vagy nem merte a szokásos mennyiséget megrendelni.
Orbán satuba került
Orbán Viktor döntése nem előzmény nélküli, az elmúlt napokbana magyar sajtóban több szakmai forrás is arra figyelmeztetett, hogy a nemzetközi olajárrobbanás gyorsan és drasztikusan begyűrűzik a hazai üzemanyagárakba, és a kormányzati beavatkozás elkerülhetetlenné válhat. A Holtankoljak.hu már korábban jelezte, hogy példátlan ütemben emelkednek a nagykereskedelmi árak, miközben a forint is rohamosan gyengült a dollárral szemben. A portál szerint a benzin nagykereskedelmi ára 10, a gázolajé 20 forinttal nőtt volna egyik napról a másikra, ami a kutakon is azonnali, jelentős drágulást okozott volna.
A mostani korlátozások tehát már a kormány hétfői bejelentése előtt jelezték, hogy a piaci folyamatok kezelhetetlenné válhatnak, és az ellátásbiztonság érdekében elkerülhetetlenné válik valamilyen állami beavatkozás.
A hazai politikai térben is megjelentek a drágulásra reagáló javaslatok: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke már hat nappal ezelőtt azonnali benzinárstopot és adócsökkentést sürgetett, miután kiderült, hogy a benzin és a gázolaj ára újabb jelentős emelkedés előtt áll. Magyar szerint a 95-ös benzin árát 480 forintban kellene maximalizálni, vagyis ugyanazon a szinten, ahol a kormány 2021 novemberében meghúzta a korábbi árstopot.
Ha a benzin drágul, minden drágul
Az olaj világpiaci ára nemcsak a benzinkutakon jelenik meg, hanem az ellátási lánc minden pontján: drágábbá válik a szállítás, a logisztika, a mezőgazdasági gépek üzemeltetése, a gyártás és a szolgáltatások jelentős része is. A Brent árának mostani, rendkívüli megugrása azért különösen veszélyes, mert a magyar üzemanyagárak közvetlenül követik a nemzetközi jegyzéseket, és a hazai finomítók is dollárban vásárolják a nyersolajat, miközben a forint gyengülése tovább növeli az importköltséget. A Portfolio elemzése arra is rámutatott, hogy az olajár-emelkedés nem egyszerűen egy termék drágulása: a teljes inflációs környezetet képes újra felpörgetni, hiszen a szállítási költségek növekedése minden ágazatban megjelenik.
Komoly ellátási kockázatokat lát a frissen bevezetett üzemanyag‑ársapka mögött Bujdos Eszter, a Holtankoljak.hu ügyvezetője,
