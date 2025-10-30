2025. október 30. csütörtök Alfonz
15 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
lízing, bérautó, eladás, vásárlás. A márkakereskedés elküldi a szerződést és az autó kulcsát az új tulajdonosnak aláírásra. Értékesítés, hitel hitel pénzügyi, bérleti jármű, biztosítás, bérbeadás, eladó, kereskedő, részl
Autó

Autósok, figyelem! Tízezrekbe fájhat, ha erről megfeledkezel: intézd el még ma

Pénzcentrum
2025. október 30. 14:27

A magyar autósok rendkívül árérzékenynek vallják magukat, és a tapasztalatok szerint spórolhatnának is, mégis sokan 6-7 éve leragadtak első biztosítójuknál. Mindeközben következő évfordulójukon átlagosan 5%-os díjemelkedésre számítanak „kötelezőjüknél”.

A magyarok felének van saját autója, amely átlagosan 6-7 éve van a nevükön. A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítást (KGFB) sokan amolyan „szükséges rossznak” tartják, így kiemelten fontos számukra az ár és az egyszerű folyamatok – ezért is élnek sokan az online szerződéskötés és a banki díjfizetés lehetőségével.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Meglepően kevesen élnek a KGFB évfordulós váltási lehetőségével - derült ki a Groupama Biztosító megbízásából készült országos kutatásból. Az 1000 fő megkérdezésével végzett reprezentatív kutatás rámutatott arra, hogy az autósok kétharmada még egyszer sem váltott biztosítót jelenlegi járműve kapcsán, sőt még azok fele is az autóvásárláskor választott biztosítójánál „ragadt”, akik már 10 éve gépkocsitulajdonosok.

Ezt támasztják alá a statisztikai adatok is: 2010 előtt, amikor a biztosítási évforduló egységesen az év első napja volt (erre használjuk a „kampány” kifejezést, hiszen november a kötelező biztosítóváltás időszaka volt), az autósok mintegy 50-60 százaléka újította meg a szerződését. Amióta azonban – új és használt gépjárművek esetén is – az autó vásárlásának dátuma lett az évforduló, a szokásos novemberi „KGFB-kampány” évről évre kevesebb autóst érint, és ezzel együtt a fenti aktivitás is lecsökkent 15-20 százalékra. Az ügyfelek ugyanis hajlamosak elfelejteni a szerződéseik felülvizsgálatát, így könnyen az elérhetőnél magasabb díjú szerződésben ragadhatnak – ezért is érdemes minden évben ellenőrizni KGFB-díjunkat, mert az újrakötéssel akár tízezer forint felett is spórolhatunk.

További 5%-os emelkedésre számítanak az autósok

A válaszadók kétharmada díjemelkedésre számít a következő évfordulón, várakozásuk szerint átlagosan 5 százalékkal nő majd KGFB-díjuk. Ez az elmúlt évek magas inflációja után nem is csoda, mégis különös egy olyan terméknél, ahol évről évre csökkennie kellene a díjnak, a kármentességi kedvezménynek, azaz a bónusznak köszönhetően. A magyar autósok a válaszok alapján nagyon árérzékenyek, háromnegyedük elsősorban egy kedvezőbb díj miatt váltana. Már évi 5 ezer forintnál alacsonyabb összegű díjkülönbözet is sokakat motiválna váltásra, de a biztosító tapasztalatai szerint az aktívan biztosítót váltók többsége akár 10 000 Ft-ot is spórolhat. A díjon kívül az egyszerű díjszámítás és szerződéskötés (32%), az online intézhető folyamat (30%), valamint a személyre szabott kedvezmények (26%) sarkallnák leginkább váltásra az autósokat.

 

Bár szolgáltatót váltani ritkán egyszerű, hiszen időt és energiabefektetést igényel, sőt akár érzelmi vetülete is lehet, mégis jelentős különbséget mutatnak a válaszok az egyes szolgáltatási körök tekintetében. A megkérdezettek a legfárasztóbbnak a bankváltást és a háziorvos lecserélését nevezték meg. A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás váltását ennél jóval egyszerűbbnek gondolják, sőt még egy internetszolgáltató vagy a mobilelőfizetés cseréje is bonyolultabb feladatnak tűnik a többség számára.

Azok körében, akik még soha nem váltottak biztosítót, 30 százalékhoz közelít a folyamatot bonyolultnak tartók aránya. Azok az autósok viszont, akik legalább egyszer megtették ezt, később is magabiztosabban lépnek: mindössze minden ötödik gépkocsitulajdonos gondolja fárasztónak a váltást, és átlagosan 3 alkalommal váltott már biztosítót jelenlegi autója esetében.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A KGFB-díjszámításnak és a szerződéskötésnek a lehető legegyszerűbbnek kell lennie. Sokan az autóvásárlást követően évekre az elérhetőnél lényegesen drágább szerződésben ragadnak. Az ügyfeleink érdekében arra törekszünk, hogy egyrészt bárki néhány kattintással, percek alatt kiszámolhassa kötelező biztosításának díját, másrészt díjszabásunk egyszerű és átlátható legyen: hosszú távon is, kellemetlen meglepetések nélkül

 – hívta fel a figyelmet Szobonya László, a Groupama Biztosító lakossági nem-életbiztosítás termékmenedzsment vezetője.

A piacon elérhető kínálat nagyon színes és változatos, ezért az évfordulós értesítő áttekintése, az esetlegesen érvényesíthető kedvezmények vagy a kapott pótdíjak ellenőrzése szintén a pénzügyi tudatosság fontos részei

– tette hozzá a szakember.
Címlapkép: Getty Images
#biztosítás #autó #KGFB #spórolás #árak #biztosító #díjemelés #kutatás #groupama #autósok

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
16:01
15:55
15:45
15:29
15:16
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. október 30.
A XVI. kerület csak a kezdet, sorra jöhetnek a beköltözési korlátozások Budapesten: vérszemet kapnak az önkormányzatok?
2025. október 29.
Örökre vége lehet a hagyományos iskolai modellnek: tanórára, osztályokra, tanteremre sincs szükség?
2025. október 30.
Roskadoznak a magyar boltok polcai a hamis divatcikkektől: sokan hiszik, fillérekért veszik az eredetit
2025. október 30.
Kiderült, ekkora fizetéssel már jómódúnak számítasz Magyarországon: egyre drágább szegénynek lenni, tágul a szakadék
2025. október 30.
Ennyibe kerül ma a sorozatfüggőség: brutálisan elszálltak a streaming árak Magyarországon
NAPTÁR
Tovább
2025. október 30. csütörtök
Alfonz
44. hét
Ajánlatunk
Autó legolvasottabb
Tovább
1
1 hónapja
Bukja a jogsiját sok idős magyar? Ez alól a szabály alól nem lesz kibúvó, mindenkit érint
2
3 hete
Lassan jobb befektetés lesz, mint egy lakás? Aranyáron mérik ezeket az ingatlanokat Budapesten
3
1 hónapja
Itt a 2025-ös nagy téligumi teszt: tényleg megéri megvenni a noname, filléres kínai abroncsokat?
4
1 hónapja
Már 13 ezer magyar autóson kattant a bilincs: sokan nem is tudják, de ez ma már bűncselekmény
5
1 hónapja
Autósok, figyelem, mától már ezért is brutál bírság jár: simán kiszúrja a VÉDA-kapu, nincs menekvés
PÉNZÜGYI KISOKOS
Likvidációs érték
Az érték azt mutatja, hogy végelszámolás (likvidáció) során mennyiért lehetne értékesíteni az adott ingatlant vagy eszközt, és az értékesítés költségeit levonva mennyi az értékesítésből származó nettó jövedelem.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. október 30. 14:46
Itt a Pénzcentrum 6 fogásos árrésstopolt menüje: sültpaprikás májkrémes káposztatekercs sajttal és gyümölcsös sajttorta bébiétellel - decembertől jutányos áron megfőzheted
Pénzcentrum  |  2025. október 30. 13:14
Súlyos következménye lehet az árrésstop bővítésének: újabb inflációs hullám üthet be Magyarországon?
Agrárszektor  |  2025. október 30. 15:31
Újabb fordulat jön az időjárásban: erre számíthatunk a következő napokban