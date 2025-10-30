Autósok, figyelem! Tízezrekbe fájhat, ha erről megfeledkezel: intézd el még ma

A magyar autósok rendkívül árérzékenynek vallják magukat, és a tapasztalatok szerint spórolhatnának is, mégis sokan 6-7 éve leragadtak első biztosítójuknál. Mindeközben következő évfordulójukon átlagosan 5%-os díjemelkedésre számítanak „kötelezőjüknél”.

A magyarok felének van saját autója, amely átlagosan 6-7 éve van a nevükön. A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítást (KGFB) sokan amolyan „szükséges rossznak” tartják, így kiemelten fontos számukra az ár és az egyszerű folyamatok – ezért is élnek sokan az online szerződéskötés és a banki díjfizetés lehetőségével.

Meglepően kevesen élnek a KGFB évfordulós váltási lehetőségével - derült ki a Groupama Biztosító megbízásából készült országos kutatásból. Az 1000 fő megkérdezésével végzett reprezentatív kutatás rámutatott arra, hogy az autósok kétharmada még egyszer sem váltott biztosítót jelenlegi járműve kapcsán, sőt még azok fele is az autóvásárláskor választott biztosítójánál „ragadt”, akik már 10 éve gépkocsitulajdonosok.

Ezt támasztják alá a statisztikai adatok is: 2010 előtt, amikor a biztosítási évforduló egységesen az év első napja volt (erre használjuk a „kampány” kifejezést, hiszen november a kötelező biztosítóváltás időszaka volt), az autósok mintegy 50-60 százaléka újította meg a szerződését. Amióta azonban – új és használt gépjárművek esetén is – az autó vásárlásának dátuma lett az évforduló, a szokásos novemberi „KGFB-kampány” évről évre kevesebb autóst érint, és ezzel együtt a fenti aktivitás is lecsökkent 15-20 százalékra. Az ügyfelek ugyanis hajlamosak elfelejteni a szerződéseik felülvizsgálatát, így könnyen az elérhetőnél magasabb díjú szerződésben ragadhatnak – ezért is érdemes minden évben ellenőrizni KGFB-díjunkat, mert az újrakötéssel akár tízezer forint felett is spórolhatunk.

További 5%-os emelkedésre számítanak az autósok

A válaszadók kétharmada díjemelkedésre számít a következő évfordulón, várakozásuk szerint átlagosan 5 százalékkal nő majd KGFB-díjuk. Ez az elmúlt évek magas inflációja után nem is csoda, mégis különös egy olyan terméknél, ahol évről évre csökkennie kellene a díjnak, a kármentességi kedvezménynek, azaz a bónusznak köszönhetően. A magyar autósok a válaszok alapján nagyon árérzékenyek, háromnegyedük elsősorban egy kedvezőbb díj miatt váltana. Már évi 5 ezer forintnál alacsonyabb összegű díjkülönbözet is sokakat motiválna váltásra, de a biztosító tapasztalatai szerint az aktívan biztosítót váltók többsége akár 10 000 Ft-ot is spórolhat. A díjon kívül az egyszerű díjszámítás és szerződéskötés (32%), az online intézhető folyamat (30%), valamint a személyre szabott kedvezmények (26%) sarkallnák leginkább váltásra az autósokat.

Bár szolgáltatót váltani ritkán egyszerű, hiszen időt és energiabefektetést igényel, sőt akár érzelmi vetülete is lehet, mégis jelentős különbséget mutatnak a válaszok az egyes szolgáltatási körök tekintetében. A megkérdezettek a legfárasztóbbnak a bankváltást és a háziorvos lecserélését nevezték meg. A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás váltását ennél jóval egyszerűbbnek gondolják, sőt még egy internetszolgáltató vagy a mobilelőfizetés cseréje is bonyolultabb feladatnak tűnik a többség számára.

Azok körében, akik még soha nem váltottak biztosítót, 30 százalékhoz közelít a folyamatot bonyolultnak tartók aránya. Azok az autósok viszont, akik legalább egyszer megtették ezt, később is magabiztosabban lépnek: mindössze minden ötödik gépkocsitulajdonos gondolja fárasztónak a váltást, és átlagosan 3 alkalommal váltott már biztosítót jelenlegi autója esetében.

A KGFB-díjszámításnak és a szerződéskötésnek a lehető legegyszerűbbnek kell lennie. Sokan az autóvásárlást követően évekre az elérhetőnél lényegesen drágább szerződésben ragadnak. Az ügyfeleink érdekében arra törekszünk, hogy egyrészt bárki néhány kattintással, percek alatt kiszámolhassa kötelező biztosításának díját, másrészt díjszabásunk egyszerű és átlátható legyen: hosszú távon is, kellemetlen meglepetések nélkül

– hívta fel a figyelmet Szobonya László, a Groupama Biztosító lakossági nem-életbiztosítás termékmenedzsment vezetője.

A piacon elérhető kínálat nagyon színes és változatos, ezért az évfordulós értesítő áttekintése, az esetlegesen érvényesíthető kedvezmények vagy a kapott pótdíjak ellenőrzése szintén a pénzügyi tudatosság fontos részei

– tette hozzá a szakember.