A kormány könnyít a KKV-k számára elérhető kamatmentes hitelprogram feltételein, amelyre eddig közel ezer igénylés érkezett.
Íme, erre költik a Munkáshitelt a magyar fiatalok: lehet, hogy nekik van már igazuk?
Gyakori a refinanszírozás és a lakhatási cél, de az is kiderült, hogy az egyik hazai banknál mekkora az átlagos futamidő.
A K&H-nál felvett személyi kölcsönök átlagösszege 2025-re 2,4 millió forintra emelkedett a tavalyi 1,6 millió forintról, vagyis egy év alatt mintegy 50 százalékkal nőtt az átlagosan felvett hitelösszeg. Az idei év másik fontos újdonsága az idén januárban bevezetett, állami kamattámogatással, bizonyos életkor alatti fiatalok számára elérhető munkáshitel, amelynek átlagos összege a pénzintézetnél 3,94 millió forint, ami lényegében megegyezik a munkáshitel 4 millió forintos felső korlátjával.
A munkáshitelek átlagos futamideje 9,7 év, jellemzően 10 éves konstrukciókkal, a leggyakoribb felhasználási célok pedig az ingatlancélú kiadások – például felújítás, korszerűsítés vagy önerő kiegészítése –, az autóvásárlás és a korábbi hitelek refinanszírozása.
Jelentős változás történt a személyi kölcsönök piacán. A bank adatai szerint a pénzintézet által kihelyezett személyi kölcsönök átlagösszege január eleje és november vége között 2,4 millió forint volt, ami 50 százalékkal meghaladja az előző év azonos időszakára jellemző 1,6 millió forintos összeget. A növekvő átlagösszeg részben a bérek emelkedésével magyarázható.
A személyi kölcsön továbbra is az egyik leggyorsabban és legegyszerűbben igényelhető finanszírozási forma, amelynél a szabad felhasználás és a rövidebb futamidő a fő vonzerő. A K&H ugyanakkor felhívja a figyelmet arra, hogy a magasabb hitelösszegek miatt a felelős hitelfelvétel és az előzetes tervezés még fontosabbá vált: a bank minden esetben vizsgálja az ügyfelek jövedelmi helyzetét, meglévő hitelterheit és azt, hogy a törlesztőrészlet hosszú távon is biztonsággal vállalható legyen.
Az 2025-ös év újdonsága a személyi kölcsönök piacán az állami kamattámogatással kínált munkáshitel, amelyet a 26. életévét be nem töltött, a hitelfelvételi kritériumokat teljesítő fiatalok igényelhetnek. A már megkötött szerződések alapján a munkáshitel átlagos összege 3,94 millió forint, vagyis az érintettek kimaxolják a lehetőséget, a munkáshitel összege ugyanis legfeljebb 4 millió forint lehet. Ez részben arra utal, hogy a terméket elsősorban olyan nagyobb egyszeri kiadásokra használják, amelyek meghaladják a megtakarításaikat, de még nem indokolnak klasszikus jelzáloghitelt
- mondta Molnár Gergő, a K&H lakossági marketing vezetője.
A munkáshitel átlagos futamideje a K&H-nál 9,7 év, ami szintén nagyon közel van a munkáshitel esetében jogszabályban rögzített maximális 10 éves futamidőhöz. A hosszabb futamidőnek és az állami kamattámogatásnak köszönhetően a törlesztőrészletek jellemzően olyan szintre kerülnek, amelyet sok pályája elején álló fiatal is biztonsággal be tud illeszteni a havi költségvetésébe. A konstrukció célja éppen az, hogy a fiatalok a pályakezdés éveiben is tervezhető feltételek mellett tudjanak nagyobb lépéseket tenni az önálló egzisztencia megteremtéséhez.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Ingatlan, autó, refinanszírozás – ezekre megy a munkáshitel
A K&H tapasztalatai alapján a munkáshitel leggyakoribb felhasználási célja az ingatlancél: ide tartozik a felújítás, korszerűsítés. Illetve az is, amikor a fiatalok a saját erőt egészítik ki egy nagyobb lakásvásárlási vagy lakhatási projektben.
A második leggyakoribb cél az autóvásárlás. A harmadik pedig a refinanszírozás: sok fiatal használja a munkáshitelt arra, hogy drágább, korábban felvett hiteleket vagy részben elaprózódott tartozásokat váltsanak ki kedvezőbb, tervezhetőbb konstrukcióra. Ez nemcsak alacsonyabb havi terhet jelenthet, hanem átláthatóbb pénzügyi helyzetet is, ami a felelős pénzkezelés egyik alapfeltétele.
A bank minden esetben arra ösztönzi az ügyfeleket – különösen a fiatalokat –, hogy a hitelfelvétel előtt készítsenek részletes költségvetést, gondolják át a várható jövedelmi pályájukat, és számoljanak azzal is, hogy az élethelyzetük – például lakhely, munkahely, családalapítás – az elkövetkező 10 évben jelentősen változhat.
A személyi kölcsönök és a munkáshitel konstrukciói úgy lettek kialakítva, hogy stabil, átlátható és előre tervezhető törlesztést tegyenek lehetővé. A K&H szakértői szerint a mostani környezetben azok a fiatalok járnak a legjobban, akik a kedvezményes lehetőségeket – mint az állami kamattámogatás – nem rövid távú fogyasztásra, hanem hosszabb távú értékteremtésre, például lakhatásra, mobilitásra vagy pénzügyi helyzetük rendezésére, stabilizálására használják.
A fintech vállalat két évvel ezelőtt indította el ezt a lehetőséget Magyarországon, azonban csak a felhasználók egy szűk köre számára.
Az elemzők szerint a jelenlegi időszakot leginkább az "instabilitás korszakának" nevezhetnénk.
Te is 2025-ben vettél fel lakáshitelt? Ezt jobb, ha tudod, az Otthon Start Program ügyfelei is érintettek
Az államilag támogatott lakáshitelek állománya összegét tekintve 21 %-kal, a támogatás nélküli, piaci lakáshiteleké pedig 13 százalékkal haladta meg az előző év azonos időszakát.
Az átlagos hitelösszegek több pénzintézetnél emelkedtek vagy stabilan magas szinten maradtak, a hitelcélok pedig továbbra is a használt lakások irányába koncentrálódnak.
Óriási botrány robbant: úgy vertek át rengeteg Visa és MasterCard kártyatulajt, hogy észre se vették
A kártérítésre azok az ügyfelek jogosultak, akik független, nem banki üzemeltetésű ATM-eknél fizettek díjat készpénzfelvételkor.
A pályázat menetrendje szerint 2026 januárjában minden érintett HMKE-tulajdonos levélben kap tájékoztatást.
De mégis mekkora kölcsönt lehet felvenni ilyen jövedelmekkel?
Újabb devizahiteles nyert pert a bank ellen: milliókat kaphat vissza, a késedelmi kamatok is megilletik
Egy 2008-ban devizaalapú autóhitelt felvevő ügyfél nyert a Merkantil Bank ellen a mosonmagyaróvári bíróságon.
Zöld Lendület Hitelprogram néven, új, átfogó finanszírozási lehetőség érhető el a Magyar Fejlesztési Banknál (MFB).
A PayPal már eddig is 30 milliárd dollárnyi hitelt adott ki, most saját bankkal gyorsítaná tovább a növekedést.
Többnapos bankszünnapot hirdetett az MBH: rengeteg szolgáltatás nem lesz elérhető, erre érdemes készülni
Az MBH Bank közölte, hogy informatikai rendszereik korszerűsítése érdekében 2025. december 31. 22:00-tól 2026. január 04. 20:00 óráig egybefüggő bankszünnapot tartanak.
A Magyar Nemzeti Bank kibővített ajánlásának köszönhetően a jövőben csökkenhet a banki hiteltörlesztések fedezeteként kötött biztosítások költségszintje és nő azok szolgáltatásainak tartalma.
Devizahitelesek pere: hiába a Kúria döntése, tovább folytatódik a végrehajtás a kisemmizett családdal szemben
Nyolc éve húzódó devizahiteles per folytatódott a Fővárosi Törvényszéken, ahol a Kúria már három évvel ezelőtt megállapította a szerződés érvénytelenségét.
Ahogy a pénzügyi szolgáltatások egyre mélyebben beágyazódnak a digitális térbe, úgy nő a bűnözői módszereknek a száma és kifinomultsága is.
Változtak a lakáskeresők preferenciái és a hitelfelvétel módja az Otthon Start hitelnek is köszönhetően.
2026. január 1-jétől a külterületi lakóingatlanokra is kiterjed az Otthon Start Program.
Nagy enyhítés Magyarország slágerhitelénél: egyre több banknál törlik el az eddigi legfontosabb feltételt
Egyre több bank kínál személyi kölcsönt számlanyitás nélkül. De a kedvező kamatok gyakran továbbra is jövedelemérkeztetéshez, aktív számlahasználathoz kötődnek.
Egyre többen használják tudatosabban a kártyájukat, és nő a kamatmentesen visszafizetett összegek aránya.