Laramie, Wyoming, USA - 2012. október 14.: A Shell benzinkút Laramie Wyomingban. Az 1907-ben alapított Royal Dutch Shell, ismertebb nevén a Shell, egy globális energetikai vállalat, amelynek 2011-es bevétele meghaladta a 470 milliárd d
Autó

Újra kitörhet az üzemanyaghiány az árstop miatt: érik a baj a magyar benzinkutakon

Pénzcentrum
2026. március 9. 19:04

Komoly ellátási kockázatokat lát a frissen bevezetett üzemanyag‑ársapka mögött Bujdos Eszter, a Holtankoljak.hu ügyvezetője, aki szerint a jelenlegi árak mellett az importőrök egyszerűen nem lesznek érdekeltek abban, hogy Magyarországra hozzanak üzemanyagot. A Mol finomítói kapacitása továbbra is korlátozott, a Barátság vezetéken nem érkezik olaj, és a hétvégén már több kút is kifogyott a készletekből: vagyis a szakértő szerint a kormány döntése akár újabb ellátási zavarokat is előidézhet. 

Bujdos Eszter, a Holtankoljak.hu ügyvezetője szerint komoly ellátási kockázatokat hordoz magában a kormány hétfői döntése, amellyel gyakorlatilag 595 forintos benzin- és 615 forintos gázolajárplafont vezetett be. Úgy látja, hogy az importőrök nem lesznek érdekeltek abban, hogy veszteséggel hozzanak be üzemanyagot Magyarországra, márpedig az új árszabályozás mellett ez elkerülhetetlen lenne. A szakértő emlékeztetett: a 2021–22-es árstop idején is drasztikusan visszaesett az import, és a mostani helyzet több szempontból még kedvezőtlenebb - nyilatkozta a 444.hu-nak

A Mol százhalombattai finomítója továbbra is csak részkapacitáson működik a tavaly októberi tűz miatt, és a kiesést a pozsonyi Slovnaft sem tudja teljes mértékben pótolni, mivel a Barátság vezetéken január vége óta nem érkezik olaj. Így a Mol által normál esetben biztosított 70 százalékos ellátási arány sem garantált, miközben a fennmaradó 30 százaléknyi import sorsa teljesen bizonytalanná vált. Bujdos Eszter arra is rámutatott, hogy a környező országokban, például Szlovéniában jóval magasabb áron lehet értékesíteni az üzemanyagot, ezért kérdéses, miért hoznának ide bármit is a külföldi szereplők.

A szakértő szerint a horvát árstop azért működik, mert ott alacsonyabb az üzemanyag adótartalma, és a kormány évek óta úgy alakítja a szabályozást, hogy az ellátási lánc minden szereplője veszteség nélkül tudjon működni.

Magyarországon ezzel szemben a mostani árszint már a bejelentés előtt sem követte a világpiaci árak és a forint gyengülésének mértékét, így a mostani plafon még inkább eltávolodik a piaci realitásoktól.

Bujdos Eszter ugyanakkor arra számít, hogy a miniszterelnöki bejelentés rövid távon csillapíthatja a pánikszerű felvásárlásokat, amelyek miatt a hétvégén több kút is átmenetileg kifogyott az üzemanyagból, és mennyiségi korlátozásokat kellett bevezetni. A hosszabb távú hatások azonban szerinte kifejezetten aggasztóak: a kisebb kutak számára a veszteséges működés komoly kockázat, és a 2022-es tapasztalatok alapján aki egyszer bezár, nagyon nehezen tud újra talpra állni.

Címlapkép: Getty Images
#autó #kormány #üzemanyag #mol #import #benzinár #ellátás #százhalombatta #barátság kőolajvezeték #üzemanyagárak #árstop

