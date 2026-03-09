Újra kitörhet az üzemanyaghiány az árstop miatt: érik a baj a magyar benzinkutakon

A magyar tejpiac összeomlása miatt drámai felhívást tett közzé a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács.
Komoly ellátási kockázatokat lát a frissen bevezetett üzemanyag‑ársapka mögött Bujdos Eszter, a Holtankoljak.hu ügyvezetője, aki szerint a jelenlegi árak mellett az importőrök egyszerűen nem lesznek érdekeltek abban, hogy Magyarországra hozzanak üzemanyagot. A Mol finomítói kapacitása továbbra is korlátozott, a Barátság vezetéken nem érkezik olaj, és a hétvégén már több kút is kifogyott a készletekből: vagyis a szakértő szerint a kormány döntése akár újabb ellátási zavarokat is előidézhet.
Bujdos Eszter, a Holtankoljak.hu ügyvezetője szerint komoly ellátási kockázatokat hordoz magában a kormány hétfői döntése, amellyel gyakorlatilag 595 forintos benzin- és 615 forintos gázolajárplafont vezetett be. Úgy látja, hogy az importőrök nem lesznek érdekeltek abban, hogy veszteséggel hozzanak be üzemanyagot Magyarországra, márpedig az új árszabályozás mellett ez elkerülhetetlen lenne. A szakértő emlékeztetett: a 2021–22-es árstop idején is drasztikusan visszaesett az import, és a mostani helyzet több szempontból még kedvezőtlenebb - nyilatkozta a 444.hu-nak.
A Mol százhalombattai finomítója továbbra is csak részkapacitáson működik a tavaly októberi tűz miatt, és a kiesést a pozsonyi Slovnaft sem tudja teljes mértékben pótolni, mivel a Barátság vezetéken január vége óta nem érkezik olaj. Így a Mol által normál esetben biztosított 70 százalékos ellátási arány sem garantált, miközben a fennmaradó 30 százaléknyi import sorsa teljesen bizonytalanná vált. Bujdos Eszter arra is rámutatott, hogy a környező országokban, például Szlovéniában jóval magasabb áron lehet értékesíteni az üzemanyagot, ezért kérdéses, miért hoznának ide bármit is a külföldi szereplők.
A szakértő szerint a horvát árstop azért működik, mert ott alacsonyabb az üzemanyag adótartalma, és a kormány évek óta úgy alakítja a szabályozást, hogy az ellátási lánc minden szereplője veszteség nélkül tudjon működni.
Magyarországon ezzel szemben a mostani árszint már a bejelentés előtt sem követte a világpiaci árak és a forint gyengülésének mértékét, így a mostani plafon még inkább eltávolodik a piaci realitásoktól.
Bujdos Eszter ugyanakkor arra számít, hogy a miniszterelnöki bejelentés rövid távon csillapíthatja a pánikszerű felvásárlásokat, amelyek miatt a hétvégén több kút is átmenetileg kifogyott az üzemanyagból, és mennyiségi korlátozásokat kellett bevezetni. A hosszabb távú hatások azonban szerinte kifejezetten aggasztóak: a kisebb kutak számára a veszteséges működés komoly kockázat, és a 2022-es tapasztalatok alapján aki egyszer bezár, nagyon nehezen tud újra talpra állni.
A 95-ös benzin literenként 619, a gázolaj pedig 639 forintba kerül, a változás azonnal életbe lép a kutakon.
A gyorsan emelkedő üzemanyagárak miatt egyre fontosabbá válik, hogy az autósok hogyan tudnak spórolni a tankoláson.
A benzin nagykereskedelmi ára bruttó 10, a gázolajé pedig bruttó 20 forinttal emelkedik holnaptól.
A Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára szerint bár valóban durva áremelkedés van a kutakon, mégsem egyszerre követik le ezek az árak a világpiaci változásokat.
A benzin nagykereskedelmi ára bruttó 5 forinttal, a gázolaj ára bruttó 8 forinttal kúszik feljebb csütörtöktől.
