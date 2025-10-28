Erről rengeteg magyar autós megfeledkezik: súlyos tízezreket buknak, pedig egyszerű lenne elkerülni

A magyar autósok rendkívül árérzékenyek, ugyanakkor sokan 6-7 éve változatlan biztosítónál kötötték meg kötelező gépjármű-felelősségbiztosításukat (KGFB), miközben évente átlagosan 5%-os díjemelkedésre számítanak – derült ki a Groupama Biztosító megbízásából készült országos kutatásból.

A felmérés szerint a magyarok felének van saját autója, amely átlagosan 6-7 éve van a nevükön. A KGFB-t sokan „szükséges rossznak” tartják, ezért kiemelten fontos számukra az ár és az egyszerű szerződéskötés. Az online szerződéskötés és a banki díjfizetés népszerűsége is ezt támasztja alá.

A 1000 fős kutatás szerint az autósok kétharmada még soha nem váltott biztosítót jelenlegi járműve kapcsán, és sokan az autóvásárláskor választott biztosítónál „ragadtak”. 2010 előtt, amikor a biztosítási évforduló egységesen január 1. volt, az autósok 50–60%-a váltott. Ma, az évforduló autóvásárláshoz kötése miatt, a novemberi „KGFB-kampány” már csak 15–20%-ot érint.

„Sokan elfelejtik felülvizsgálni szerződésüket, így könnyen az elérhetőnél magasabb díjú biztosításban ragadhatnak. Egy újrakötéssel akár tízezer forintot is spórolhatunk évente” – figyelmeztet Szobonya László, a Groupama Biztosító lakossági nem-életbiztosítás termékmenedzsment vezetője.

Díjemelkedés és váltási motivációk

A válaszadók kétharmada az évfordulókor díjemelkedésre számít, átlagosan 5%-kal. A magyar autósok rendkívül árérzékenyek: háromnegyedük főként kedvezőbb díj miatt váltana. Már évi 5 ezer forintnál kisebb különbség is motiválhat, a Groupama tapasztalatai szerint az aktív váltók akár 10 000 Ft-ot is spórolhatnak.

A díjon kívül a legvonzóbb tényezők a könnyű díjszámítás és szerződéskötés (32%), az online intézhető folyamat (30%) és a személyre szabott kedvezmények (26%).

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A felmérés szerint a KGFB váltása sokaknak egyszerűbbnek tűnik, mint a bank vagy mobilelőfizetés cseréje. Azok, akik már váltottak, magabiztosabban járnak el a jövőben: mindössze minden ötödikük tartja fárasztónak a váltást, átlagosan 3 alkalommal váltottak már jelenlegi autójukhoz.

„A KGFB-díjszámításnak és a szerződéskötésnek a lehető legegyszerűbbnek kell lennie. Az évfordulós értesítő átnézése, az esetleges kedvezmények ellenőrzése a pénzügyi tudatosság fontos része” – hangsúlyozta Szobonya László.

Hogyan értékelik anyagi helyzetüket a magyarok 2025 végén?

Átfogó felmérést indított a Pénzcentrum. A kutatás célja, hogy átfogó képet adjon arról, miként értékelik a magyarok saját pénzügyi helyzetüket, és milyen tényezők befolyásolják anyagi biztonságérzetüket. A felmérés kitér a kiadások fedezetére, az adósságokra és a megtakarításokra is, valamint arra, mennyire érzik stabilnak saját helyzetüket a válaszadók. Köszönjük, ha támogatod a munkánkat egy kitöltéssel!