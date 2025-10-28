Erről rengeteg magyar autós megfeledkezik: súlyos tízezreket buknak, pedig egyszerű lenne elkerülni

A stressz legfőbb forrásai a túlterheltség, a munkahelyi és családi konfliktusok, valamint a párkapcsolati problémák.
A magyar autósok rendkívül árérzékenyek, ugyanakkor sokan 6-7 éve változatlan biztosítónál kötötték meg kötelező gépjármű-felelősségbiztosításukat (KGFB), miközben évente átlagosan 5%-os díjemelkedésre számítanak – derült ki a Groupama Biztosító megbízásából készült országos kutatásból.
A felmérés szerint a magyarok felének van saját autója, amely átlagosan 6-7 éve van a nevükön. A KGFB-t sokan „szükséges rossznak” tartják, ezért kiemelten fontos számukra az ár és az egyszerű szerződéskötés. Az online szerződéskötés és a banki díjfizetés népszerűsége is ezt támasztja alá.
A 1000 fős kutatás szerint az autósok kétharmada még soha nem váltott biztosítót jelenlegi járműve kapcsán, és sokan az autóvásárláskor választott biztosítónál „ragadtak”. 2010 előtt, amikor a biztosítási évforduló egységesen január 1. volt, az autósok 50–60%-a váltott. Ma, az évforduló autóvásárláshoz kötése miatt, a novemberi „KGFB-kampány” már csak 15–20%-ot érint.
„Sokan elfelejtik felülvizsgálni szerződésüket, így könnyen az elérhetőnél magasabb díjú biztosításban ragadhatnak. Egy újrakötéssel akár tízezer forintot is spórolhatunk évente” – figyelmeztet Szobonya László, a Groupama Biztosító lakossági nem-életbiztosítás termékmenedzsment vezetője.
Díjemelkedés és váltási motivációk
A válaszadók kétharmada az évfordulókor díjemelkedésre számít, átlagosan 5%-kal. A magyar autósok rendkívül árérzékenyek: háromnegyedük főként kedvezőbb díj miatt váltana. Már évi 5 ezer forintnál kisebb különbség is motiválhat, a Groupama tapasztalatai szerint az aktív váltók akár 10 000 Ft-ot is spórolhatnak.
A díjon kívül a legvonzóbb tényezők a könnyű díjszámítás és szerződéskötés (32%), az online intézhető folyamat (30%) és a személyre szabott kedvezmények (26%).
A felmérés szerint a KGFB váltása sokaknak egyszerűbbnek tűnik, mint a bank vagy mobilelőfizetés cseréje. Azok, akik már váltottak, magabiztosabban járnak el a jövőben: mindössze minden ötödikük tartja fárasztónak a váltást, átlagosan 3 alkalommal váltottak már jelenlegi autójukhoz.
„A KGFB-díjszámításnak és a szerződéskötésnek a lehető legegyszerűbbnek kell lennie. Az évfordulós értesítő átnézése, az esetleges kedvezmények ellenőrzése a pénzügyi tudatosság fontos része” – hangsúlyozta Szobonya László.
