Egyre nagyobb bajban Elon Musk? Ütik-verik a Teslát, nagyon fontos dolgot bukott a cég

A Tesla globális járműeladásai második egymást követő évben csökkentek 2025-ben, aminek következtében a kínai BYD átvette a világ legnagyobb elektromosautó-gyártójának címét - tudósított a Financial Times nyomán a Portfolio.

A Financial Times beszámolója szerint a Tesla tavaly 1,64 millió tisztán elektromos járművet szállított le, ami közel 9 százalékkal marad el a 2024-ben jelentett 1,79 millió darabtól. Elon Musk cége 2024-ben szenvedte el 2011 óta az első éves szintű visszaesést. Az átlagos előrejelzés mára mindössze 1,8 millió járműre csökkent, ami tovább jelzi a vállalat növekedési nehézségeit.

A Tesla befektetőit azonban láthatóan nem rázta meg sem a trónfosztás, sem a gyenge előrejelzés. A részvényárfolyam ma mindössze 1 százalékos esésben van, az elmúlt egy évben pedig 17 százalékkal emelkedett. A jegyzés ráadásul történelmi csúcs közelében mozog, mivel a befektetők figyelmét most inkább a robotaxi üzletággal kapcsolatos fejlemények kötik le.

A tavalyi év végén már élesben is megkezdődtek a vezető nélküli tesztek. A fogyasztók egyelőre csak korlátozott számú járműből rendelhetnek utazást Austinban és a San Francisco-i öböl térségében, ahol a járművekben nem vezetőként, hanem felügyeleti szerepben ülnek csak emberek.