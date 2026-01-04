2026. január 4. vasárnap Titusz, Leona
új Tesla autó Model Y Juniper 2025 a stúdióban, fekete Metallic elektromos jármű a bemutatóteremben, hátsó lámpabár, alternatív energia fejlesztési koncepció, Elon Musk cég, Frankfurt - február 3, 2025
Autó

Egyre nagyobb bajban Elon Musk? Ütik-verik a Teslát, nagyon fontos dolgot bukott a cég

Pénzcentrum
2026. január 4. 19:32

A Tesla globális járműeladásai második egymást követő évben csökkentek 2025-ben, aminek következtében a kínai BYD átvette a világ legnagyobb elektromosautó-gyártójának címét - tudósított a Financial Times nyomán a Portfolio.

A Financial Times beszámolója szerint a Tesla tavaly 1,64 millió tisztán elektromos járművet szállított le, ami közel 9 százalékkal marad el a 2024-ben jelentett 1,79 millió darabtól. Elon Musk cége 2024-ben szenvedte el 2011 óta az első éves szintű visszaesést. Az átlagos előrejelzés mára mindössze 1,8 millió járműre csökkent, ami tovább jelzi a vállalat növekedési nehézségeit.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A Tesla befektetőit azonban láthatóan nem rázta meg sem a trónfosztás, sem a gyenge előrejelzés. A részvényárfolyam ma mindössze 1 százalékos esésben van, az elmúlt egy évben pedig 17 százalékkal emelkedett. A jegyzés ráadásul történelmi csúcs közelében mozog, mivel a befektetők figyelmét most inkább a robotaxi üzletággal kapcsolatos fejlemények kötik le.

Kapcsolódó cikkeink:

A tavalyi év végén már élesben is megkezdődtek a vezető nélküli tesztek. A fogyasztók egyelőre csak korlátozott számú járműből rendelhetnek utazást Austinban és a San Francisco-i öböl térségében, ahol a járművekben nem vezetőként, hanem felügyeleti szerepben ülnek csak emberek.
Címlapkép: Getty Images
#autó #elektromos autó #tesla #részvény #autóipar #autógyártás #kína #autópiac #autóeladás #elon musk #tesla részvény #részvényárfolyam #elektromobilitás #befektető #BYD

