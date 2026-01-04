Ismét összeszedtük a hét legolvasottabb Pénzcentrumos cikkeit, hogy újra tudd olvasni őket, ha kimaradt volna valamelyik.
Egyre nagyobb bajban Elon Musk? Ütik-verik a Teslát, nagyon fontos dolgot bukott a cég
A Tesla globális járműeladásai második egymást követő évben csökkentek 2025-ben, aminek következtében a kínai BYD átvette a világ legnagyobb elektromosautó-gyártójának címét - tudósított a Financial Times nyomán a Portfolio.
A Financial Times beszámolója szerint a Tesla tavaly 1,64 millió tisztán elektromos járművet szállított le, ami közel 9 százalékkal marad el a 2024-ben jelentett 1,79 millió darabtól. Elon Musk cége 2024-ben szenvedte el 2011 óta az első éves szintű visszaesést. Az átlagos előrejelzés mára mindössze 1,8 millió járműre csökkent, ami tovább jelzi a vállalat növekedési nehézségeit.
A Tesla befektetőit azonban láthatóan nem rázta meg sem a trónfosztás, sem a gyenge előrejelzés. A részvényárfolyam ma mindössze 1 százalékos esésben van, az elmúlt egy évben pedig 17 százalékkal emelkedett. A jegyzés ráadásul történelmi csúcs közelében mozog, mivel a befektetők figyelmét most inkább a robotaxi üzletággal kapcsolatos fejlemények kötik le.
A tavalyi év végén már élesben is megkezdődtek a vezető nélküli tesztek. A fogyasztók egyelőre csak korlátozott számú járműből rendelhetnek utazást Austinban és a San Francisco-i öböl térségében, ahol a járművekben nem vezetőként, hanem felügyeleti szerepben ülnek csak emberek.
Az aktuális előrejelzések szerint óév utolsó időszakában, illetve az újév első napjaiban többször várható kisebb havazás,
Százmilliós, ritka Ferrarik, luxus Mercik és méregdrága terepjárók: rendesen bevásárolt luxusautókból a magyar elit 2025-ben
2025 első 11 hónapjában a Porsche 911 a legnépszerűbb sportautó Magyarországon, a luxuslimuzinok között a BMW 7-es, Mercedes S‑osztály és Porsche Panamera uralta a piacot.
Az ittas vezetés szabályai nem egységesek Európában, így ezekkel nem árt tisztában lenni, ha külföldön ülünk volánhoz Szilveszterkor.
Az év utolsó keddjén a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára is bruttó 4-4 forinttal emelkedik.
Eljött az autóipari fordulat, ez betehet a magyar álomnak is? Átírják a terveket a legnagyobb gyártók
Az autóipar elektromos átállása jelentős fordulatot vett 2025-ben, ahogy a gyártók és a szabályozók egyaránt pragmatikusabb megközelítés felé mozdultak el.
Hajmeresztő manőverek, döbbenetes döntések egy évből. Íme a BpiAutósok 2025-ös évösszegzőjének legdurvább pillanatai.
Autósok, figyelem! Leállás lesz az útdíjfizetésben, órákon keresztül nem lehet majd autópálya-matricát venni
Informatikai rendszerátállás miatt néhány órán át nem lehet majd útdíjegyenleget feltölteni, jegyet vásárolni, és nem mindenhol lehet majd e-matricát venni.
Hajnalban kezdődött, üldözéssel folytatódott, és a Megyeri hídon ért véget annak az autósnak a menekülése, aki a rendőri felszólítás ellenére továbbhajtott karácsony első napján.
Az Európai Unióban novemberben és az év eddigi részében is nőtt az új személygépkocsik forgalomba helyezése az egy évvel korábbihoz képest.
Jelentősen emelkedik ezen a helyen a parkolás díja Budapesten: már csak pár nap, aztán jóval többet kell fizetni
A KÖKI bevásárlóközpont 2026. január 1-től jelentősen emeli parkolási díjait, ami 16,6 százalékos növekedést jelent a jelenlegi árakhoz képest.
A szervezők szerint ha valóban egyezség született volna, nem vonult volna fel ennyi kamion.
Gyakori tévhit, hogy a téli abroncsok létjogosultsága kizárólag a havazáshoz kötődik.
A beszámoló szerint a helyiek egyáltalán nem bánják a hangzavart, a lakosok többsége támogatólag lép fel kamionos tüntetés szereplőivel szemben.
Tényleg teljesen megbénult Budapest: elképesztő, már több kilométeres a dugó a kamionos tüntetők miatt
Mintegy kétezer teherautó és kamion vonulhat az M3-as autópálya felől az Árpád hídon át Budára.
Összeszerelő országból könnyen éltanuló lehet Magyarország: óriásit nyerhetünk a nagyüzemi iparosításon
Az európai elektromobilitási átállás már a nagyüzemi iparosítás szakaszába lépett, a költséghatékonyság, a lokalizáció és az akkumulátorlogisztika kulcskérdéssé vált.
Ezt sokan nem tudják az új M1 regionális autópálya matricáról: ki veheti meg, hol és meddig érvényes 2026-ban?
Már elérhető az M1 regionális matrica 2026-ra, ez az új matrica az M1-es autópálya felújítása és bővítése miatt kerül bevezetésre.
Magyarországon a személygépkocsi lopások száma az európai országok adataihoz is viszonyítva jelenleg alacsonynak tekinthető.
A Pénzcentrum 2025-ös autótesztjei a belépőszintű kisautóktól az elektromos és hibrid SUV-okig átfogó képet adtak arról, mit tudnak valójában az új modellek a mindennapokban.