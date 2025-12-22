Becsapós lehet az idei tél: ezt sok autós elrontja a téli gumival kapcsolatban, jobb odafigyelni rá

Az év végi rokonlátogatások és téli kiruccanások időszaka a magyar közutak egyik legforgalmasabb periódusa. Bár az idei december eddig enyhébb arcát mutatta, a Hankook szakértői arra figyelmeztetnek: a hamis biztonságérzet a legnagyobb ellenség. A változékony időjárás, a „fekete jég” jelensége és a hajnali fagyok olyan kihívások elé állítják az autósokat, amelyekre csak megfelelő műszaki felkészültséggel és minőségi, évszaknak megfelelő abroncsokkal lehet biztonságosan reagálni.

Sokan hajlamosak lebecsülni a téli közlekedés veszélyeit, amikor napközben plusz fokokat mutat a hőmérő, és az utak száraznak tűnnek. Éppen ezért a Hankook, mint a prémium abroncsgyártás és a közlekedésbiztonság elkötelezett híve, arra hívja fel az autósok figyelmét figyelmet, hogy a fizika törvényei még az ünnepek alatt sem nem mennek szabadságra.

Miért nem elég a „majdnem” jó abroncs?

A jelenlegi, szeszélyes időjárás az egyik legveszélyesebb kombinációt hozhatja el az autósok számára. Míg a városi környezetben vizesnek tűnhet az aszfalt, a lakott területet elhagyva, különösen erdősávokban, hidakon vagy felüljárókon a hőmérséklet pillanatok alatt fagypont alá zuhanhat. Ilyenkor alakul ki a hírhedt „fekete jég”, amely láthatatlanul teszi korcsolyapályává az utat.

„Gyakori tévhit, hogy a téli abroncsok létjogosultsága kizárólag a havazáshoz kötődik. A valóságban viszont a biztonság valódi választóvonala a hőmérséklet, ugyanis 7 Celsius-fok alatt a nyári gumik anyaga rideggé válik, elveszíti tapadását, ami kritikus méterekkel növelheti meg a fékutat. Ezzel szemben a korszerű téli abroncsok speciális összetétele hidegben is megőrzi rugalmasságát, profilkialakításuk pedig a deres, csúszós aszfalton is stabilitást biztosít. A megfelelő abroncs kiválasztása tehát nem költségkérdés, hanem a felelős gondoskodás alapköve” – hangsúlyozta Tomin István, a Hankook Tire Budapest Kft. műszaki vevőszolgálatának vezetője.

Határokon átívelő biztonság

Az ünnepek alatt sokan indulnak síelni vagy külföldi rokonlátogatásra. Így fontos észben tartani, hogy a téli közlekedés szabályai országonként eltérőek. Míg itthon ajánlott, a környező országokban – például Ausztriában (téli útviszonyok esetén november 1-től) vagy Szlovéniában (november 15-től) – szigorúbban veszik a téli abroncsok használatát. Egy nem megfelelő felszereléssel (például hólánc hiányában) elindulni nemcsak balesetveszélyes, de komoly bírságot vagy a továbbhaladás megtiltását is eredményezheti.

A sofőr állapota ugyanolyan fontos, mint az autóé

Az év végi hajtás, a bevásárlási láz és a családi logisztika miatt sokan fáradtan, feszülten ülnek volán mögé. A reakcióidő fáradtság esetén annyire megnőhet, hogy az már az ittas vezetés hatásaival vetekszik.