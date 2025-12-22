A beszámoló szerint a helyiek egyáltalán nem bánják a hangzavart, a lakosok többsége támogatólag lép fel kamionos tüntetés szereplőivel szemben.
Becsapós lehet az idei tél: ezt sok autós elrontja a téli gumival kapcsolatban, jobb odafigyelni rá
Az év végi rokonlátogatások és téli kiruccanások időszaka a magyar közutak egyik legforgalmasabb periódusa. Bár az idei december eddig enyhébb arcát mutatta, a Hankook szakértői arra figyelmeztetnek: a hamis biztonságérzet a legnagyobb ellenség. A változékony időjárás, a „fekete jég” jelensége és a hajnali fagyok olyan kihívások elé állítják az autósokat, amelyekre csak megfelelő műszaki felkészültséggel és minőségi, évszaknak megfelelő abroncsokkal lehet biztonságosan reagálni.
Sokan hajlamosak lebecsülni a téli közlekedés veszélyeit, amikor napközben plusz fokokat mutat a hőmérő, és az utak száraznak tűnnek. Éppen ezért a Hankook, mint a prémium abroncsgyártás és a közlekedésbiztonság elkötelezett híve, arra hívja fel az autósok figyelmét figyelmet, hogy a fizika törvényei még az ünnepek alatt sem nem mennek szabadságra.
Miért nem elég a „majdnem” jó abroncs?
A jelenlegi, szeszélyes időjárás az egyik legveszélyesebb kombinációt hozhatja el az autósok számára. Míg a városi környezetben vizesnek tűnhet az aszfalt, a lakott területet elhagyva, különösen erdősávokban, hidakon vagy felüljárókon a hőmérséklet pillanatok alatt fagypont alá zuhanhat. Ilyenkor alakul ki a hírhedt „fekete jég”, amely láthatatlanul teszi korcsolyapályává az utat.
„Gyakori tévhit, hogy a téli abroncsok létjogosultsága kizárólag a havazáshoz kötődik. A valóságban viszont a biztonság valódi választóvonala a hőmérséklet, ugyanis 7 Celsius-fok alatt a nyári gumik anyaga rideggé válik, elveszíti tapadását, ami kritikus méterekkel növelheti meg a fékutat. Ezzel szemben a korszerű téli abroncsok speciális összetétele hidegben is megőrzi rugalmasságát, profilkialakításuk pedig a deres, csúszós aszfalton is stabilitást biztosít. A megfelelő abroncs kiválasztása tehát nem költségkérdés, hanem a felelős gondoskodás alapköve” – hangsúlyozta Tomin István, a Hankook Tire Budapest Kft. műszaki vevőszolgálatának vezetője.
Határokon átívelő biztonság
Az ünnepek alatt sokan indulnak síelni vagy külföldi rokonlátogatásra. Így fontos észben tartani, hogy a téli közlekedés szabályai országonként eltérőek. Míg itthon ajánlott, a környező országokban – például Ausztriában (téli útviszonyok esetén november 1-től) vagy Szlovéniában (november 15-től) – szigorúbban veszik a téli abroncsok használatát. Egy nem megfelelő felszereléssel (például hólánc hiányában) elindulni nemcsak balesetveszélyes, de komoly bírságot vagy a továbbhaladás megtiltását is eredményezheti.
JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT?
A sofőr állapota ugyanolyan fontos, mint az autóé
Az év végi hajtás, a bevásárlási láz és a családi logisztika miatt sokan fáradtan, feszülten ülnek volán mögé. A reakcióidő fáradtság esetén annyire megnőhet, hogy az már az ittas vezetés hatásaival vetekszik.
- Tervezzünk ráhagyással! A téli útviszonyok között a menetidő megnőhet, ezért induljunk el hamarabb, hogy ne kelljen sietni.
- Zéró tolerancia másnap is: Az ünnepi koccintások után nem elég aludni egyet. A szervezetnek hosszú órákra, akár egy fél napra is szüksége lehet a teljes regenerációhoz. A „másnapos” vezetés a dekoncentráltság miatt kiemelt kockázatot jelent.
Összeszerelő országból könnyen éltanuló lehet Magyarország: óriásit nyerhetünk a nagyüzemi iparosításon
Az európai elektromobilitási átállás már a nagyüzemi iparosítás szakaszába lépett, a költséghatékonyság, a lokalizáció és az akkumulátorlogisztika kulcskérdéssé vált.
Ezt sokan nem tudják az új M1 regionális autópálya matricáról: ki veheti meg, hol és meddig érvényes 2026-ban?
Már elérhető az M1 regionális matrica 2026-ra, ez az új matrica az M1-es autópálya felújítása és bővítése miatt kerül bevezetésre.
Magyarországon a személygépkocsi lopások száma az európai országok adataihoz is viszonyítva jelenleg alacsonynak tekinthető.
A Pénzcentrum 2025-ös autótesztjei a belépőszintű kisautóktól az elektromos és hibrid SUV-okig átfogó képet adtak arról, mit tudnak valójában az új modellek a mindennapokban.
Óriási fordulat az autópiacon: asztalon a tervezet, ami mindent átír - ezzel nagyon kevesen számoltak
Sokan, akik eddig bizonytalanok voltak, így inkább visszatérhetnek a benzines vagy dízel autókhoz.
Súlyos hírt kapott rengeteg dolgozó: bérbefagyasztást jelentett be a multi, ez sokaknak nem fog tetszeni
A Volkswagen-csoport 2026-ra vonatkozó bérbefagyasztást jelentett be.
Brutális, ami az autópiacon történik: őrült tempoban hódítanak a kínaiak, érkeznek a filléres népautók
A kínai autógyártók példátlan tempóban hódítják meg az európai piacot: novemberben több mint kétszeresére növelték eladásaikat az előző év azonos időszakához képest.
A kormány rendeletmódosítási tervezete szerint 2026 januárjától emelkedik a műszaki vizsgák során fizetendő környezetvédelmi hozzájárulás díja.
Társadalmi egyeztetésre bocsátották a magyar–osztrák határforgalmi együttműködést szabályozó, 2014-ben kötött megállapodás módosítását.
Az Európai Unió enyhítene a 2035-re tervezett belső égésű motorokra vonatkozó tilalmon.
Alig ismert szabály szedi áldozatait: 115 ezres bírságot kaphatsz, ha itt hajtasz le az autópályáról, könnyű benézni
A téli turisztikai szezonban szigorúan fellépnek az autópályákról dugó esetén lehajtó tranzitforgalommal szemben.
Mit is nyújt a négykerék-hajtás a mindennapokban az autósok számára?
A kecskeméti Mercedes-gyár 2026 első negyedévében egy műszakos termelésre áll át. A lépés nem érinti a törzsállományt, de nem tudni, mi lesz a kölcsönzött munkavállalók...
Lezárult a vizsgálat: ezért tankolt több autós is vizet az egyik Shell benzinkúton, kártérítést kapnak
A töltőállomás meghibásodása miatt tankolt vizet több autós is az egyik Shell benzinkúton - derült ki a társaság vizsgálatából.
A teljes tiltás helyett 90 százalékos szén-dioxid-kibocsátás‑csökkentést várna el a gyártóktól az Európai Tanács.
A presztízsberuházásként indult Üveggyár sorsa évek óta kérdéses volt, most végleg leáll az autógyártás Drezdában.
A Parkl és az E.ON Drive Infrastructure Hungary közös elemzése feltárja a magyar e-autósok mindennapi ritmusát.
Osztogatják a brutál bírságokat az utakon: vigyázz, ezért 2,5 milliós csekket is lehet kapni Magyarországon
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bevetési Igazgatóságának pénzügyőrei 2,5 millió forint bírságot szabtak ki egy bolgár furgon sofőrjére.
-
Karácsonyi bevásárlás: miért éri meg a Lidl mellett dönteni az ünnepek előtt?
Az ünnepi készülődés mindenkitől sok energiát és alapos tervezést igényel, ezért a Lidl célja, hogy az idei karácsonyi bevásárlást a vásárlók egyszerűen és egy helyen intézhessék.
-
Közeledik a síszezon, féláron is elérhető a Gránit Bank Platinum kártya: 50 milliós, síelésre is érvényes utasbiztosítás jár hozzá
Európa sípályáin nagyjából minden tizedik síelő szenved kisebb-nagyobb balesetet egy-egy szezonban.
-
Ez a cég ott lát lehetőséget, ahonnan más menekül: bevásárolták magukat egy borsodi zsákfalu baromfifeldolgozójába
A Pi-Pi Kft. a Demján Sándor Tőkeprogram segítségével korszerűsíti az üzemet.
-
Elektromos 4x4 városban, országúton, terepen: hol jön ki az előnye?
Mit is nyújt a négykerék-hajtás a mindennapokban az autósok számára?
-
Változó karácsonyi kosár: spórolnak a magyarok, de a menüre nem sajnálják
Egy kutatás szerint továbbra is kiemelt fontosságú az ünnep, de sokan szűkebb kerettel gazdálkodnak, visszafogják az ajándékköltést, és a megfizethető meglepetések felé fordulnak.
-
Gesztenye-feldolgozó, pizzéria, repülőgyár, fémipari vállalat - négy cég, négy iparág és azonos kihívások (x)
Az E.ON sikeres hazai kkv-kal közös együttműködésben mutatja be, hogyan tud segíteni egy energiaszolgáltató a cégek versenyképességében.