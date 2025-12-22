2025. december 22. hétfő Zénó
5 °C Budapest
kamion, kamionos, autósok, dugó
Autó

Budapest szívébe tart a kamionosok sora: videón mutatjuk, ahogy dudálva araszolnak a belváros felé

Pénzcentrum
2025. december 22. 15:26

Megbénult a főváros közlekedése: több száz kamion vonult utcára Budapesten, miután a teherautókra tervezett, ötven százalékot is meghaladó útdíjemelés ellen tiltakoztak a fuvarozók. A demonstrálók szerint Európa legmagasabb díjait kényszerítenék rájuk, a város több pontján pedig órákig tartó torlódások alakultak ki – sok autós dudálással fejezte ki szolidaritását a tiltakozókkal.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, a mai nap folyamán komoly fennakadások bénították meg a fővárost. A kialakult torlódás oka, míg a gyorsforgalmi utakon csak 4,3 százalékkal, az infláció mértékével emelkednek az útdíjak, addig a főutakon közlekedő teherautók esetében több mint ötven százalékos díjemelést terveznek. A főszervező Orosz Tibor állítása szerint ezzel Európa legmagasabb útdíját kellene fizetniük.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A kamionosok vezetője korábban elmondta: az M3 bevezető – Róbert Károly körút – Árpád híd – Szentendrei út – Batthyány utca – M0-s autóút – Megyeri híd – M3-as autóút – M3 bevezető – Kós Károly sétány – Állatkerti körút – Hősök tere útvonalon tervezik a forgalom korlátozásával kifejezni a nemtetszésüket. 

Kollégánknak Békásmegyeren, a Megyeri híd közelében sikerült elkapnia a kamionosok áradatát, a Pénzcentrum Facebook-oldalán pedig élőben be is jelentkezett:

Elmondása szerint "több száz kamion araszol az úton", a videóban pedig hallható, hogy rengeteg autós is kifejezi a szolidaritását dudálással. A beszámoló szerint egyébként a helyiek egyáltalán nem bánják a hangzavart, a lakosok többsége ugyancsak támogatólag lép fel a demonstrálókkal szemben.
#közlekedés #autó #Budapest #autópálya #díjemelés #forgalomkorlátozás #útdíj #teherautó #kamion #tüntetés #torlódás

