Göteborg, Svédország - 2019. december 1.: Elektromos konnektoros hibrid autó az utcai parkolóban töltésre parkolva
Autó

Neked is ilyen autód van? Meglepő dolog derült ki róla, ennek nem biztos, hogy örülni fogsz

Pénzcentrum
2025. szeptember 29. 12:28

A plug-in hibrid autók valós szén-dioxid-kibocsátása közel ötszöröse a hivatalos teszteken mért értékeknek, és ez a különbség az évek során egyre nő - derül ki a Transport & Environment (T&E) európai szervezet új elemzéséből - írja a Portfolio.

Az új uniós adatokra támaszkodó elemzés szerint a PHEV-ek teszt- és valós körülmények közötti kibocsátása közötti szakadék folyamatosan szélesedik, annak ellenére, hogy az autógyártók a technológia tisztulását ígérik. A fő problémát az elektromos hajtási mód arányára vonatkozó túlzottan optimista feltételezések okozzák a tesztek során.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A helyzet az elmúlt években súlyosbodott: míg 2021-ben a valós kibocsátás átlagosan 3,5-szerese volt a laboratóriumi teszteredményeknek, 2022-ben ez az arány 4-szeresre, 2023-ban pedig már 5-szörösre nőtt.

A T&E szerint ez a jelentős eltérés nemcsak félrevezeti a fogyasztókat a járművek tényleges környezeti hatásával kapcsolatban, de lehetővé teszi az autógyártók számára, hogy jelentősen gyengítsék CO2-kibocsátási célkitűzéseiket.

Az EU a probléma kezelésére bevezette az úgynevezett hasznosítási tényezőt, amely az elektromos üzemmódban megtett távolság várható arányát mutatja. Ennek 2025-re és 2027-re tervezett frissítésével fokozatosan csökkenne a hivatalos és valós értékek közötti különbség. A T&E szerint azonban még a 2027/28-as korrekciót követően is mintegy 18%-kal magasabb lenne a valós emisszió a hivatalos adatoknál.

Az Európai Unióban idén eladott új autók 8,6%-a volt plug-in hibrid. Az autógyártók a 2035-ös belsőégésű motorokra vonatkozó értékesítési tilalom után is folytatni kívánják a hibridek forgalmazását, részben bioüzemanyagok használatával.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

A kérdés az európai autóipar és az Európai Bizottság elnökének szeptemberi stratégiai megbeszélésén is napirendre került. Ennek eredményeként a Bizottság 2026-ról 2024 végére hozza előre a 2035-ös karbonsemlegességi célkitűzés felülvizsgálatát.

Az új szabályozás részletei még nem ismertek, de elképzelhető, hogy karbonsemleges üzemanyagok, például bioüzemanyagok alkalmazásával a határidő után is lehetővé tenné a belső égésű motorral (is) hajtott modellek - köztük a plug-in hibridek - értékesítését.

A módosítás időt adna az európai autógyártóknak, amelyeket jelenleg az amerikai vámok, a gyenge európai kereslet és a Kína által dominált elektromos járműpiac is nehéz helyzetbe hozott.
Címlapkép: Getty Images
#autó #európai unió #elektromos autó #teszt #környezetvédelem #környezetszennyezés #autógyártás #kibocsátás #szén-dioxid #plug-in hibrid

