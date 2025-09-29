Neked is ilyen autód van? Meglepő dolog derült ki róla, ennek nem biztos, hogy örülni fogsz

A plug-in hibrid autók valós szén-dioxid-kibocsátása közel ötszöröse a hivatalos teszteken mért értékeknek, és ez a különbség az évek során egyre nő - derül ki a Transport & Environment (T&E) európai szervezet új elemzéséből - írja a Portfolio.

Az új uniós adatokra támaszkodó elemzés szerint a PHEV-ek teszt- és valós körülmények közötti kibocsátása közötti szakadék folyamatosan szélesedik, annak ellenére, hogy az autógyártók a technológia tisztulását ígérik. A fő problémát az elektromos hajtási mód arányára vonatkozó túlzottan optimista feltételezések okozzák a tesztek során.

A helyzet az elmúlt években súlyosbodott: míg 2021-ben a valós kibocsátás átlagosan 3,5-szerese volt a laboratóriumi teszteredményeknek, 2022-ben ez az arány 4-szeresre, 2023-ban pedig már 5-szörösre nőtt.

A T&E szerint ez a jelentős eltérés nemcsak félrevezeti a fogyasztókat a járművek tényleges környezeti hatásával kapcsolatban, de lehetővé teszi az autógyártók számára, hogy jelentősen gyengítsék CO2-kibocsátási célkitűzéseiket.

Az EU a probléma kezelésére bevezette az úgynevezett hasznosítási tényezőt, amely az elektromos üzemmódban megtett távolság várható arányát mutatja. Ennek 2025-re és 2027-re tervezett frissítésével fokozatosan csökkenne a hivatalos és valós értékek közötti különbség. A T&E szerint azonban még a 2027/28-as korrekciót követően is mintegy 18%-kal magasabb lenne a valós emisszió a hivatalos adatoknál.

Az Európai Unióban idén eladott új autók 8,6%-a volt plug-in hibrid. Az autógyártók a 2035-ös belsőégésű motorokra vonatkozó értékesítési tilalom után is folytatni kívánják a hibridek forgalmazását, részben bioüzemanyagok használatával.

A kérdés az európai autóipar és az Európai Bizottság elnökének szeptemberi stratégiai megbeszélésén is napirendre került. Ennek eredményeként a Bizottság 2026-ról 2024 végére hozza előre a 2035-ös karbonsemlegességi célkitűzés felülvizsgálatát.

Az új szabályozás részletei még nem ismertek, de elképzelhető, hogy karbonsemleges üzemanyagok, például bioüzemanyagok alkalmazásával a határidő után is lehetővé tenné a belső égésű motorral (is) hajtott modellek - köztük a plug-in hibridek - értékesítését.

A módosítás időt adna az európai autógyártóknak, amelyeket jelenleg az amerikai vámok, a gyenge európai kereslet és a Kína által dominált elektromos járműpiac is nehéz helyzetbe hozott.