Új fizetős parkolási övezet jön Budapesten: jövő februártól Albertfalván sem lehet ingyen megállni.
Autósok figyelem, már csak néhány nap maradt a spórolásra, brutális összegekről van szó
Pár nap van csak hátra az idei kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási kampányból, amelynek keretében azok köthetnek új biztosítást, akik 2010 előtt vették meg a mostani autójukat, és azóta is ők a tulajdonosok. Az idei kampányban éves szinten 2,3 százalékkal 30 ezer forint alá csökkent az átlagdíj - közölte saját adatai alapján a netrisk.hu. A jelentős megtakarítási lehetőség ellenére a váltásra jogosult autósoknak mindössze 22 százaléka váltott tavaly, vagyis öt érintettből négy többet fizet a kelleténél. Az alkuszcég egyúttal ismertette a kötelező biztosítási piac idei mérlegét, amely szerint 2025-ben mostanáig, azaz november közepéig az autósok összesen több mint 650 ezer új kgfb-szerződést kötöttek, ami közel 14 százalékos növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest.
Még néhány nap maradt a spórolásra, hiszen a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás (kgfb) idei kampánya november végéig tart. A mostani kampány csak azokat az autósokat érinti, akik 2010 előtt vették a mostani autójukat, és azóta is ők a tulajdonosok. A jelenlegi szerződéseket december 1-ig lehet felmondani, míg az új szerződést december 31-ig lehet megkötni.
A kampány kedvező változást hozott az érintett autósok számára: a netrisk.hu adatai szerint az átlagdíj ugyanis 30 ezer forint alá mérséklődött, ami 2,3 százalékos csökkenést jelent az egy évvel korábbi szinthez képest. A Netrisk arra is felhívja a figyelmet, hogy azok a kampányban érintett autósok, akik foglalkoznak a biztosításukkal és rendszeresen váltanak, a befizetés módjának és ütemezésének megválasztásával is tudatosan spórolhatnak. 87 százalékuk például elektronikus úton fizet, 92 százalékuk pedig egy összegben intézi a befizetést.
Öt érintett autós közül négy többet fizet a kelleténél
A jelentős megtakarítási lehetőség ellenére a váltásra jogosult autósoknak mindössze 22 százaléka váltott a tavalyi kampányban, vagyis öt érintettből négy többet fizet a kelleténél. Ezt különösen az mutatja, hogy miközben a piaci árak lényegében stagnálnak, a biztosítót váltók átlagosan 14 százalékkal alacsonyabb díjra tudtak szerződni idén. A netrisk.hu szakértői hangsúlyozzák: a határidő lejárta előtt érdemes néhány adat megadásával online összehasonlítani az ajánlatokat, hogy lássuk mennyit takaríthatnánk meg.
Már csak 53 ezer forint
Nemcsak a kampányban, hanem az év többi részében is lejtőn voltak a díjak. A januártól november közepéig megkötött kgfb-szerződések éves átlagdíja 53 ezer forint volt, szemben az egy évvel korábbi 54 ezer forinttal, ami 3,8 százalékos csökkenésnek felel meg.
„A Netrisknél már az év első felétől azt láttuk, hogy miközben egyre többen kötnek vagy váltanak kgfb-t, az új szerződések átlagdíja érdemben csökken. Az idén új kgfb-t kötő autósok esetében a szerződés díja átlagosan 14 ezer forinttal volt alacsonyabb a réginél. Ezért aztán nem meglepő, hogy az idén eddig több mint 650 ezren cserélték le kötelezőjüket, ami 14 százalékos emelkedésnek felel meg éves szinten” – mondta Besnyő Márton, a Netrisk Csoport Ausztriáért és Magyarországért felelős regionális ügyvezetője.
Várható volt
A szakember hozzátette, hogy a jegybank friss kgfb-indexe gyakorlatilag visszaigazolja a Netrisk tapasztalatait. Az MNB-s adatok szerint ugyanis a teljes kgfb-piacon 57,7 ezer forintra csökkent az átlagdíj, ami 0,8 százalékos éves mérséklődésnek felel meg. Ráadásul úgy, hogy közben a kárráfordítás 2,2 százalékkal nőtt. Ez azt jelzi, hogy a verseny egyre élesebb, ami kedvező az autósok számára. Aki alaposan körülnéz a kínálatban, az nemcsak megússza az inflációt, de ténylegesen kevesebbet fizethet a kötelezőjére.
