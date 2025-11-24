2025. november 24. hétfő Emma
Parkoló autók a városban.
Biztosítás

Egyre közelebb az év legfontosabb határideje az autósoknak: már csak pár napig intézhetik ezt el

Pénzcentrum
2025. november 24. 14:01

Az alkuszok eddigi adatai alapján idén is sok autóst megmozgat az év végi kgfb-kampány: november végére az érintett mintegy 400 ezer személyautóból várhatóan 60-70 ezer kgfb-szerződését is lecserélhetik. Idén is vannak biztosítók, amelyek vonzó díjakkal igyekeznek bővíteni ügyfélkörüket, így az autósok jelentős része találkozhat a jelenlegi biztosításánál kedvezőbb konstrukciókkal – hívja fel a figyelmet a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetsége (FBAMSZ).

Utolsó hetébe ért az év végi kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási (kgfb) kampány, amelynek eddigi szakaszában a független alkuszcégek élénk érdeklődés mellett a tavalyihoz hasonló vagy annál kissé alacsonyabb díjszintről számolnak be: az online kötések éves átlagdíja ebben az időszakban 30 ezer forint körül alakul.

A részvétel annak ellenére aktív, hogy ebben az időszakban alapvetően a 2010 előtt vásárolt, és azóta is folyamatosan ugyanannál a tulajdonosnál lévő autók az érintettek, ezek száma pedig - már csak az időközben bekövetkező adásvételek miatt is – évről évre egyre csökken.

A kampányban érintett autósok körében átlag felett vannak olyanok, akik hosszú ideje kármentesen vezetnek. Elsősorban értük folyik az a biztosítók közti verseny, amely idén sok esetben jelentős díjmegtakarítást is eredményezhet: a szerződésüket már lecserélő autósok az eddigi biztosítójuk által megajánlott díjnak átlagosan 25-30 százalékát is meg tudták takarítani a váltássalEhhez még hozzáadódhatnak azok a további kedvezmények, amelyeket egyes szolgáltatók ilyenkor a kgfb-vel egyidejűleg megkötött casco- vagy lakásbiztosítások esetében kínálnak

– hangsúlyozza Besnyő Márton, a FBAMSZ Gépjárműszekciójának elnöke.

Az előző évek tapasztalatai szerint a kampány legintenzívebb szakasza az utolsó hétre esik, a teljes novemberi időszak váltásainak mintegy 40 százaléka ezekben a napokban zajlik le. A Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetsége (FBAMSZ) arra figyelmezteti az érintett, váltani szándékozó autósokat, hogy fokozottan ügyeljenek a határidő betartására, mivel akinek a felmondása nem érkezik be határidőn belül a biztosítójához, automatikusan a következő egy évre megállapított új díjon viszi tovább a jelenlegi kötelező biztosítását.

Mivel a felmondásnak a december 1-je éjféli határidőre be is kell érkeznie a meglévő szerződést kezelő biztosítóhoz, emiatt, aki levélben intézkedik, annak legkésőbb csütörtökig postáznia kell a felmondását. Az elektronikus úton történő felmondásra még december 1-jén is lesz lehetőség, az erre vonatkozó határidőkről az adott felületeket üzemeltető alkuszok vagy biztosítók adnak tájékoztatást. Ezen a napon még az is biztosra mehet, aki nyitvatartási időben felkeresi az érintett biztosító valamelyik ügyfélszolgálatát, így szerezve igazolást a felmondás beérkezéséről

– figyelmeztet Papp Lajos, a FBAMSZ elnöke.

A december 1-jei határidő csak a jelenlegi szerződés felmondására vonatkozik, új szerződés megkötésére egészen december 31-ig van lehetőség. A gyakorlatban ugyanakkor ezt a két lépést, a mostani szerződésének felmondását és az új szerződés megkötését az ügyfelek túlnyomó része egyidőben, valamelyik alkuszi összehasonlító oldalon teszi meg, ahogy azt a szakértők is ajánlják.

A kgfb-szerződések váltása már évek óta zömmel a független alkuszokon keresztül zajlik, ami annak is köszönhető, hogy ők kínálják a legösszetettebb ügyféltámogatást. Kalkulátoraik megbízhatóan hasonlítják össze a biztosítók árajánlatait, a kalkulált díjra pedig árgaranciát is vállalnak. A hitelességet garantálja az is, hogy az alkuszportálok a biztosítások díját közvetlenül a biztosítók informatikai rendszereiből kapják, és az összehasonlító felületek megfelelőségét, kalkulációs pontosságát az MNB szúrópróbaszerű vizsgálatokkal is ellenőrzi.

Az alkuszok a kalkuláción túlmenően olyan szolgáltatásokat is nyújtanak, mint az előző szerződések felmondása, az együttkötési kedvezmények és ingyenes kiegészítők bemutatása, segítség az esetlegesen elakadó biztosítási adminisztráció előremozdításában, vagy éppen - megfelelő meghatalmazás birtokában – a kárrendezési asszisztencia.
Címlapkép: Getty Images
