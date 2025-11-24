Exkluzív karácsonyi meglepetésként az idei év legtöbbet emlegetett sikerfilmjei közül érkeznek újdonságok a SkyShowtime-ra.
Egyre közelebb az év legfontosabb határideje az autósoknak: már csak pár napig intézhetik ezt el
Az alkuszok eddigi adatai alapján idén is sok autóst megmozgat az év végi kgfb-kampány: november végére az érintett mintegy 400 ezer személyautóból várhatóan 60-70 ezer kgfb-szerződését is lecserélhetik. Idén is vannak biztosítók, amelyek vonzó díjakkal igyekeznek bővíteni ügyfélkörüket, így az autósok jelentős része találkozhat a jelenlegi biztosításánál kedvezőbb konstrukciókkal – hívja fel a figyelmet a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetsége (FBAMSZ).
Utolsó hetébe ért az év végi kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási (kgfb) kampány, amelynek eddigi szakaszában a független alkuszcégek élénk érdeklődés mellett a tavalyihoz hasonló vagy annál kissé alacsonyabb díjszintről számolnak be: az online kötések éves átlagdíja ebben az időszakban 30 ezer forint körül alakul.
A részvétel annak ellenére aktív, hogy ebben az időszakban alapvetően a 2010 előtt vásárolt, és azóta is folyamatosan ugyanannál a tulajdonosnál lévő autók az érintettek, ezek száma pedig - már csak az időközben bekövetkező adásvételek miatt is – évről évre egyre csökken.
A kampányban érintett autósok körében átlag felett vannak olyanok, akik hosszú ideje kármentesen vezetnek. Elsősorban értük folyik az a biztosítók közti verseny, amely idén sok esetben jelentős díjmegtakarítást is eredményezhet: a szerződésüket már lecserélő autósok az eddigi biztosítójuk által megajánlott díjnak átlagosan 25-30 százalékát is meg tudták takarítani a váltássalEhhez még hozzáadódhatnak azok a további kedvezmények, amelyeket egyes szolgáltatók ilyenkor a kgfb-vel egyidejűleg megkötött casco- vagy lakásbiztosítások esetében kínálnak
– hangsúlyozza Besnyő Márton, a FBAMSZ Gépjárműszekciójának elnöke.
Az előző évek tapasztalatai szerint a kampány legintenzívebb szakasza az utolsó hétre esik, a teljes novemberi időszak váltásainak mintegy 40 százaléka ezekben a napokban zajlik le. A Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetsége (FBAMSZ) arra figyelmezteti az érintett, váltani szándékozó autósokat, hogy fokozottan ügyeljenek a határidő betartására, mivel akinek a felmondása nem érkezik be határidőn belül a biztosítójához, automatikusan a következő egy évre megállapított új díjon viszi tovább a jelenlegi kötelező biztosítását.
Mivel a felmondásnak a december 1-je éjféli határidőre be is kell érkeznie a meglévő szerződést kezelő biztosítóhoz, emiatt, aki levélben intézkedik, annak legkésőbb csütörtökig postáznia kell a felmondását. Az elektronikus úton történő felmondásra még december 1-jén is lesz lehetőség, az erre vonatkozó határidőkről az adott felületeket üzemeltető alkuszok vagy biztosítók adnak tájékoztatást. Ezen a napon még az is biztosra mehet, aki nyitvatartási időben felkeresi az érintett biztosító valamelyik ügyfélszolgálatát, így szerezve igazolást a felmondás beérkezéséről
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
– figyelmeztet Papp Lajos, a FBAMSZ elnöke.
A december 1-jei határidő csak a jelenlegi szerződés felmondására vonatkozik, új szerződés megkötésére egészen december 31-ig van lehetőség. A gyakorlatban ugyanakkor ezt a két lépést, a mostani szerződésének felmondását és az új szerződés megkötését az ügyfelek túlnyomó része egyidőben, valamelyik alkuszi összehasonlító oldalon teszi meg, ahogy azt a szakértők is ajánlják.
A kgfb-szerződések váltása már évek óta zömmel a független alkuszokon keresztül zajlik, ami annak is köszönhető, hogy ők kínálják a legösszetettebb ügyféltámogatást. Kalkulátoraik megbízhatóan hasonlítják össze a biztosítók árajánlatait, a kalkulált díjra pedig árgaranciát is vállalnak. A hitelességet garantálja az is, hogy az alkuszportálok a biztosítások díját közvetlenül a biztosítók informatikai rendszereiből kapják, és az összehasonlító felületek megfelelőségét, kalkulációs pontosságát az MNB szúrópróbaszerű vizsgálatokkal is ellenőrzi.
Az alkuszok a kalkuláción túlmenően olyan szolgáltatásokat is nyújtanak, mint az előző szerződések felmondása, az együttkötési kedvezmények és ingyenes kiegészítők bemutatása, segítség az esetlegesen elakadó biztosítási adminisztráció előremozdításában, vagy éppen - megfelelő meghatalmazás birtokában – a kárrendezési asszisztencia.
A hideg megérkezett, az ország több pontján már havazik, és vasárnapra, hétfőre, keddre még több csapadékot jósolnak.
Kevés magyar ingatlantulaj tudja, erre bizony nem fizet a biztosító: sokan csak akkor eszmélnek, amikor már késő
A társasházakban bármikor bekövetkezhet olyan káresemény, amely azonnali helyreállítást vagy akár nagyobb beruházást tesz szükségessé.
Több itthoni utasbiztosító módosított a légijáratok késedelmével, illetve az orvosi segítségnyújtásokkal kapcsolatos egyes korábbi szerződési feltételein.
Egy előrehozott döntéssel 20 év alatt akár több százezer forintot lehet spórolni.
Erről kevés kutya- és macskagazdi tud: így spórolhatnak súlyos pénzeket a magyar állattartók 2025-ben
Ahogy a családtagokkal is előfordulhat, a háziállataink, kedvenceink is szenvedhetnek balesetet vagy meg is betegedhetnek.
Egy nemzetközi kutatás szerint a magyarok 80%-a nem gondol bele, miből fog megélni, ha egy baleset miatt munkaképtelenné válik.
Súlyos, ami kiderült a magyar áldozatokat követelő kenyai repülőbalesetről: ez bármelyik magyar utazóval előfordulhat?
A kenyai repülőgép szerencsétlenség miatt egyre többen kérdezik: magánrepülőgépen elszenvedett balesetre is fizet-e a biztosító?
A magyarok fele fél éjszaka egyedül hazamenni – de miért? Kiderült, hogy nem a rendőrségi kiadások döntik el, mennyire érezzük magunkat biztonságban.
Fontos határidő közeleg több százer magyar autótulajnak: aki ügyes, több tízezret is foghat így a kötelezőn
A november elején kezdődő év végi kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási (kgfb) kampány még idén is több mint 750 ezer gépjárművet érint.
Egy friss vizsgálat szerint a gyerekek számára árusított láthatósági mellények több mint fele megbukott a biztonsági teszteken.
Egyre népszerűbbek a kisállat-biztosítások, a gazdik pedig egyre tudatosabban keresik, melyik a legideálisabb négylábú társuknak.
A többség szerint még több kihívás vár ránk a jövőben, és egy változó, turbulens világra készülhetünk a következő 25 évben.
Óriási fordulat ezeknek a biztosítási károsultaknak ügyében: nem kell tovább várniuk, indul a kifizetés
A kárkifizetések a Fővárosi Kormányhivatal 2025. július 10-én hozott határozata nyomán indultak el.
A hazai lakásbiztosítások körülbelül 10 százaléka nem állandóan lakott ingatlanokra, főként nyaralókra vonatkozik.
Milliós veszteséget szevedhet rengeteg magyar lakásvásárló: erről eddig senki sem beszélt az Otthon Start kapcsán
Az Otthon Start Program nemcsak a lakáspiacot, hanem a lakásbiztosítási szektort is felpörgetheti – hívta fel a figyelmet a Netrisk.
Az elmúlt tizenkét év nyarai azt mutatják, hogy bár az időjáráshoz kapcsolódó károk száma csökken, azok nagysága folyamatosan nő.
Életveszély a Margit hídon? Súlyos balesetet szenvedett több kerékpáros is: óriási mulasztás derült ki
Egy kerékpáros súlyos balesetet szenvedett a Margit hídi bicikliúton, miután egy csúszós felületen elesett.
A biztosítók által vállalt lakásbiztosítási fedezetek háromszor gyorsabban nőttek a díjakhoz képest az elmúlt egy évben, ami tovább javította az ár-érték arányt az ügyfeleknek.
-
Nő az aggodalom a nyugdíjak körül, munkáltatóként most érdemes lépni: segít az OTP Nyugdíjpénztár! (x)
Egy friss, reprezentatív kutatás szerint látványosan nőtt azok aránya Magyarországon, akik tartanak attól, hogy nyugdíjas éveikben nem lesz elegendő megtakarításuk vagy jövedelmük a megszokott életminőség fenntartásához: a nyugdíjjal kapcsolatos félelmek aránya 22-ről 27 százalékra emelkedett.