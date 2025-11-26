Az Európai Bizottság döntése alapján uniós oltalmat kapott az Etyeki Pezsgő és a Füred elnevezés.
Bemondták, tényleg új kínai autógyár jöhet Magyarországra: rengeteg kocsi készülhet az üzemben
A kínai Great Wall Motor (GWM) első európai gyártóüzemének helyszínét keresi, és 2029-re évi 300 ezer autó előállítását tervezi a kontinensen. A potenciális helyszínek között Magyarország és Spanyolország is szerepel - írja a Portfolio.
Parker Shi, a GWM International elnöke a Reuters tudósítójának nyilatkozott a vállalat kínai központjában, ahol megerősítette, hogy Magyarország és Spanyolország is versenyben van a beruházásért, több más európai országgal együtt.
Ez az első konkrét információ a magántulajdonban lévő autógyártó európai terveiről azóta, hogy Mu Feng elnök 2023-ban bejelentette a vállalat európai terjeszkedési szándékát. A GWM most először közölte nyilvánosan, hogy évi 300 ezer járművet kíván gyártani Európában.
A helyszínválasztást több tényező befolyásolja, köztük a munkaerő- és logisztikai költségek, valamint az Európai Unió iparpolitikája. Shi kiemelte, hogy különös figyelmet fordítanak a befektetési környezetre és a vámszabályozásokra.
"Minden üzleti szabályozásnak működőképesnek kell lennie. Ellenkező esetben nehéz lesz számunkra, mert ez hosszú távú, hatalmas beruházás" – fogalmazott a 2002 óta nemzetközi területen dolgozó vezető.
A kínai autógyártónak Európában nemcsak a hagyományos szereplőkkel kell versenyeznie, hanem olyan agresszív kínai versenytársakkal is, mint a BYD, amely már Magyarországon, Szeged mellett építi gyárát. A Reuters korábban arról számolt be, hogy a BYD Spanyolországot tartja esélyesnek harmadik európai üzeme helyszínéül.
A GWM jelenleg Oroszországban, Thaiföldön és Brazíliában rendelkezik tengerentúli gyártókapacitással, miközben európai eladásai visszaestek. Elektromos márkájának, az Ora-nak az új regisztrációi 41 százalékkal, 3706 darabra csökkentek tavaly Európában a JATO Dynamics adatai szerint.
Miközben az európai értékesítés csökkent, a vállalat összes tengerentúli eladása rekordszintre, 453 141 darabra nőtt. A GWM 2030-ra évi egymillió darabos tengerentúli értékesítést tűzött ki célul, ezért Shi szerint "gyorsítjuk az európai stratégiát" és "mindennek fel kell gyorsulnia".
A tervezett európai üzem a hagyományos belső égésű motoros járművektől a tisztán elektromos modellekig terjedő széles termékpalettát gyártana, mivel a vállalat szerint Európa minden hajtáslánc-kategóriában jelentős potenciált kínál a kínai márkák számára.
Új fizetős parkolási övezet jön Budapesten: jövő februártól Albertfalván sem lehet ingyen megállni.
A 2025-ös év első tíz hónapjában tovább erősödött a kereslet a használt városi terepjárók iránt: a SUV-ok után.
Érdemes előre tervezni, hiszen már most lehet tudni, menyibe fognak kerülni 2026-ban az autópályamatricák Magyarországon.
Cégautó adó törvény 2025: mennyi a cégautó adó mértéke és milyen cégautó adó számlaszámra kell utalni az összegét? Melyek a legfontosabb cégautó adó változások?
Őrület, mennyivel száguldoztak 2025 eddigi traffipax-rekorderei: visszatartja őket a 475 ezres bírság?
Magyarországon továbbra sem lassítanak az autósok, a gyorshajtási bírságok összege pedig újra rekordokat dönt.
A férfi 2023 nyarán egy hirtelen kialakuló versenyzés közben, feltuningolt Mercedesével halálra gázolt egy 26 éves kerékpárost az Árpád hídon.
Ezt küldi harcba a Mercedes a debreceni BMW ellen: magyar árat kapott az új elektromos GLC, itt az árlista
A Mercedes elektromos GLC-je megkapta a magyar árazását. A 29,8 millió forintért induló modell akár 673 kilométeres hatótávot kínál.
Balesetet szenvedett Orbán Viktor konvojának egyik autója, a miniszterelnök nem sérült meg, ám négy TEK-es kórházba került.
Az eset jól szemlélteti a kelet-európai közepes fejlettségi csapda egyik veszélyét.
Az ütközés következtében a Mercedes egy oszlopnak csapódott, vezetője pedig a helyszínt elhagyva elmenekült, magára hagyva két súlyosan sérült utasát.
Súlyos, hány napot bukik az életéből egy átlag pesti autós a dugóban: európai toplistán a magyar főváros
Budapesten tovább romlott a dugóhelyzet. Aki naponta ingázik, 2024-ben átlagosan 110 órát, több mint 4,5 napot vesztegelt a forgalomban.
Hivatalosan is bemutatták az új Jaecoo 5-öt Magyarországon. A kínai modell kezdő listaára 11 190 000 forint, az elektromos változat 15 millió alatt startol.
Rengeteg magyar jogsijának érvényessége válhat kérdésessé utólag: precedensértékű eljárás indulhatott el
Eljárást indítottak egy autósiskola tulajdonos-oktatójával szemben, aki az oktatás mellett vezetők vizsgáztatásával is foglalkozik.
Közeleg a következő szombati munkanap: ezek a parkolás szabályai a ledolgozós szombat, áthelyezett pihenőnap idején
Szombat munkanap parkolás, áthelyezett pihenőnap parkolás szabályok: hogyan zajlik a parkolás Budapesten, Budapest ingyen parkolás szempontjából milyen szektorokat tart fenn?
Ismét változik az üzemanyagpiac: szombattól a benzin nagykereskedelmi ára bruttó 2 forinttal csökken,
Újfajta balesetek szedik áldozataikat a magyar utakon: erre sincs még rendes szabályozás - Már látszik, hogy mekkora a baj
A rolleres balesetek növekvő száma nem magyar sajátosság, hanem nemzetközi jelenség.
Alig ismert szabályba bukhat bele sok magyar autós: erről mindenki tudjon, akinek fedélzeti kamerája van
Bár az autós fedélzeti kamerák felvételei értékes és elfogadható bizonyítéknak minősülhetnek, a bíróságok számára, ám a közösségi médiában történt megosztásukkal csínján kell bánni.
Pénteken tovább emelkeik a gázolaj nagykereskedelmi ára bruttó 3 forinttal, a benzin ára továbbra sem változik.
