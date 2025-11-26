2025. november 28. péntek Stefánia
Részlet a helyi GWM Auto bolt ev autók Phatthanakan Rd Bangkok Suan Luang este és a korai naplemente. Az épületben több emeletnyi bemutatóterem van ev autókkal. Kilátás az utca túloldaláról és a felsőbb emeletekről.
Autó

Bemondták, tényleg új kínai autógyár jöhet Magyarországra: rengeteg kocsi készülhet az üzemben

Pénzcentrum
2025. november 26. 10:11

A kínai Great Wall Motor (GWM) első európai gyártóüzemének helyszínét keresi, és 2029-re évi 300 ezer autó előállítását tervezi a kontinensen. A potenciális helyszínek között Magyarország és Spanyolország is szerepel - írja a Portfolio.

Parker Shi, a GWM International elnöke a Reuters tudósítójának nyilatkozott a vállalat kínai központjában, ahol megerősítette, hogy Magyarország és Spanyolország is versenyben van a beruházásért, több más európai országgal együtt.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Ez az első konkrét információ a magántulajdonban lévő autógyártó európai terveiről azóta, hogy Mu Feng elnök 2023-ban bejelentette a vállalat európai terjeszkedési szándékát. A GWM most először közölte nyilvánosan, hogy évi 300 ezer járművet kíván gyártani Európában.

A helyszínválasztást több tényező befolyásolja, köztük a munkaerő- és logisztikai költségek, valamint az Európai Unió iparpolitikája. Shi kiemelte, hogy különös figyelmet fordítanak a befektetési környezetre és a vámszabályozásokra.

"Minden üzleti szabályozásnak működőképesnek kell lennie. Ellenkező esetben nehéz lesz számunkra, mert ez hosszú távú, hatalmas beruházás" – fogalmazott a 2002 óta nemzetközi területen dolgozó vezető.

Kapcsolódó cikkeink:

A kínai autógyártónak Európában nemcsak a hagyományos szereplőkkel kell versenyeznie, hanem olyan agresszív kínai versenytársakkal is, mint a BYD, amely már Magyarországon, Szeged mellett építi gyárát. A Reuters korábban arról számolt be, hogy a BYD Spanyolországot tartja esélyesnek harmadik európai üzeme helyszínéül.

A GWM jelenleg Oroszországban, Thaiföldön és Brazíliában rendelkezik tengerentúli gyártókapacitással, miközben európai eladásai visszaestek. Elektromos márkájának, az Ora-nak az új regisztrációi 41 százalékkal, 3706 darabra csökkentek tavaly Európában a JATO Dynamics adatai szerint.

Miközben az európai értékesítés csökkent, a vállalat összes tengerentúli eladása rekordszintre, 453 141 darabra nőtt. A GWM 2030-ra évi egymillió darabos tengerentúli értékesítést tűzött ki célul, ezért Shi szerint "gyorsítjuk az európai stratégiát" és "mindennek fel kell gyorsulnia".

A tervezett európai üzem a hagyományos belső égésű motoros járművektől a tisztán elektromos modellekig terjedő széles termékpalettát gyártana, mivel a vállalat szerint Európa minden hajtáslánc-kategóriában jelentős potenciált kínál a kínai márkák számára.
Címlapkép: Getty Images
#autó #európa #beruházás #magyarország #elektromos autó #autógyár #autóipar #gyártás #autógyártás #kína #kínai autók #kínai gazdaság #BYD

