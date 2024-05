Egyre több magyar választja ezeket a kínai autókat: mi lesz itt, ha Hszi Csin-ping bejelenti az új gyárat?

Szánthó Péter Link a vágólapra másolva

A kínai márkák az EU autópiacának 11 százalékát fogják kitenni 2024-ben a várakozások szerint, ami 2027-re elérheti a 20 százalékot is. Magyarországon is egyre nagyobb a mozgolódás, az MG ebben az évben már több nagy európai gyártót is megelőzött a forgalomba helyezések tekintetében, a BYD pedig még csak most kezd felfutni.

NEKED AJÁNLJUK