Elszólta magát Lázár János: újabb kínai gigagyár érkezhet Magyarországra?

Lázár János szerint Pécs a jövőben kulcsszerepet kaphat a magyar gazdaságban. A miniszter egy nagy autóipari beruházásról beszélt, amely több tízezer munkahelyet teremthet a városban és környékén.

Lázár János szerint Pécsnek fontos szerepet kell kapnia a magyar gazdaság jövőjében. A miniszter kedden, a siklósi Lázárinfón a Telex szerint arról beszélt, hogy az önkormányzattal és az egyetemmel együttműködve egy nagy ipari beruházást terveznek a városba, amely több tízezer új munkahelyet teremthet.

Egy nagy autóipari vállalattal tárgyalunk Pécs érdekében. Ezek a tárgyalások nyilván titkosak, hiszen óriási a konkurenciaharc – 600 hektárnyi ipari parkot készítünk elő – ennek az M6-os és az M60-as mindenképpen feltétele

- mondta. Lázár példaként említette a szegedi és debreceni gyárakat, ahol a BYD és a BMW beruházásai egész vármegyényi munkaerőt szívnak fel. Hasonló hatást vár Pécstől is, ha ott megvalósulna egy autóipari beruházás.

EZ IS ÉRDEKELHET Kiderült az igazság: tényleg vendégmunkás-áradatot hoz az új kínai autógyár Pécs mellé? Nehezen elképzelhetőnek tartják a Pénzcentrumnak nyilatkozó szakértők, hogy a hírek szerint hamarosan bejelentett új kínai autógyár vendégmunkásokkal kezdje majd meg a termelést.

A pécsi autógyár ötlete nem új: legutóbb májusban került szóba, amikor Magyar Levente külügyi államtitkár a Világgazdaságnak azt mondta, több kínai autógyártóval is tárgyalnak, és „nem rosszak a kilátások”. Korábban a kínai Great Wall Motors esetleges pécsi gyáráról is terjedtek hírek, de a beruházás végül nem valósult meg.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Címlapkép: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Benko Vivien Cher, MTI/MTVA