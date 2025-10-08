Surányi György és Bod Péter Ákos is bírálta Nagy Márton nyilatkozatát, amely szerintük gyengíti az MNB hitelességét és a forint árfolyamát.
Elszólta magát Lázár János: újabb kínai gigagyár érkezhet Magyarországra?
Lázár János szerint Pécs a jövőben kulcsszerepet kaphat a magyar gazdaságban. A miniszter egy nagy autóipari beruházásról beszélt, amely több tízezer munkahelyet teremthet a városban és környékén.
Lázár János szerint Pécsnek fontos szerepet kell kapnia a magyar gazdaság jövőjében. A miniszter kedden, a siklósi Lázárinfón a Telex szerint arról beszélt, hogy az önkormányzattal és az egyetemmel együttműködve egy nagy ipari beruházást terveznek a városba, amely több tízezer új munkahelyet teremthet.
Egy nagy autóipari vállalattal tárgyalunk Pécs érdekében. Ezek a tárgyalások nyilván titkosak, hiszen óriási a konkurenciaharc – 600 hektárnyi ipari parkot készítünk elő – ennek az M6-os és az M60-as mindenképpen feltétele
- mondta. Lázár példaként említette a szegedi és debreceni gyárakat, ahol a BYD és a BMW beruházásai egész vármegyényi munkaerőt szívnak fel. Hasonló hatást vár Pécstől is, ha ott megvalósulna egy autóipari beruházás.
A pécsi autógyár ötlete nem új: legutóbb májusban került szóba, amikor Magyar Levente külügyi államtitkár a Világgazdaságnak azt mondta, több kínai autógyártóval is tárgyalnak, és „nem rosszak a kilátások”. Korábban a kínai Great Wall Motors esetleges pécsi gyáráról is terjedtek hírek, de a beruházás végül nem valósult meg.
Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben kedden kora estére.
Érdekesség, hogy Magyarországon a politikai beállítódás alig befolyásolja a fiskális várakozásokat.
Az Európai Központi Bank vezető döntéshozói szerint a jelenlegi kamatlábak megfelelőek.
A MOL vezére figyelmeztetett, hogy egy esetleges dízelhiány súlyos következményekkel járna a közép-európai régióban.
A magyar gazdaságpolitikának a jövőben a hatékonyság és termelékenység javítására kell összpontosítania az eddigi extenzív megközelítés helyett.
Megfordult a helyzet: az árkülönbség csökken, miközben a geopolitikai és ellátásbiztonsági kockázatok folyamatosan nőnek.
Nagy Márton hangsúlyozta, hogy a Magyar Nemzeti Bank továbbra is független intézmény, és a kormány nem avatkozik bele a jegybank döntéseibe.
A magyar kormányfő erős narratívát fogalmazott meg tavaly év elején azzal kapcsolatban, hogy milyen irányba kellene Magyarországnak. A tettek azonban még váratnak magukra.
Közel 300 milliárd forintból épül meg a mohácsi Duna-híd, aminek a beruházás megvalósíthatósági tanulmánya szerint napi 600 autó lesz a forgalma.
Iránykereséssel indulhat a keddi kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) – véli Szemán Péter, az Equilor Befektetési Zrt. elemzője.
2025 augusztusában az ipari termelés volumene 7,3%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól – közölte a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) előzetes adatai alapján
Kedd reggelre vegyesen alakult a forint árfolyama a nemzetközi devizapiacon az előző esti jegyzésekhez képest.
Több mint húsz éve, hogy Magyarország felfüggesztette a kötelező sorkatonai szolgálatot, lezárva ezzel a hidegháborús tömeghadseregek korszakát.
Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben hétfőn kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.
A Nébih laboratóriuma a balatonfüred-csopaki és az egri borvidéken is kimutatta a szőlő aranyszínű sárgaság betegségét.
Orbán Viktor szerint a jövő évi minimálbér-emelés mértéke attól függ, sikerül-e csökkenteni a munkát terhelő adókat.
Vegyesen alakult a forint árfolyama hétfő reggel a főbb devizákkal szemben a péntek esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Csökkenő forgalomban erősödött a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe a héten, pénteken a BUX 100 462,96 ponton zárt.
