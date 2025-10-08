2025. október 8. szerda Koppány
Lõkösháza, 2025. szeptember 23.A Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (b) és Lázár János építési és közlekedési miniszter a Békéscsaba és Lõkösháza között megvalósult
Gazdaság

Elszólta magát Lázár János: újabb kínai gigagyár érkezhet Magyarországra?

Pénzcentrum
2025. október 8. 09:30

Lázár János szerint Pécs a jövőben kulcsszerepet kaphat a magyar gazdaságban. A miniszter egy nagy autóipari beruházásról beszélt, amely több tízezer munkahelyet teremthet a városban és környékén.

Lázár János szerint Pécsnek fontos szerepet kell kapnia a magyar gazdaság jövőjében. A miniszter kedden, a siklósi Lázárinfón a Telex szerint arról beszélt, hogy az önkormányzattal és az egyetemmel együttműködve egy nagy ipari beruházást terveznek a városba, amely több tízezer új munkahelyet teremthet.

Egy nagy autóipari vállalattal tárgyalunk Pécs érdekében. Ezek a tárgyalások nyilván titkosak, hiszen óriási a konkurenciaharc – 600 hektárnyi ipari parkot készítünk elő – ennek az M6-os és az M60-as mindenképpen feltétele

- mondta. Lázár példaként említette a szegedi és debreceni gyárakat, ahol a BYD és a BMW beruházásai egész vármegyényi munkaerőt szívnak fel. Hasonló hatást vár Pécstől is, ha ott megvalósulna egy autóipari beruházás.

A pécsi autógyár ötlete nem új: legutóbb májusban került szóba, amikor Magyar Levente külügyi államtitkár a Világgazdaságnak azt mondta, több kínai autógyártóval is tárgyalnak, és „nem rosszak a kilátások”. Korábban a kínai Great Wall Motors esetleges pécsi gyáráról is terjedtek hírek, de a beruházás végül nem valósult meg.

Címlapkép: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Benko Vivien Cher, MTI/MTVA
#beruházás #gazdaság #pécs #autógyár #autóipar #bmw #autógyártás #lázár jános #kína #munkahelyek #BYD #ipari park

