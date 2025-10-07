A magyar inflációs ráta szeptemberben ismét emelkedhetett az előző havi 4,3%-ról a Portfolio által megkérdezett elemzők szerint.
Minden második magyar autó bármikor tönkremehet: itt a megoldás?
Az Europ Assistance legfrissebb reprezentatív felmérése szerint a magyar autósok majdnem fele (49%) 16 évnél idősebb gépjárművet használ, miközben csupán 43%-uk rendelkezik valamilyen védelmi eszközzel, például CASCO biztosítással vagy autóasszisztencia szolgáltatással. Ez azt jelenti, hogy a hazai gépjárműtulajdonosok többsége teljesen védtelen egy-egy váratlan helyzet, például karosszéria-sérülés vagy műszaki probléma esetén.
A felmérés szerint a magyar háztartások 72%-ában van legalább egy saját autó, és minden második autós negyedévente legalább 100 kilométernél hosszabb belföldi utat tesz meg. Az autók életkora is figyelemre méltó: a hazai gépkocsik 49%-a legalább 16 éves, 34%-a 6-15 éves, és csupán 17% fiatalabb 1-5 éves. Az adatok összecsengenek a KSH statisztikáival, amelyek szerint a magyar személyautók átlagéletkora 2024-re 16,2 évre nőtt.
Az elöregedő járműpark gyakori meghibásodásokhoz vezet, és bár az asszisztencia- vagy CASCO-biztosítás anyagi védelmet nyújt, az autósok 53%-a nem rendelkezik ezekkel. Gyakori problémák lehetnek az akkumulátor hibái, elektromos problémák, hűtőfolyadék szivárgása, vezérműlánc-elszakadás vagy defekt, de a modernebb autóknál a szoftveres és szenzorhibák is előfordulhatnak.
Timár Gábor Szabolcs, az Europ Assistance operációs vezetője szerint:
Mindössze a magyar autósok alig több mint negyede (27%) köt asszisztencia biztosítást, ami útközbeni, professzionális segítséget nyújt. Egy elöregedő autó esetén bármikor előfordulhat váratlan meghibásodás, ami hirtelen nagy kiadást jelenthet a családi kasszának. Már havi körülbelül 1400 forinttól elérhető gépjármű asszisztencia-szolgáltatás, ami pénzügyi és pszichés védelmet biztosít az útközben bekövetkező vészhelyzetekre.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
A felmérés szerint a CASCO-val rendelkező autósok aránya mindössze 20%, 14% kapta ingyenesen a szolgáltatást márkakereskedőtől vagy szervíztől, 13% pedig önállóan fizetett autóasszisztencia szolgáltatást vesz igénybe. Az autósok 91%-a hasznosnak tartja az asszisztenciát, és kétharmaduk számára fontos, hogy bármilyen korú és kilométeróra-állású autóra megköthető legyen.
A Tesla kedden nagy bejelentést tehet, amely vélhetően egy megfizethető elektromos autó bemutatásáról szólhat.
Fajsúlyos bejelentés jött az üzemanyagárakról: holnaptól élesedik, erről minden magyar autósnak tudnia kell
A Brent olaj hordónkénti árának csökkenésének köszönhetően a hazai kutakon is csökkennek az üzemanyagárak.
Az idén több mint félmillió kötelező gépjármű-felelősségbiztosítást kötöttek az autósok, ami 14 százalékos növekedést jelent az előző évhez képest.
11 460 import használt személyautó kapott hazai rendszámot, ami 17 százalékkal haladja meg a tavalyi hasonló időszak 9 798-as értékét. A
A Dacia bemutatta új, Hipster nevű koncepcióautóját, amely 800 kilogramm alatti, négyüléses, és a városi mobilitást tenné megfizethetővé.
A Tesla új fejlesztésekkel bővítette Model 3 és Model Y kínálatát: új kamera, irányjelző kar, és akár 750 km-es hatótáv is elérhető.
Megjött a bejelentés az üzemanyagárakról, változik a benzin és a gázolaj ára: erre kevés autós számított
Szombaton a benzin nagykereskedelmi ára bruttó 3 forinttal, a gázolaj ára bruttó 4 forinttal csökken.
Az önvezető járművek a közlekedés, az ipar és a mindennapi élet egyik legígéretesebb technológiai fejlődési irányát jelentik.
Az autóipari középpontban továbbra is a fenntarthatóság, a környezetvédelem és az energiahatékonyság áll.
Október 17-én nyílik meg Magyarország 11. Tesla Supercharger állomása Pécsen, mutatjuk, hol vannak még az országban.
A tüzet percek alatt eloltották, sérülés nem történt. A gyárat csak a napokban adták át hivatalosan.
Szeptemberben 10 381 új személyautót helyeztek forgalomba Magyarországon, ami 14,4 százalékkal több, mint egy évvel korábban.
Elképesztő jól járhat, aki ilyen autót adna most el Magyarországon: kapkodnak értük a vevők, ez már nem tréfa
A magyar használtautó-piacon továbbra is a Suzuki a sláger – derül ki a Használtautó.hu 2025 január–augusztusi adataiból.
A kivitelezés ideje alatt az érintett BKK-járatok módosított útvonalon közlekednek.
Nagy Norbert: Komoly probléma, hogy a döntéshozók nem nyilatkoznak arról, lesz-e egyáltalán valamilyen elektromos autós állami támogatás, mert így elbizonytalanodnak a vásárlók.
Óriási fordulat közeleg a hazai lízingpiacon: erre figyelhetnek oda azok, akik így vásárolnának autót
A lízingpiac jelentős átalakuláson megy keresztül, ahol egyre nagyobb igény mutatkozik a rugalmas konstrukciók és komplex szolgáltatások iránt.
Bodrogi Gyula 91 évesen is gyakorta vezet, de tisztában van a korlátaival: legutóbbi fellépésére például taxival ment, mert nem akart bajlódni a parkolással.
Az új uniós adatokra támaszkodó elemzés szerint a PHEV-ek teszt- és valós körülmények közötti kibocsátása közötti szakadék folyamatosan szélesedik
-
Így kerül a magyar áru a hűtődbe: bejutottunk a Penny logisztikai központjába
A Pénzcentrum Veszprémben, a Penny Logisztikai Központjában követte végig, mi történik a magyar termékekkel, a raktárba kerüléstől az üzletekbe szállításig.
-
A jövőálló cég IT-stratégiája: mit néz a döntéshozó? (x)
Az informatikai döntések ma már üzleti döntések is.
-
Láthatatlan frontvonalak a légi közlekedésben (x)
A HungaroControl hősei, akik a háttérből óvják a repülés biztonságát