Forgalmas autópálya gyorsan haladó járművekkel gyönyörű naplementében Magyarországon
Autó

Minden második magyar autó bármikor tönkremehet: itt a megoldás?

Pénzcentrum
2025. október 7. 15:03

Az Europ Assistance legfrissebb reprezentatív felmérése szerint a magyar autósok majdnem fele (49%) 16 évnél idősebb gépjárművet használ, miközben csupán 43%-uk rendelkezik valamilyen védelmi eszközzel, például CASCO biztosítással vagy autóasszisztencia szolgáltatással. Ez azt jelenti, hogy a hazai gépjárműtulajdonosok többsége teljesen védtelen egy-egy váratlan helyzet, például karosszéria-sérülés vagy műszaki probléma esetén.

A felmérés szerint a magyar háztartások 72%-ában van legalább egy saját autó, és minden második autós negyedévente legalább 100 kilométernél hosszabb belföldi utat tesz meg. Az autók életkora is figyelemre méltó: a hazai gépkocsik 49%-a legalább 16 éves, 34%-a 6-15 éves, és csupán 17% fiatalabb 1-5 éves. Az adatok összecsengenek a KSH statisztikáival, amelyek szerint a magyar személyautók átlagéletkora 2024-re 16,2 évre nőtt.

Az elöregedő járműpark gyakori meghibásodásokhoz vezet, és bár az asszisztencia- vagy CASCO-biztosítás anyagi védelmet nyújt, az autósok 53%-a nem rendelkezik ezekkel. Gyakori problémák lehetnek az akkumulátor hibái, elektromos problémák, hűtőfolyadék szivárgása, vezérműlánc-elszakadás vagy defekt, de a modernebb autóknál a szoftveres és szenzorhibák is előfordulhatnak.

Timár Gábor Szabolcs, az Europ Assistance operációs vezetője szerint:

Mindössze a magyar autósok alig több mint negyede (27%) köt asszisztencia biztosítást, ami útközbeni, professzionális segítséget nyújt. Egy elöregedő autó esetén bármikor előfordulhat váratlan meghibásodás, ami hirtelen nagy kiadást jelenthet a családi kasszának. Már havi körülbelül 1400 forinttól elérhető gépjármű asszisztencia-szolgáltatás, ami pénzügyi és pszichés védelmet biztosít az útközben bekövetkező vészhelyzetekre.

A felmérés szerint a CASCO-val rendelkező autósok aránya mindössze 20%, 14% kapta ingyenesen a szolgáltatást márkakereskedőtől vagy szervíztől, 13% pedig önállóan fizetett autóasszisztencia szolgáltatást vesz igénybe. Az autósok 91%-a hasznosnak tartja az asszisztenciát, és kétharmaduk számára fontos, hogy bármilyen korú és kilométeróra-állású autóra megköthető legyen.
Címlapkép: Getty Images
