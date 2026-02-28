Humbug lenne az 1000 forintos benzinár? Megszólalt a szakértő: ettől aztán tényleg kár rettegni

Nincs olyan, hogy magyar benzinár - írta posztjában Balásy Zsolt, a HOLD Alapkezelő portfóliómenedzsere. Az 1000 forintos benzinárról szóló híresztelésekre reagálva az elemző azt írta: ha előállna egy ilyen magas ár, akkor "az OMV talicskával hordja majd át a benzint a határon (nincs is határ), hogy itt ezerért adhassa. Olyan sokat hozna át, hogy lemenne az ára. Nagyjából oda, amennyibe a környező országokban kerül".

A szakértő posztjában rávilágított, hogy a benzin "egy globális commodity, mint az arany, vagy a búza". Olyan tehát nem létezhet, hogy a magyar benzinár tartósan felmenjen, míg a környező országokban közel felébe kerüljön.

A poszthoz tartozik az AI-kép is, amin az országok nevei, határai sem stimmelnek. Amit viszont hivatott jelképezni, hogy a magyar benzinár erősen be van ágyazva a környező országok árszintjébe, nem lehet itt 1000 forintos benzinárakat "rögzíteni".