Lízing vagy autóhitel? Mutatjuk, melyik éri meg jobban 2026-ban: így juthatsz önerő nélkül álmaid kocsijához

Megvan álmaid autója, de nincs elegendő megtakarításod hozzá? Ezt a problémát is meg lehet oldani, de itt jön az örök dilemma: autólízing, vagy autóhitel (személyi kölcsön)? A finanszírozás kulcskérdés, ha nem akarsz bukni se rövid, se hosszú távon. A Bankmonitor szakértői bemutatják, hogy kinek, mikor, melyik lehet előnyösebb 2026-ban.

Autólízing esetén a finanszírozó cég vásárolja meg az autót, te pedig havi részletekben fizetsz, miközben használod a járművet. A lízing végén vagy visszaadod az autót, vagy kifizeted a maradványértéket, hogy tulajdonos lehess.​

Az autólízing végén mindig van egy maradványérték – ez olyan, mintha a lízingcég azt mondaná: "Ennyit még ér az autó a futamidő végére, ezt fizesd ki egyben, ha meg akarod tartani."

Zárt végű autólízingnél (magánszemélyeknek): már az aláíráskor megállapodtok a pontos összegről, pl. egy 12 milliós autónál 4,8 millió marad a 4. év végére. Nincs vita, tudod előre, hogy mire számíts.

Nyílt végű lízingnél (cégeknek): nincs előre fix összeg, a végén állapítják meg, hogy ténylegesen mennyit ér az autó. Ha rosszul saccolják, te húzhatod a rövidebbet – ezért kockázatosabb. Magánszemélyként tehát mindig zárt végűt kapsz.

Mikor éri meg autólízinget választani?

Az autólízing valóban csábító lehet, ha új autót vásárolnál, mert kedvezőbb kamatokat (5-6%-tól) is megcsíphetsz, mint a személyi kölcsönnél. Előnyös a futamidő végéig fix kamatozás, ami egyébként a személyi hitelek sajátja is. Vagyis, mindkét finanszírozási formára él, hogy nem érhet meglepetés, ha közben a gazdasági környezet negatív irányba változik.

Emellett a lízingcégek gyakran partnerbiztosítókkal dolgoznak, így ha náluk kötsz casco-t, akár 20-30%-kal olcsóbban megúszod a biztosítást, mint egy független alkusznál.

A lízing tehát főleg akkor éri meg, ha eleve új autót tervezel, nem jelent gondot az önerő előteremtése és az, hogy az autó nem a sajátod.

Mik lehetnek az autólízing hátrányai?

Sokaknál lehet gond az autólízingnél elvárt 20–40% önerő. Egy új, 12 milliós autónál ez 2,4–4,8 millió forintot jelent, mielőtt egyáltalán megkezdődik a finanszírozás.

Emellett, ami sokakat tántoríthat el, hogy a futamidő alatt nem te vagy a tulajdonos, csak „üzembentartó” – mintha bérelnéd a kocsit a lízingcégtől. Ha el akarod adni, például mert bővül a család és nagyobb kell, a lízingcégnek jóvá kell hagynia, ami hónapokig elhúzódhat: ők keresnek vevőt, te pedig vársz, miközben fizeted a havi több tízezres részletet.

Az sem túl ösztönző, hogy kötelező a teljes casco biztosítás, melynek éves díja 200–500 ezer forint között van (autótól függően), de ezt nem számolják bele a THM-be! Így például a havi 85 ezres törlesztő mellé évente plusz 25-40 ezer forint költség jön, ami 4 év alatt 1-1,5 milliót jelent.

Akkor sem ez a Te tereped, ha nem új autót vennél, ugyanis használt autókra alig adnak lízinget – 5 év feletti kocsiknál vagy elutasításra, vagy jóval magasabb kamatra számíthatsz (15-20%), mert egy régebbi jármű jóval nagyobb kockázatot jelent a tulajdonosnak. Sőt, az üzemben tartónak, vagyis neked is.

Új autó esetén is neked kell vállalnod a javíttatás költségét (a legtöbb esetben csak a hivatalos, szerződött márkaszervízben), így a használt gépjármű ebből a szempontból is igen kockázatos vállalkozás lehet.

Személyi kölcsönt autóvásárlásra?

A személyi kölcsön egy szabad felhasználású hitel, vagyis a bank nem kérdez rá, mire költöd a pénzt – nyugodtan használhatod autóvásárlásra, a hozzá kapcsolódó kiadásokra, lakásfelújításra vagy bármi másra.

Nincs önerő, nincs fedezet: Ellentétben a lízinggel, itt nem kell 2-4 millió forintot kifizetned előre. A bank csak a nettó jövedelmedet nézi, nincs szükség fedezetre. Az autó azonnal a te tulajdonodba kerül, nincs lízingcég a képben.

Egyszerű papírmunka, gyors folyósítás: Ha elfogadják a kérelmedet (ami online 10 perc, utánanézés 1 nap), 2-3 munkanapon belül a számládon van a pénz. Ezzel készpénzben fizetsz a kereskedőnek, ami hatalmas előny, hiszen jó alkupozíciót biztosít.

Fix kamatozás, biztos törlesztőrészlet: az autóhitel a lízinghez hasonlóan fix, kiszámítható törlesztőrészletekkel rendelkezik. A teljes hiteldíj-mutató (THM) 10–25% között mozog: Ez magasabbnak tűnik a lízing 5-11%-ához képest, de csak a törlesztőre vonatkozik – a lízing casco-ját és maradványát nem számolják bele.

Egy 6 milliós személyi hitel havi törlesztőrészlete a Pénzcentrum autóhitel kalkulátora szerinti legkedvezőbb ajánlatánál jelenleg (500 ezer forintos jövedelem, 7 éves futamidő) 99 566 Ft. A THM ennél a banknál 10,46%, a kamat 9,85%. A hitelre összességében 8 363 562 Ft-ot kell visszafizetni.

Mikor jobb a személyi kölcsön?

Autóhitel esetén tehát nem kell önerő, így ha nincs kellő spórolt pénzed, használt autót néztél ki, vagy nagyobb rugalmasságot akarsz (eladás, csere, kedvezőbb javítási költségek). Itt készpénzzel fizetsz a kereskedőnek, jobb alkupozícióba kerülsz és az autó azonnal a te nevedre kerül.

Jó tudni azt is, hogy ha az autó baleset miatt tönkremegy, vagy ellopják, akkor lízingnél azonnal ki kell fizetned a hátralévő tartozást. Személyi kölcsön esetében ilyenkor folytatod a törlesztést, nincs egyösszegű fizetés.

15 millió Ft-ig nyújtózkodhatsz, ennyi a gyakorlati felső határ személyi kölcsönöknél 2026-ban. Ha gyors döntést kell hoznod (pl. "ma megveszem vagy holnap elviszik"), 48 óra alatt megvan a pénz.

Autólízing vagy autóhitel

Az alábbi táblázatban a legfőbb paraméterek: tulajdonjog, önerő, biztosítás, új illetve használt autó vásárlás, ügyintézés, eladás kapcsán gyűjtöttük össze az autólízing és a személyi hitel tulajdonságait.

Számold ki, hogy mekkora törlesztővel kalkulálhatsz!

Ha már kinéztél egy jó áron kínált autót, ne hagyd ki a legkedvezőbb hitelajánlatokat sem! Használd a Pénzcentrum személyi kölcsön kalkulátorát, add meg a jövedelmedet és a felvenni kívánt összeget, így azonnal láthatod, melyik banknál olcsóbb a törlesztő 2026-ban.