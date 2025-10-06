2025. október 6. hétfő Brúnó, Renáta
13 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Az utas a hátsó ülésen ül, és kiválasztja az útvonalat, amikor az autonóm taxi az autópályán közlekedik.
Autó

Jó hírt kapott rengeteg magyar autós: végre valami, ami olcsóbb lesz, komoly pénzről van szó

Pénzcentrum
2025. október 6. 12:04

Az idén több mint félmillió kötelező gépjármű-felelősségbiztosítást kötöttek az autósok, ami 14 százalékos növekedést jelent az előző évhez képest. Az autókra vonatkozó kgfb-szerződések átlagdíja eközben 3 százalékkal mérséklődött, vagyis a személyautósok egyszerre tapasztalhattak kedvezőbb árakat és élénkülő versenyt a biztosítók között. A casco iránti kereslet is látványosan bővült: közel 29 ezer új szerződés született, ami 19 százalékos emelkedést jelent éves összevetésben.

Érdemi bővülés tapasztalható a Netrisknél a kgfb-szerződések számában: 2025-ben eddig több mint félmillió kötelező biztosítás született, ami kétszámjegyű, 14 százalékos növekedést jelent az előző évhez képest. Ez azt mutatja, hogy egyre több autós használja ki a biztosítók közötti – részben online – árverseny előnyeit, és tudatosan választ kedvezőbb ajánlatot.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az átlagdíjaknál a Netrisk adatai némileg eltérnek a teljes piacra vonatkozó hivatalos statisztikáktól: míg az MNB a második negyedévre 0,3 százalékos drágulást mért, itt inkább díjcsökkenés látható. Januártól szeptember közepéig a személyautókra megkötött kgfb-szerződések átlagdíja 54 700 forint volt, szemben az egy évvel korábbi 56 400 forinttal, ez 3 százalékos csökkenést jelent. Az átlagdíj április óta folyamatosan mérséklődik, ami azt jelzi, hogy az autósok egyre inkább kihasználják a váltással elérhető megtakarítási lehetőségeket” – mondta Besnyő Márton, a Netrisk Csoport Ausztriáért és Magyarországért felelős regionális ügyvezetője.

Kapcsolódó cikkeink:

A társaság adatai szerint a legnépszerűbb személyautó-márkák közül a Daciák kötelezője a legalacsonyabb, alig több mint 43 ezer forint éves szinten. A második helyen van a Suzuki kevesebb mint 47 ezres összeggel, majd a Toyota következik közel 53 ezer forintos éves átlagdíjjal. A negyedik és az ötödik helyen az Opel és a Ford áll kerekítve 55 ezer, illetve 58 ezer forinttal.

Komoly növekedés látható a cascónál

A cascobiztosítások iránti kereslet ugyancsak növekedett: az idén közel 29 ezer szerződés született a Netrisknél, ami 19 százalékos emelkedést jelent éves szinten. A személyautókra kötött casco átlagdíja 167 500 forint volt, szemben az egy évvel korábbi több mint 168 ezer forinttal, ami 0,3 százalékos csökkenésnek felel meg. Ez a mérséklődés kifejezetten kedvező az autósoknak, és jól mutatja, hogy a biztosítók közötti erős verseny egyre inkább az ügyfelek javát szolgálja.
Címlapkép: Getty Images
#biztosítás #autó #KGFB #casco #árak #verseny #biztosítók #személyautó #autósok

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
13:00
12:44
12:31
12:16
12:04
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. október 6.
Sokkoló dátum közeleg Magyarország számára: ezen a napon nagyon sok minden eldőlhet
2025. október 5.
A Balatonon kívül is van élet: ez a vidék tele van attrakcióval, egyre több magyar jár ide
2025. október 6.
Magas sugárzást adnak ki ezek a mobiltelefonok: itt a 2025-ös friss lista - a tiéd köztük van?
2025. október 6.
Ez ma a legnagyobb csapda a munkaerőpiacon: rengeteg magyar sétál bele, súlyos árat fizetnek
2025. október 5.
Megdőlt az őszi C-vitamin tévhit: ezt jobb, ha tudod a filléres, bolti pirulákról, tablettákról
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. október 6. hétfő
Brúnó, Renáta
41. hét
Október 6.
Építészet és habitat világnap
Október 6.
Építészeti világnap
Október 6.
Az építészek világnapja
Október 6.
Az aradi vértanúk emléknapja
Ajánlatunk
Autó legolvasottabb
Tovább
1
7 napja
Bukja a jogsiját sok idős magyar? Ez alól a szabály alól nem lesz kibúvó, mindenkit érint
2
3 hete
Súlyos bírságot kapott rengeteg magyar autós: több tízezer embernél csengetnek a behajtók
3
2 hete
Már 13 ezer magyar autóson kattant a bilincs: sokan nem is tudják, de ez ma már bűncselekmény
4
1 hónapja
Emelhetik a sebességhatárokat Magyarországon? Itt már 150-el lehet menni a pályán szeptembertől
5
1 hónapja
Tömegek keresnek most ilyen autókat használtan: nagyon jól járhat, aki épp eladna
PÉNZÜGYI KISOKOS
Betétbiztosítási önrész
betétbiztosítás során a betétesnek kell a kárból meghatározott összeget vállalnia. Ennek mértéke 1 millió forint alatt nincs, 1 és 6 millió forint között 10%.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. október 6. 13:00
Magas sugárzást adnak ki ezek a mobiltelefonok: itt a 2025-ös friss lista - a tiéd köztük van?
Pénzcentrum  |  2025. október 6. 11:44
Teljesen elszabadult Donald Trump: már környezete is aggódik, ennek nem lesz jó vége
Agrárszektor  |  2025. október 6. 12:36
Fontos levelet küldenek ki sok magyarnak: vigyázz, te is kaphatsz ilyet