New cars parking at dealership.
Autó

Viszik ezeket a használt autókat, mint a cukrot: megfogta az isten lábát, aki épp ilyet adna el?

Pénzcentrum
2025. október 6. 11:04

Szeptemberben a DataHouse adatai szerint 11 460 import használt személyautó kapott hazai rendszámot, ami 17 százalékkal haladja meg a tavalyi hasonló időszak 9 798-as értékét. Az elmúlt három és fél év legmagasabb havi értéke világosan jelzi, hogy ismét egyre több autóvásárló figyelme fordul a külföldi autópiacok felé. A behozott használtautók ugyanakkor érdemben nem fiatalítják a hazai autóparkot, mivel átlagéletkoruk 12 év körül van.

A nyaralási főszezont követően ismét felpörgött a külföldről származó használt autók regisztrációja. A tartósan erős forintárfolyam láthatóan tovább erősítette az érdeklődést a külföldi autópiacok iránt, ahol az érdeklődők a hazai piacénál nagyságrendekkel nagyobb kínálattal találkozhatnak – magyarázza Halász Bertalan, a JóAutók.hu vezérigazgatója. – A behozott autók többsége ugyanakkor továbbra is a korosabb kategóriákból kerül ki: több mint egyharmaduk kora meghaladja a 15 évet, és további egyharmaduk a 10-15 év közötti életkorsávban található.

A hazai autópark öregedése 2007 óta tart. Az akkori 10,3 éves átlagéletkorhoz képest 2025 első félévében az azóta 4,3 milliósra duzzadt személyautó-állomány átlagéletkora már elérte a 16,3 évet. A trendet az újautó-eladások növekedése egyelőre nem képes megtörni, mivel idén is várhatóan csupán 130 ezer új autót helyeznek forgalomba, ráadásul ezek egy része reexportra kerül, vagyis a környező országokban találja meg tulajdonosát.

Az autópark a fiatalítását ugyanakkor a meglóduló használtimporttól sem remélhetjük, hiszen a bekerülő járművek átlagéletkora több mint 12 év. Ennek a tendenciának számos negatív következménye van: az idősebb autók gyakrabban hibásodnak meg, és a biztonsági szintjük amiatt is alacsonyabb, mert még hiányoznak belőlük a legmodernebb vezetéstámogató rendszerek. A régi autók emellett magasabb károsanyag-kibocsátással is rendelkeznek, ami különösen a nagyvárosokban rontja a levegőminőséget.

A behozott használt autók között a legnépszerűbb márka továbbra is a Volkswagen 12,8 százalékos részesedéssel, melyet az Opel (8,6%) követ kevéssel előzve a Fordot (8,5%). A negyedik helyet az Audi (6,4%) tartja, az ötödik helyen azonban most a Toyota (5,8%) áll, miután a BMW erről a helyről mostanra egészen a nyolcadik helyre csúszott le.

 

A használtautó-import mennyisége 2025 első három negyedévében összesen 94 592 volt, ami 15,2 százalékkal haladja meg az előző év hasonló időszakában regisztrált 82 138-as értéket. Ugyanebben az időszakban az újautó-eladások száma 95 946 volt, ami 7,7 százalékkal múlja felül az egy évvel korábbi 89 050-es mennyiséget.

 

 
Címlapkép: Getty Images
#autó #használt autó #import #toyota #volkswagen #bmw #autóvásárlás #személyautó #újautó #datahouse #használtautó-piac #forintárfolyam

