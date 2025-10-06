A Dacia bemutatta új, Hipster nevű koncepcióautóját, amely 800 kilogramm alatti, négyüléses, és a városi mobilitást tenné megfizethetővé.
Viszik ezeket a használt autókat, mint a cukrot: megfogta az isten lábát, aki épp ilyet adna el?
Szeptemberben a DataHouse adatai szerint 11 460 import használt személyautó kapott hazai rendszámot, ami 17 százalékkal haladja meg a tavalyi hasonló időszak 9 798-as értékét. Az elmúlt három és fél év legmagasabb havi értéke világosan jelzi, hogy ismét egyre több autóvásárló figyelme fordul a külföldi autópiacok felé. A behozott használtautók ugyanakkor érdemben nem fiatalítják a hazai autóparkot, mivel átlagéletkoruk 12 év körül van.
„A nyaralási főszezont követően ismét felpörgött a külföldről származó használt autók regisztrációja. A tartósan erős forintárfolyam láthatóan tovább erősítette az érdeklődést a külföldi autópiacok iránt, ahol az érdeklődők a hazai piacénál nagyságrendekkel nagyobb kínálattal találkozhatnak – magyarázza Halász Bertalan, a JóAutók.hu vezérigazgatója. – A behozott autók többsége ugyanakkor továbbra is a korosabb kategóriákból kerül ki: több mint egyharmaduk kora meghaladja a 15 évet, és további egyharmaduk a 10-15 év közötti életkorsávban található.”
A hazai autópark öregedése 2007 óta tart. Az akkori 10,3 éves átlagéletkorhoz képest 2025 első félévében az azóta 4,3 milliósra duzzadt személyautó-állomány átlagéletkora már elérte a 16,3 évet. A trendet az újautó-eladások növekedése egyelőre nem képes megtörni, mivel idén is várhatóan csupán 130 ezer új autót helyeznek forgalomba, ráadásul ezek egy része reexportra kerül, vagyis a környező országokban találja meg tulajdonosát.
Az autópark a fiatalítását ugyanakkor a meglóduló használtimporttól sem remélhetjük, hiszen a bekerülő járművek átlagéletkora több mint 12 év. Ennek a tendenciának számos negatív következménye van: az idősebb autók gyakrabban hibásodnak meg, és a biztonsági szintjük amiatt is alacsonyabb, mert még hiányoznak belőlük a legmodernebb vezetéstámogató rendszerek. A régi autók emellett magasabb károsanyag-kibocsátással is rendelkeznek, ami különösen a nagyvárosokban rontja a levegőminőséget.
A behozott használt autók között a legnépszerűbb márka továbbra is a Volkswagen 12,8 százalékos részesedéssel, melyet az Opel (8,6%) követ kevéssel előzve a Fordot (8,5%). A negyedik helyet az Audi (6,4%) tartja, az ötödik helyen azonban most a Toyota (5,8%) áll, miután a BMW erről a helyről mostanra egészen a nyolcadik helyre csúszott le.
A használtautó-import mennyisége 2025 első három negyedévében összesen 94 592 volt, ami 15,2 százalékkal haladja meg az előző év hasonló időszakában regisztrált 82 138-as értéket. Ugyanebben az időszakban az újautó-eladások száma 95 946 volt, ami 7,7 százalékkal múlja felül az egy évvel korábbi 89 050-es mennyiséget.
Megjött a bejelentés az üzemanyagárakról, változik a benzin és a gázolaj ára: erre kevés autós számított
Szombaton a benzin nagykereskedelmi ára bruttó 3 forinttal, a gázolaj ára bruttó 4 forinttal csökken.
Az önvezető járművek a közlekedés, az ipar és a mindennapi élet egyik legígéretesebb technológiai fejlődési irányát jelentik.
Az autóipari középpontban továbbra is a fenntarthatóság, a környezetvédelem és az energiahatékonyság áll.
Október 17-én nyílik meg Magyarország 11. Tesla Supercharger állomása Pécsen, mutatjuk, hol vannak még az országban.
A tüzet percek alatt eloltották, sérülés nem történt. A gyárat csak a napokban adták át hivatalosan.
Szeptemberben 10 381 új személyautót helyeztek forgalomba Magyarországon, ami 14,4 százalékkal több, mint egy évvel korábban.
Elképesztő jól járhat, aki ilyen autót adna most el Magyarországon: kapkodnak értük a vevők, ez már nem tréfa
A magyar használtautó-piacon továbbra is a Suzuki a sláger – derül ki a Használtautó.hu 2025 január–augusztusi adataiból.
A kivitelezés ideje alatt az érintett BKK-járatok módosított útvonalon közlekednek.
Nagy Norbert: Komoly probléma, hogy a döntéshozók nem nyilatkoznak arról, lesz-e egyáltálán valamilyen elektromos autós állami támogatás, mert így elbizonytalanodnak a vásárlók.
Óriási fordulat közeleg a hazai lízingpiacon: erre figyelhetnek oda azok, akik így vásárolnának autót
A lízingpiac jelentős átalakuláson megy keresztül, ahol egyre nagyobb igény mutatkozik a rugalmas konstrukciók és komplex szolgáltatások iránt.
Bodrogi Gyula 91 évesen is gyakorta vezet, de tisztában van a korlátaival: legutóbbi fellépésére például taxival ment, mert nem akart bajlódni a parkolással.
Az új uniós adatokra támaszkodó elemzés szerint a PHEV-ek teszt- és valós körülmények közötti kibocsátása közötti szakadék folyamatosan szélesedik
Esős időben a balesetek kockázata kétszeresére nő a száraz útburkolathoz képest.
A Ford Ranger immár plug-in hibrid változatban is elérhető a magyar piacon, amely nemcsak kiemelkedő terepjáró képességekkel, hanem áramforrás funkcióval is rendelkezik.
Szombat éjszaka lezárják az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldalát a Velencei-tó térségében - figyelmeztetett az Útinform a honlapján.
A Volkswagen átmenetileg leállítja a termelést két németországi gyárában, mivel nem fogynak annyira az elektromos autók.
A kínai BYD elektromos autógyártó eladásai megháromszorozódtak az Európai Unióban augusztusban, ezzel második egymást követő hónapban is megelőzte amerikai versenytársát, a Teslát.
Tovább éleződik a konfliktus a Mol és a horvát Janaf között az Adria vezeték miatt. A vita egyre inkább politikai színezetet ölt, és jelentős hatással...
