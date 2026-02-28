2026. február 28. szombat Elemér
Kalisz, Nagy-Lengyelországi vajdaság, Lengyelország - 2025. október 15.Minimalista Leapmotor bemutatóterem épülete fekete panelekkel, márkafelirattal, kerítéssel és parkoló autókkal a kereskedelmi célú városi helyszín előtt, napközben.
Autó

Újabb kínai autómárka tarolhatja le Európát: már itthon is eladtak 40 ilyen kocsit, de nem állnak meg ennyinél

MTI
2026. február 28. 09:24

A Leapmotor kínai autómárka a Stellantis kiterjedt márkakereskedői hálózatába integrálódva gyors ütemben erősíti európai jelenlétét - tájékoztatott a C Automobil Import. Az importőr emlékeztetett arra, hogy a Leapmotor stratégiai európai terjeszkedése keretében 2025-ben új piacokra lépett be: Bulgáriába, Horvátországba, Magyarországra, Csehországba, Dániába, Izlandra, Írországba, Szlovákiába, Szlovéniába és Svédországba. Immár több mint 800 értékesítési és szervizponttal rendelkezik Európában, megduplázta a hálózat méretét a 2024. évihez képest. 

Magyarországon jelenleg 10 kereskedés, illetve szervizpont van, az észak-keleti régióban nyílik még az idén kettő. Ezzel középtávon lefedettnek tekintik az országot, bár jelezték azt is, hogy nem zárkóznak el újabb kereskedések megnyitásától. A márka modelljeiből 2025-ben, a magyarországi forgalmazás első, tört évében, öt hónap alatt 91 személyautót értékesítettek, amelyből 68 elektromos volt. Az idén már januárban 40 személyautót adtak el, 0,48 százalékos részesedést szerezve magyarországi újautó-piacon, miközben az elektromos autók szegmensében az eladott 39 autó már 5 százalékos részesedést hozott.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az első teljes évben, 2026-ban a Leapmotor az elektromos szegmensben 4 százalékos részesedést remél. Mivel a kínálatban csak elektromos és hibrid elektromos jármű szerepel, a teljes személyautópiacra vetített részesedésünket 0,5 százalék körülire várják. A Leapmotor International B.V. a Stellantis vezetésével létrejött vegyesvállalat, amelyben a Stellantis N.V. 51 százalékos, a Leapmotor pedig 49 százalékos részesedéssel rendelkezik.

A vállalat 2024 szeptemberében kezdte meg működését Európában, Magyarországon 2025 májusától az Emil Frey Csoport forgalmazza a Leapmotort. A Leapmotor 2025-ben 596 555 járművet szállított le világszerte, 103 százalékos éves növekedést érve el, és ezzel első lett a kínai NEV (New Energy Vehicle) start-up márkák között.

Elképesztő visszaesés az autópiacon: szenvednek a nagy európai gyártók, ebből nem lesz repülőrajt
EZ IS ÉRDEKELHET
Elképesztő visszaesés az autópiacon: szenvednek a nagy európai gyártók, ebből nem lesz repülőrajt
Jelentős visszaeséssel indult az év az európai autópiacon, a gyártók többsége gyengébb eredményeket produkált az előző év azonos időszakához képest.
Címlapkép: Getty Images
#autó #kínai #magyarország #elektromos autó #autóipar #autópiac #elektromobilitás #kínai autók #2025 #2026

