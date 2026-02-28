2026. február 28. szombat Elemér
Belgrád, Szerbia - 2025. május 23: A kínai óriás Xiaomi Mi Tech Company nagy új tábla az irodaház tetején egy felhős tavaszi napon.
Tech

Xiaomi leleplezte a 17-es szériát: ennyibe kerül a Xiaomi 17 és a Xiaomi 17 Ultra - Ez bennük a pláne

Pénzcentrum
2026. február 28. 18:58

A Xiaomi a barcelonai bemutatón hivatalosan is bemutatta a Xiaomi 17, a Xiaomi 17 Ultra, valamint a vállalat és a Leica közös fejlesztésében készült Leica Leitzphone modelleket. Az esemény mérföldkő a két cég együttműködésében: a korábbi K+F partnerséget mostantól közös termékfejlesztés váltja fel.

A Xiaomi 17 sorozat középpontjában a csúcskategóriás képalkotás áll. A Xiaomi 17 Ultra 1 hüvelykes LOFIC szenzort és 200 megapixeles Leica teleobjektívet kapott, 75–100 mm-es optikai zoommal, míg videóban akár 4K 120 fps felvételre is képes.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A kompaktabb Xiaomi 17 50 MP-es főkamerával, 60 mm-es lebegő lencsés teleobjektívvel és 4K Dolby Vision videórögzítéssel érkezik. A Leica Leitzphone különlegessége a fizikai Leica Camera Ring vezérlő és a Leica Essential mód, amely a klasszikus Leica fényképezőgépek hangulatát idézi.

Erős hardver, nagy akkumulátor

A modellek a Snapdragon 8 Elite Gen 5 platformra épülnek, 100 wattos gyorstöltéssel (Ultra: 90 W), 6000–6330 mAh-s akkumulátorral és akár 3500 nites OLED kijelzővel. A készülékek IP68-as védelemmel és Wi-Fi 7 támogatással érkeznek.

Árak és elérhetőség Magyarországon:

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,42%, a Magnet Banknál 6,76%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,79%, míg a Raiffeisen Banknál pedig 7%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

  • Xiaomi 17 Ultra (16/512 GB): 499 990 Ft-tól
  • Xiaomi 17 (12/256 GB): 359 990 Ft-tól

A készülékek február 28-tól kaphatók, bevezető promóciókkal és ajándék kiegészítőkkel.

Tablet és hipersportautó is érkezett

A vállalat bemutatta a Xiaomi Pad 8 és Xiaomi Pad 8 Pro táblagépeket is, 11,2 hüvelykes 3,2K kijelzővel, 144 Hz-es frissítéssel és akár Snapdragon 8 Elite chippel. A rendezvény látványossága volt a Xiaomi Vision Gran Turismo tanulmányautó is, amely a Gran Turismo 7 játékhoz készült. A koncepciómodell 0,29-es légellenállási együtthatóval és futurisztikus „Sofa Racer” belső térrel mutatja be a Xiaomi „Ember × Autó × Otthon” ökoszisztéma-stratégiáját.
Címlapkép: Getty Images
