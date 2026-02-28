Olyan nem létezhet, hogy a magyar benzinár tartósan felmenjen, míg a környező országokban közel felébe kerüljön.
Xiaomi leleplezte a 17-es szériát: ennyibe kerül a Xiaomi 17 és a Xiaomi 17 Ultra - Ez bennük a pláne
A Xiaomi a barcelonai bemutatón hivatalosan is bemutatta a Xiaomi 17, a Xiaomi 17 Ultra, valamint a vállalat és a Leica közös fejlesztésében készült Leica Leitzphone modelleket. Az esemény mérföldkő a két cég együttműködésében: a korábbi K+F partnerséget mostantól közös termékfejlesztés váltja fel.
A Xiaomi 17 sorozat középpontjában a csúcskategóriás képalkotás áll. A Xiaomi 17 Ultra 1 hüvelykes LOFIC szenzort és 200 megapixeles Leica teleobjektívet kapott, 75–100 mm-es optikai zoommal, míg videóban akár 4K 120 fps felvételre is képes.
A kompaktabb Xiaomi 17 50 MP-es főkamerával, 60 mm-es lebegő lencsés teleobjektívvel és 4K Dolby Vision videórögzítéssel érkezik. A Leica Leitzphone különlegessége a fizikai Leica Camera Ring vezérlő és a Leica Essential mód, amely a klasszikus Leica fényképezőgépek hangulatát idézi.
Erős hardver, nagy akkumulátor
A modellek a Snapdragon 8 Elite Gen 5 platformra épülnek, 100 wattos gyorstöltéssel (Ultra: 90 W), 6000–6330 mAh-s akkumulátorral és akár 3500 nites OLED kijelzővel. A készülékek IP68-as védelemmel és Wi-Fi 7 támogatással érkeznek.
Árak és elérhetőség Magyarországon:
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,42%, a Magnet Banknál 6,76%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,79%, míg a Raiffeisen Banknál pedig 7%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
- Xiaomi 17 Ultra (16/512 GB): 499 990 Ft-tól
- Xiaomi 17 (12/256 GB): 359 990 Ft-tól
A készülékek február 28-tól kaphatók, bevezető promóciókkal és ajándék kiegészítőkkel.
Tablet és hipersportautó is érkezett
A vállalat bemutatta a Xiaomi Pad 8 és Xiaomi Pad 8 Pro táblagépeket is, 11,2 hüvelykes 3,2K kijelzővel, 144 Hz-es frissítéssel és akár Snapdragon 8 Elite chippel. A rendezvény látványossága volt a Xiaomi Vision Gran Turismo tanulmányautó is, amely a Gran Turismo 7 játékhoz készült. A koncepciómodell 0,29-es légellenállási együtthatóval és futurisztikus „Sofa Racer” belső térrel mutatja be a Xiaomi „Ember × Autó × Otthon” ökoszisztéma-stratégiáját.
Magyar felhasználókat célzó csaló hirdetésekből 48 millió eurós bevétel jöhetett össze egyetlen év alatt.
Bár a mesterséges intelligencia ma már tízből négy ember mindennapjainak szerves része, de egy új felmérés szerint a technológia terjedésével párhuzamosan az aggodalmak is erősödnek.
Hajlítható mobil 200 ezerért, erős gaming készülékek – Így tör előre a nubiát is gyártó ZTE a magyar mobilpiacon
A megfizethető innováció a kulcs a ZTE szerint.
Február 25-én, a Galaxy Unpacked eseményen hivatalosan is bemutatkozott a Samsung új csúcsszériája, a Galaxy S26 termékcsalád.
Komoly döntés született a Microsoftnál: sokak szerint ez lehet az utolsó szög a XBox játékkonzol sírjába
Az átszervezés kapcsán sokan attól tartanak, hogy az Xbox egyre agresszívebben fogja alkalmazni a mesterséges intelligenciát a játékfejlesztés során.
Újabb orosz üzletember ellen indított vizsgálatot Putyin: mi lesz a csúcsmilliárdos tech-alapító sorsa?
A jelentés szerint a nyomozás a „terrorizmus támogatásának” gyanújával indult, az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) anyagai alapján.
Ma reggel szolgáltatáskiesés történt a Simple alkalmazásban, amely miatt több funkció is átmenetileg elérhetetlenné vált.
Az egyik legérdekesebb funkció a beépített arcfelismerő rendszer, amely az Apple Face ID technológiájához hasonló elven működhet.
Óriási átalakulás jöhet a hazai kiskereskedelemben: ez lehet a kkv-k csodafegyvere - retteghet a Lidl, Aldi, Penny?
Látványos eredményeket hozott a kiskereskedelmi szektorban zajló digitális átállás.
Egyre erősebbek a párhuzamok a kilencvenes évek dohányipari perei és a közösségi média ellen jelenleg zajló eljárások között.
A feltöltőkártyás felhasználók átlagosan havi 28 perc hanghívást indítanak, ami csupán tizede a havidíjasok átlagos hívásforgalmának.
Az eset rávilágít azokra a kockázatokra, amelyekkel a technológiai cégeknek kell szembenézniük, amikor saját AI-eszközeiket integrálják az éles infrastruktúra üzemeltetésébe.
Nagyarányú vezetőváltás zajlik a Microsoft játéküzletágánál.
Te is használsz ChatGPT-t? Most közölték róla, ilyen reklámokkal lesz tele hamarosan - sokan nem fognak örülni
A ChatGPT jelenleg a világ egyik leglátogatottabb weboldala.
Az Internet Hotline a digitális védőháló részeként elsősorban az interneten elérhető konkrét tartalmak, és az azokra mutató pontos hivatkozások ismeretében tud segítséget nyújtani az áldozatoknak.
Elképesztő, mivel trükköznek a hackerek 2026-ban: egy másodperc alatt repül minden pénze annak, aki erre nem figyel oda
A legtöbb kibertámadás ma már nem úgy kezdődik, hogy a hackerek egy ritka technikai hibát keresnek egy programban.
A Malibu 2 kódnevű eszköz egészségügyi és AI-funkciókat kaphat, de kemény verseny vár rá.
Bár a DÁP fejlesztői már tavaly áprilisban bejelentették, hogy kijavították a külföldi telefonszámokkal kapcsolatos hibát, a probléma továbbra is fennáll.
-
Nem elég a Facebook: miért fontos a saját honlap is a magyar mikro- és kisvállalkozások többségénél?
Demján Sándor Program "Minden vállalkozásnak legyen saját honlapja" - így élt a pályáazati lehetőséggel négy hazai kisvállalkozó.
-
Hajlítható mobil 200 ezerért, erős gaming készülékek – Így tör előre a nubiát is gyártó ZTE a magyar mobilpiacon
A megfizethető innováció a kulcs a ZTE szerint.
-
Tartósan alacsony árakkal és akciókkal erősít a Lidl
A Lidl termékek vásárlásával nemcsak a magyar fogyasztók járnak jól, hanem a hazai gazdák is.
-
A Lidl nem viccel: a törvényi előírásoknál háromszor szigorúbb követelményeknek kell megfelelniük a friss zöldségeknek és gyümölcsöknek
A gyümölcsön található szermaradványok szintje nem haladhatja meg a hivatalos határérték egyharmadát.
-
Térítésmentes segítség a generációváltásban (x)
-minden magyar KKV számára elérhető a Gazdaságfejlesztési Ügynökség szolgáltatása-