Xiaomi leleplezte a 17-es szériát: ennyibe kerül a Xiaomi 17 és a Xiaomi 17 Ultra - Ez bennük a pláne

A Xiaomi a barcelonai bemutatón hivatalosan is bemutatta a Xiaomi 17, a Xiaomi 17 Ultra, valamint a vállalat és a Leica közös fejlesztésében készült Leica Leitzphone modelleket. Az esemény mérföldkő a két cég együttműködésében: a korábbi K+F partnerséget mostantól közös termékfejlesztés váltja fel.

A Xiaomi 17 sorozat középpontjában a csúcskategóriás képalkotás áll. A Xiaomi 17 Ultra 1 hüvelykes LOFIC szenzort és 200 megapixeles Leica teleobjektívet kapott, 75–100 mm-es optikai zoommal, míg videóban akár 4K 120 fps felvételre is képes.

A kompaktabb Xiaomi 17 50 MP-es főkamerával, 60 mm-es lebegő lencsés teleobjektívvel és 4K Dolby Vision videórögzítéssel érkezik. A Leica Leitzphone különlegessége a fizikai Leica Camera Ring vezérlő és a Leica Essential mód, amely a klasszikus Leica fényképezőgépek hangulatát idézi.

Erős hardver, nagy akkumulátor

A modellek a Snapdragon 8 Elite Gen 5 platformra épülnek, 100 wattos gyorstöltéssel (Ultra: 90 W), 6000–6330 mAh-s akkumulátorral és akár 3500 nites OLED kijelzővel. A készülékek IP68-as védelemmel és Wi-Fi 7 támogatással érkeznek.

Árak és elérhetőség Magyarországon:

Xiaomi 17 Ultra (16/512 GB): 499 990 Ft-tól

Xiaomi 17 (12/256 GB): 359 990 Ft-tól

A készülékek február 28-tól kaphatók, bevezető promóciókkal és ajándék kiegészítőkkel.

Tablet és hipersportautó is érkezett

A vállalat bemutatta a Xiaomi Pad 8 és Xiaomi Pad 8 Pro táblagépeket is, 11,2 hüvelykes 3,2K kijelzővel, 144 Hz-es frissítéssel és akár Snapdragon 8 Elite chippel. A rendezvény látványossága volt a Xiaomi Vision Gran Turismo tanulmányautó is, amely a Gran Turismo 7 játékhoz készült. A koncepciómodell 0,29-es légellenállási együtthatóval és futurisztikus „Sofa Racer” belső térrel mutatja be a Xiaomi „Ember × Autó × Otthon” ökoszisztéma-stratégiáját.