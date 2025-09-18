Új kínai autómárka jelent meg Magyarországon: indul az offenzíva, három modellel tarolnának a piacon

Az XPENG kínai elektromosautó-gyártó hivatalosan is belépett a magyar piacra. Az értékesítés ősszel indul, elsőként a P7, a G6 és a G9 modellekkel.

A 2014-ben alapított kínai elektromosautó-gyártó, az XPENG hivatalosan is belépett a magyar piacra. A vállalat Budapesten, a Millenárison tartotta régiós bemutatóját, ahol a hazai premier mellett Horvátország és Szlovénia piacára is bejelentették a márka érkezését - közölte az importőri feladatokat mindhárom országban ellátó AutoWallis és a Salvador Caetano közös vállalata. A partnerség keretében értékesítési és szervizhálózatot alakítanak ki a vásárlók kiszolgálására.

Az értékesítés idén ősszel indul három modellel: a P7 szedánnal, valamint a G6 és a G9 SUV-okkal. A járművek elsőként Budapesten és Ljubljanában nyílt pop-up üzletekben lesznek elérhetők októbertől.

A G6 egy középkategóriás elektromos SUV, amely 800 voltos architektúrával és 451 kW-os töltési teljesítménnyel rendelkezik. Az autó akkumulátora lítium-vasfoszfát alapú, amely a gyártó szerint gyors töltést és nagyobb biztonságot kínál.

A G9 a márka prémium kategóriás modellje, amely fejlett vezetéstámogató rendszerekkel és nagy teljesítményű töltési képességgel érkezik. Az utastérben több digitális kijelző, bőr kárpitozás és masszázsfunkcióval ellátott ülések találhatók. Az XPENG P7 elektromos szedánként van jelen a piacon, sportos teljesítménnyel és intelligens funkciókkal. A típusból hamarosan új generációs változat is megjelenik.