Musk ezzel a lépéssel mindenkit sokkolt: mutatjuk, mi történt a Tesla árfolyamával
Elon Musk egymilliárd dollár értékben vásárolt Tesla-részvényeket, ami közel 3,6 százalékos árfolyamemelkedést eredményezett. A befektetők ezt a lépést a milliárdos cégébe vetett bizalmának jeleként értékelhetik.
Musk pénteken különböző árakon, összesen több mint 2,5 millió részvényt vásárolt saját vállalatában, derül ki a szabályozó hatóságokhoz benyújtott dokumentumból. A Tesla részvényei hétfőn 410,04 dollárra emelkedtek - írja az Euronews.
A Tesla korábban ebben a hónapban egy új javadalmazási csomagot javasolt Musk számára, amely akár a világ első trilliomos vezetőjévé teheti őt, amennyiben a következő évtizedben teljesíti a vállalat rendkívül ambiciózus céljait.
A szabályozó hatóságokhoz benyújtott dokumentum szerint a Tesla a vállalat 12 százalékának megfelelő részvénycsomagot adna Musknak tizenkét különálló részletben, ha a cég teljesíti a meghatározott teljesítménycélokat, beleértve a járműgyártás jelentős növelését, a részvényárfolyam emelkedését és a működési nyereség növekedését.
Az első, a vállalat 1 százalékának megfelelő részvénycsomaghoz Musknak meg kell győznie a befektetőket, hogy a Tesla piaci értéke elérje a 2 billió dollárt, ami a jelenlegi érték kétszerese. A teljes részvénycsomag megszerzéséhez a piaci értéknek 8,5 billió dollárra kellene emelkednie, ami kétszerese a jelenleg legértékesebb vállalat, az Nvidia értékének.
A Tesla idén jelentős forgalomcsökkenéssel szembesült, részben Musk Donald Trumppal való kapcsolata miatt. A vállalat emellett egyre erősebb versennyel néz szembe a nagy detroiti autógyártók és különösen a kínai versenytársak részéről.
A befektetők növekvő aggodalommal figyelik a vállalat pályáját, miután Musk az év nagy részét Washingtonban töltötte, a Trump-adminisztráció egyik legkiemelkedőbb tisztviselőjeként részt véve az amerikai kormányzat méretének csökkentésére irányuló törekvésekben.
A Tesla november 6-án tartja éves részvényesi közgyűlését, ahol a befektetők szavaznak majd az új javadalmazási csomagról.
