Összeomlás fenyeget? Sokkoló, mennyi munkahely szűnt meg a gigászi autógyáraknál

Drámai mértékű leépítés sújtotta a német autóipart az elmúlt egy évben – derül ki az EY tanácsadó cég friss tanulmányából. A szektorban legalább 51 500 alkalmazott vesztette el az állását, ami közel 7 százalékos visszaesést jelent a foglalkoztatottak számában.

Az EY adatai szerint a német iparágak közül az autóiparban volt a legnagyobb mértékű létszámcsökkenés. Összességében az iparban 114 ezerrel dolgoznak kevesebben, ami 2 százalékos mérséklődésnek felel meg egyetlen év alatt.

A járvány előtti időszakhoz viszonyítva még súlyosabb a helyzet: 2019-hez képest 245 ezerrel kevesebb az ipari dolgozó, ez 4,3 százalékos csökkenést jelent.

Más ágazatok sem úszták meg a leépítéseket: a gépiparban 17 ezer, a kohászatban 12 ezer fővel csökkent a létszám. Ugyanakkor a vegyiparban és a gyógyszeriparban nem történt elbocsátás.

A számok jól mutatják, hogy a német ipar gerincét adó autógyártás különösen nehéz időszakon megy keresztül, amely a beszállítói láncokat és a teljes gazdaságot is érinti.