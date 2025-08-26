2025. augusztus 26. kedd Izsó
Berlin, 2018. augusztus 29: A Mercedes-Benz SLC új, fekete színű Mercedes-Benz SLC-jén látható Mercedes Benz felirat. A német nyelvű feliratot fiatal csillagoknak fordítják.
Autó

Összeomlás fenyeget? Sokkoló, mennyi munkahely szűnt meg a gigászi autógyáraknál

Pénzcentrum
2025. augusztus 26. 17:01

Drámai mértékű leépítés sújtotta a német autóipart az elmúlt egy évben – derül ki az EY tanácsadó cég friss tanulmányából. A szektorban legalább 51 500 alkalmazott vesztette el az állását, ami közel 7 százalékos visszaesést jelent a foglalkoztatottak számában.

Az EY adatai szerint a német iparágak közül az autóiparban volt a legnagyobb mértékű létszámcsökkenés. Összességében az iparban 114 ezerrel dolgoznak kevesebben, ami 2 százalékos mérséklődésnek felel meg egyetlen év alatt.

A járvány előtti időszakhoz viszonyítva még súlyosabb a helyzet: 2019-hez képest 245 ezerrel kevesebb az ipari dolgozó, ez 4,3 százalékos csökkenést jelent.

Más ágazatok sem úszták meg a leépítéseket: a gépiparban 17 ezer, a kohászatban 12 ezer fővel csökkent a létszám. Ugyanakkor a vegyiparban és a gyógyszeriparban nem történt elbocsátás.

Kapcsolódó cikkeink:

A számok jól mutatják, hogy a német ipar gerincét adó autógyártás különösen nehéz időszakon megy keresztül, amely a beszállítói láncokat és a teljes gazdaságot is érinti.
Címlapkép: Getty Images
#munkahely #németország #leépítés #bmw #német #mercedes #összeomlás #bmw-gyár #mercedes-gyár

