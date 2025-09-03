2025. szeptember 3. szerda Hilda
Berlin, 2018. augusztus 29: A Mercedes-Benz SLC új, fekete színű Mercedes-Benz SLC-jén látható Mercedes Benz felirat. A német nyelvű feliratot fiatal csillagoknak fordítják.
Fordulat a német autóiparban: rekordok és válság egyszerre

Pénzcentrum
2025. szeptember 3. 21:27

Augusztusban érezhetően javult a német járműipari vállalatok üzleti hangulata – derül ki a müncheni ifo gazdaságkutató intézet friss felméréséből. Az üzleti környezet megítélését mérő mutató mínusz 23,0 pontról mínusz 15,5 pontra emelkedett, vagyis egy hónap alatt látványosan csökkent a borúlátás. Az ifo azonban hangsúlyozta: a mutató továbbra is negatív tartományban van, így messze nem beszélhetünk optimista fordulatról.

Az elektromos autók iránti kereslet új rekordokat döntött 2025 első felében, és ez a trend augusztusban is folytatódott. A rendelésállományukkal kapcsolatos elégedetlenség ugyan továbbra is érezhető, de jóval kisebb, mint korábban. „Az elektromobilitás pozitív fejleményei szemben állnak az Egyesült Államokkal folytatott kereskedelem kihívásokkal teli kilátásaival” – fogalmazott Anita Wölfl, az ifo ágazati szakértője.

A vállalatok helyzetértékelését tükröző mutató mínusz 26,8 pontról mínusz 16,9 pontra javult, míg a következő fél évre vonatkozó várakozások szintén erősödtek: mínusz 19,2-ről mínusz 14,1 pontra emelkedett az index. A javulásban fontos szerepet játszottak az euróövezetből érkező megrendelések, amelyek jelentősen nőttek – ezek adják a német autóipari export mintegy egyharmadát.

Az amerikai piac ugyanakkor továbbra is komoly fejtörést okoz a gyártóknak és beszállítóknak. A 15 százalékos importvám érzékenyen érinti az ágazatot, ami az exportvárakozások romlásában is tükröződik: a mutató mínusz 5,1-ről mínusz 8,8 pontra esett.
Címlapkép: Getty Images
