Behúzták a féket a bérlők a budapesti albérletpiacon augusztusban, ezzel 2 éves mélypontra zuhantak a keresleti bérleti díjak.
Fordulat a német autóiparban: rekordok és válság egyszerre
Augusztusban érezhetően javult a német járműipari vállalatok üzleti hangulata – derül ki a müncheni ifo gazdaságkutató intézet friss felméréséből. Az üzleti környezet megítélését mérő mutató mínusz 23,0 pontról mínusz 15,5 pontra emelkedett, vagyis egy hónap alatt látványosan csökkent a borúlátás. Az ifo azonban hangsúlyozta: a mutató továbbra is negatív tartományban van, így messze nem beszélhetünk optimista fordulatról.
Az elektromos autók iránti kereslet új rekordokat döntött 2025 első felében, és ez a trend augusztusban is folytatódott. A rendelésállományukkal kapcsolatos elégedetlenség ugyan továbbra is érezhető, de jóval kisebb, mint korábban. „Az elektromobilitás pozitív fejleményei szemben állnak az Egyesült Államokkal folytatott kereskedelem kihívásokkal teli kilátásaival” – fogalmazott Anita Wölfl, az ifo ágazati szakértője.
A vállalatok helyzetértékelését tükröző mutató mínusz 26,8 pontról mínusz 16,9 pontra javult, míg a következő fél évre vonatkozó várakozások szintén erősödtek: mínusz 19,2-ről mínusz 14,1 pontra emelkedett az index. A javulásban fontos szerepet játszottak az euróövezetből érkező megrendelések, amelyek jelentősen nőttek – ezek adják a német autóipari export mintegy egyharmadát.
Az amerikai piac ugyanakkor továbbra is komoly fejtörést okoz a gyártóknak és beszállítóknak. A 15 százalékos importvám érzékenyen érinti az ágazatot, ami az exportvárakozások romlásában is tükröződik: a mutató mínusz 5,1-ről mínusz 8,8 pontra esett.
A hazai közutakon telepített trafiboxok mennyisége ugrásszerűen megnövekedett az elmúlt években.
Az M1 autópálya 2x3 sávosra bővül intelligens leállósávval, a kivitelezés 2028-2029-ig tart.
Augusztusban 8649 új személyautót helyeztek forgalomba Magyarországon, ami éves összevetésben 6,6 százalékos növekedést jelent, ugyanakkor a 2023-as szinthez képest enyhe visszaesést mutat.
Az Audi ambiciózus növekedési terveket készít elő, melynek keretében hosszú távon évi 2 millió jármű értékesítését célozza meg.
Az útburkolat-statisztikák kettős képet mutatnak: egyszerre nőtt a jó és a rossz értékelésű utak aránya is 2025-re.
2026-tól jelentős könnyítést kapnak az M1-es autópálya mellett élők: jóval olcsóbban használhatják majd a sztrádát.
Az autósok többsége pozitív változásnak tartja, hogy szeptembertől nem kell fizetni online és applikáción keresztül történő autópályamatrica-vásárlásakor kényelmi díjat.
2026 szeptemberében léphet életbe a frissített KRESZ Lázár János szerint. A miniszter arról beszélt, vita van a sebességhatárok emeléséről.
Botrány Budapesten: fokozottan védett állatot hurcolt kocsijában egy férfi, ráadásul a síneken hajtott
Fokozottan védett gyűrűsfarkú makit találtak egy autós anyósülésén a rendőrök az Orczy úton.
Ausztráliában több mint 7300 Tesla Model Y visszahívását rendelték el egy potenciálisan veszélyes szoftverhiba miatt, amely a vezetőoldali automata ablak biztonsági rendszerét érinti.
A legfrissebb becslések szerint az éves sztrádamatrica ára jövőre biztosan 60 ezer forint fölé emelkedik.
Emelkedik a Duna-hidak használati díja is és a főutak és gyorsforgalmi utak e-matrica ára.
Az Egyesült Államokba irányuló brit autóexport júliusban 6,8%-kal nőtt, miután életbe lépett a két ország közötti vámegyezmény.
Kísérleti projektként már szeptember végétől engedélyezhetik a 150 km/órás sebességet egyes autópálya-szakaszokon - szigorúan jó időjárási körülmények között.
Az idősebb típusok mellett a modern sportautók is keresettek.
Megérkezett Magyarországra a kínai Chery márka, elsőként a Tiggo 7 és Tiggo 8 SUV-modellekkel
Drámai mértékű leépítés sújtotta a német autóipart az elmúlt egy évben – derül ki az EY tanácsadó cég friss tanulmányából.
A benzin és a gázolaj is 2-2 forinttal drágul szerdától.
