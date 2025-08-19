Kapkodjuk a fejünket: utolérhetetlen előnyre tettek szert a kínai márkák a használtautó-piacon

2025 első hét hónapjában tovább erősödött a kínai autómárkák jelenléte a magyar használtautó-piacon - derül ki a Használtautó.hu legfrissebb, 2024 és 2025 január-júliust összehasonlító adataiból. Az érdeklődések száma látványosan nőtt, miközben új szereplők is megjelentek a toplistán: az OMODA és a JAECOO a semmiből tört az élmezőnybe. A MG ZS modell iránti kereslet több mint megháromszorozódott, a BYD pedig immár három különböző modellel is képviselteti magát a legnépszerűbb kínai típusok között.

A két új belépőről, az OMODA 5-ről és a JAECOO 7-ről 2024-ben aligha hallhattunk rendszeresen, aminek egyik oka, hogy a modellek bevezető ára igen magas, 12–14 millió forint között mozognak. Hiába indultak nulláról, de 2025 első hét hónapjára egyből a 4. és 5. helyen landoltak. Az OMODA 5 átlagára 10,5 millió forint, míg a JAECOO 7 már 13,8 millió forintért cserél gazdát. Mivel szinte újként kerültek a piacra, ezért a két modell esetében a meghirdetett autók átlagéletkora a fél évet se éri el.

Hogyan változott a BYD kínálata?

A BYD immár három különböző modellel is szerepel a toplistán: az ATTO 3 mellett a SEAL és a DOLPHIN is egyre népszerűbb. Különösen figyelemre méltó, hogy a márka flagship modellje, a SEAL 2025-ben két és félszer annyi érdeklődőt vonzott mint 2024-ben, mindezt úgy, hogy az átlagára a 16 millió forintot is meghaladja - ez a legmagasabb érték a listán. A DOLPHIN középkategóriás villanyautóként 11,4 milliós átlagárral szerepel, amiért a vásárlók alig több mint 5000 kilométert futott, 1 év alatti autókhoz jutnak.

Miért ennyire vonzóak ezek az autók?

"Adatainkból jól látszik, hogy az MG, BYD, OMODA, JAECOO és más kínai márkák rövid idő alatt jelentős piaci részesedést szereztek Magyarországon. Sikerük nem csupán az alacsony áraknak köszönhető, ugyanis ezek a modellek magas alapfelszereltséget, modern dizájnt és naprakész technológiát kínálnak, gyakran jóval olcsóbban, mint a hasonló méretű európai vagy japán versenytársak. A kínai gyártók gyors modellfrissítései, az elektromos és hibrid kínálat erősítése, valamint az intenzív marketing és országos kereskedőhálózat kiépítése együttesen erősíti a bizalmat és vonzza a vásárlókat. Mindez különösen vonzóvá teszi őket a magyar piacon, ahol sokan keresnek jó ár-érték arányú, felszerelt és korszerű autókat" – emelte ki Koralewsky Márk, a Használtautó.hu üzletágvezetője.