Kína hat hónappal meghosszabbította az Európai Unióból származó tejtermékek támogatásával kapcsolatos vizsgálatát.
Kapkodjuk a fejünket: utolérhetetlen előnyre tettek szert a kínai márkák a használtautó-piacon
2025 első hét hónapjában tovább erősödött a kínai autómárkák jelenléte a magyar használtautó-piacon - derül ki a Használtautó.hu legfrissebb, 2024 és 2025 január-júliust összehasonlító adataiból. Az érdeklődések száma látványosan nőtt, miközben új szereplők is megjelentek a toplistán: az OMODA és a JAECOO a semmiből tört az élmezőnybe. A MG ZS modell iránti kereslet több mint megháromszorozódott, a BYD pedig immár három különböző modellel is képviselteti magát a legnépszerűbb kínai típusok között.
A két új belépőről, az OMODA 5-ről és a JAECOO 7-ről 2024-ben aligha hallhattunk rendszeresen, aminek egyik oka, hogy a modellek bevezető ára igen magas, 12–14 millió forint között mozognak. Hiába indultak nulláról, de 2025 első hét hónapjára egyből a 4. és 5. helyen landoltak. Az OMODA 5 átlagára 10,5 millió forint, míg a JAECOO 7 már 13,8 millió forintért cserél gazdát. Mivel szinte újként kerültek a piacra, ezért a két modell esetében a meghirdetett autók átlagéletkora a fél évet se éri el.
Hogyan változott a BYD kínálata?
A BYD immár három különböző modellel is szerepel a toplistán: az ATTO 3 mellett a SEAL és a DOLPHIN is egyre népszerűbb. Különösen figyelemre méltó, hogy a márka flagship modellje, a SEAL 2025-ben két és félszer annyi érdeklődőt vonzott mint 2024-ben, mindezt úgy, hogy az átlagára a 16 millió forintot is meghaladja - ez a legmagasabb érték a listán. A DOLPHIN középkategóriás villanyautóként 11,4 milliós átlagárral szerepel, amiért a vásárlók alig több mint 5000 kilométert futott, 1 év alatti autókhoz jutnak.
Miért ennyire vonzóak ezek az autók?
"Adatainkból jól látszik, hogy az MG, BYD, OMODA, JAECOO és más kínai márkák rövid idő alatt jelentős piaci részesedést szereztek Magyarországon. Sikerük nem csupán az alacsony áraknak köszönhető, ugyanis ezek a modellek magas alapfelszereltséget, modern dizájnt és naprakész technológiát kínálnak, gyakran jóval olcsóbban, mint a hasonló méretű európai vagy japán versenytársak. A kínai gyártók gyors modellfrissítései, az elektromos és hibrid kínálat erősítése, valamint az intenzív marketing és országos kereskedőhálózat kiépítése együttesen erősíti a bizalmat és vonzza a vásárlókat. Mindez különösen vonzóvá teszi őket a magyar piacon, ahol sokan keresnek jó ár-érték arányú, felszerelt és korszerű autókat" – emelte ki Koralewsky Márk, a Használtautó.hu üzletágvezetője.
Ezek a taxisok kiszolgáltatott helyzetben vannak, mivel kénytelenek elfogadni a flottacégek által diktált feltételeket.
A hőség miatt részlegesen feloldják a hétvégi kamionstopot 2025. augusztus 16-án és 17-én.
Nyolc nap alatt közel 400 taxit ellenőrzött a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) és a hatóságok a Sziget Fesztivál környékén.
Koreai és kínai márka is veri a Suzukit: ilyen autókat vesz valójában a magyar lakosság, tudnak valamit?
Magyarországon idén július végéig közel 77 ezer új személyautót helyeztek forgalomba, ezeknek csaknem 70 százaléka céges kézbe került.
A tavaly bevezetett inflációkövető szabály miatt 2026 januárjától literenként 8 forinttal drágulhat az üzemanyag.
Különleges digitális forgalomfigyelő rendszert tesztelnek, amely valós időben követi a járműveket.
A magyar autópiac felső szegmense 2025 első hét hónapjában is bővelkedik elképesztően drága és exkluzív modellekben.
Keddtől bruttó 2-2 forinttal csökken a benzin és a gázolaj ára.
2025 júniusában is folytatódott a hazai használtautó-piac fokozatos átrendeződése.
Rendőrségi statisztikák szerint az idősek által okozott balesetek száma gyorsabban nő, mint a fiatal sofőrök által elkövetettek.
Negyedéves összeállításunkban ismét megnéztük, melyek a legolcsóbban elérhető új autók Magyarországon, és mennyit változtak az árak az elmúlt hónapokban.
A Svájci Autóklub friss tesztje szerint sem a készletek, sem a sprék nem teljesítettek hibátlanul, így a sérült gumit a lehető leghamarabb cserélni kell.
A ráncfelvarráson átesett Kia Sorento külső megjelenése merőben új karaktert kapott.
Az augusztus 20-ai ünnepségek miatt 2025. augusztus 9. és 23. között jelentős forgalomkorlátozásokra kell számítani Budapesten.
Az elmúlt hónapok rekorddöntéseihez nagyban hozzájárult a december elejéig még elérhető vállalati támogatás.
A benzin 3 forinttal, a gázolaj 4 forinttal lesz olcsóbb várhatóan szombattól.
Az extrém, gyorsan változó időjárás és a szokásosnál hosszabb utak is fokozott figyelmet igényelnek az autósoktól.
Idén súlyos veszteségeket könyvelhettek el a legnagyobb német autógyártók, miközben az Amerikával kiéleződő kereskedelmi konfliktus több milliárd eurós kárt okozott az iparágban.
"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.
Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?
A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.
Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.
-
Egyre többen használják a hulladékudvarokat: így jut vissza a körforgásba a régi bútor, elektronikai eszköz
Most akár pénzjutalmat is nyerhet, aki a megjelölt napon adja le felesleges holmiját.
-
Ingyenes és könnyen elérhető: egyre többen használják a hulladékudvarokat
Aranykuka kampányt indított a MOHU.
-
Budapest Borfesztivál: minden kortyban élmény, minden cseppben elegancia (x)
A Budapest Borfesztivál szeptember 11. és 14. között 4 napra elfoglalja méltó helyét a borkultúra, a gasztronómia és az elegancia fellegvárában.