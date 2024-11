Ez a nem mindegy: teszten a BYD családi luxusautója, 9 milliós leárazást élesítettek rá a kínaiak

Megérkezett Magyarországra a BYD zászlóshajója, a kínálat teteje, a 7 személyes, elektromos Tang. Egy hétig nyúztuk az óriási kocsit, többek között azt is megnéztük, tényleg értelmezhetően lehet-e benne utazni hét személlyel - hát, igen is meg nem is. Gyakorlatilag minden benne van, amit a kínai gyártó csak be tud építeni egy kocsiba, de kérdés, hogy ezen az igen szűk piacon mire fognak menni a már bejáratott vetélytársakkal szemben. Az biztos, hogy komoly offenzíva indult a bevezetéssel: a BYD direkt úgy áraz itthon, hogy ki lehessen maxolni az állami támogatást a Tang esetében, így cégre már bő 20 millióért is meg lehet venni majdnem 30 helyett. Tesztünkből kiderül, mi a baj a kalptartóval, és hol szalad meg a zongoralakk-ágyú, valamint a sebességhatár-figyelmeztetés új, idegesítőbb szintjére is kitérünk.

Október végén számoltunk be róla, hogy megérkezett Magyarországra a BYD zászlóshajója - ők is így hivatkoznak rá - a hétszemélyes, teljesen elektromos Tang (ejtsd: Teng). És a kínaiak tényleg nem viccelnek, a teszthéten minket is megfogott a kedves óriás, ami nem a tengeri dizájncsaládból érkezett (mint a Seal, a Seal-U, a Dolphin és a szintén nemrégiben bejelentett Sealion 7), hanem "sárkányarcot" tervezett neki a korábban az Audikat is tervező Wolfgang Egger, aki 2017-ben igazolt a kínaiakhoz.

Az elejét egyértelműen a márka más modelljeire is jellemző díszcsík utalja, amibe belefoglalták a BYD-logót is, és összeköti a vékony karimás fényszórókat. Gyakorlatilag az egész övvonal ebből indul ki, gyakorlatilag megszakítás nélkül öleli körbe az autót, hiszen a hátsó lámpáknál sem törik meg a forma, hiszen ott is egyetlen, óriási lámpatest van - ami hosszú csíkként világít az egész csomagtérajtón. Ezen is van a hangsúly, viszont a szemet is megfogja a lámpa és a rendszámtábla közötti nagy, üres felület. A márkajelzést és a típusnevet a sarokba dugták el. Szerintem ide még ki lehetne találni valamit.

Ötletes viszont a hátsó légterelőbe bújtatott ablaktörlő - sajnos meg kell említeni, mert egyre több autóból marad ki... Összességében a külseje igazodik az európai ízlésvilághoz, és a marcona, 21 colos aero-felnik is jól állnak neki, csak hát normális gumikkal felszerelni kb. egy havi magyar átlagfizetés.

Mi van benne? Mi nincs!

Azt már megszokhattuk a kínaiaktól, hogy sok variálhatóságot nem kínálnak az extralistán, inkább mindent alapjáraton beleraknak az autókba, aztán a vevő válassza ki a fényezést, meg esetleg a hajtásláncból, akkupakkból is van kétféle. Nincs ez másképp a Tang esetében sem: egyfajta, "Flagship", azaz zászlóshajó kivitelben kapható itthon, és gyakorlatilag minden benne van, amit a gyártó nyújtani tud. A konfigurátor szerint egyfajta felnivel lehet rendelni (ami a fotókon is van), azaz a vásárló csak a fényezést - fehér, szürke, fekete - és a beltér színösszeállítását - barna vagy fekete - tudja kiválasztani. De legalább nem feláras egyik sem!

Az első benyomás elég pozitív, legalábbis manapság a legtöbb autó beltere igencsak sötét, a Tangben viszont a hangulatvilágírtás és a bazinagy panorámatető miatt fényárral találkozhatnak az utasok, és a barna bőrbelső is sokat hozzátesz az összképhez. Az ajtókat külön meg kell említeni, először azt hittem, hogy valami nem stimmel, olyan hangtalanul oldotta a zárat a kilincs, de körbenéztem mind a négy ajtót és rájöttem, ez ilyen finoman nyílik és hasonlóan puhán csukódik.

A fotelek kényelmesek, az első két ülés fűthető, szellőztethető, sőt, még masszírozni is tud! Az ülésfűtés kellemes, még a legmagasabb fokozatban sem éget, és a szellőztető sem fagyasztja le a vesédet - a bőrborítású kormány is fűthető, több fokozaton lehet állítani, a legmagasabb már olyan keményen tolja, mintha radiátorcsövet fognál. Seperc alatt átmelegíti a szétfagyott ujjakat, viszont utána már érdemesebb lejjebb csavarni.

Természetesen elektromosan lehet állítani az üléseket a szélrózsa minden irányába. Viszont hiában van "könnyű beszállás" funkció (azaz tökig hátratolja a vezetőülést, és felemeli a kormányt, hogy a sofőr kényelmesen beülhessen), én azt tapasztaltam, hogy az üléseket nem lehet eléggé mélyre állítani, és a kormány sem bukik fel eléggé a műszerfal felé, így még az amúgy hasznos funkcióval is bevertem a térdemet, dehát ilyenek ezek az első világ-béli problémák.

Összességében a beltér anyagminőségére nem lehet panasz, nem recsegnek a műanyagok, díszbetétek, és a millió színben állítható, fényjátékos, zene ritmusára ugráltatható csimm-bumm-cirkusz hangulatvilágítás is beleillik ebbe a környezetbe. Zongoralakkból ugyanakkor kapunk azért bőven a műszerfalon és a váltó környéki gombsornál is.

Az autó megkapta a BYD-tól megszokott, 15,6 colos, elforgatható képernyőt, amit én még mindig egy kicsit bazárinak tartok, de az értelmét nem tudom elvitatni - arra azonban még mindig várni kell, hogy a renszer tudja kezelni az Apple CarPlay-t és az Android Autót fuggőleges módban, aki így akarja használni, annak a gyári navira kell bíznia magát. Ami amúgy nem is rossz, maga a rendszer pedig konkrétan egy androidos tablet, ami megakadások és fagyás nélkül hozza, amit kell. A fűtést és az ülések fűtő-szellőztető-masszázs funkcióját viszont csak menüben túrkálással érhetjük el - azaz a fűtést lehet a kormányról is vezérelni, ha előhozzuk ezt a menüpontot, ez okos megoldás, de a fizikai gombokat nem váltja ki. Emellett a fűtés valahogy furán van kalibrálva, ha tényleg meleget akarsz fuvatni az autóval, akkor 27-28 fokra kell állítani.

A Tang megkapta a 12 hangszórós, Dynaudio prémium hangrendszert, ami teljesen korrektül szól, vezeték nélkül is hasít a telefontükrözés, az 50 W teljesítményű vezeték nélküli töltőre pedig két mobiltelfont is rá lehet rakni, de gondoltak azokra is, akiknek nincs USB-C kábele, új és régi szabványos dugalj is akad az utastérben bőségesen. A sofőr előtti digitális műszeregység mellett head-up display is van, ami sötétben is jól olvasható, sőt, hó-mód is van benne, amivel kékre lehet állítani a betűszínt, ami fehér tájban is jól olvasható.

Mivel kínai autóról beszélünk, a beépített légtisztító sem maradhatott ki - az autó figyeli a levegőminőséget kül- és beltérben, szűrője pedig a 2,5 mikrométernél kisebb részecskéknek a komoly hányadát is képes kiszedni a befújt levegőből. A vezetéstámogató rendszer 8 ultrahangos szenzort és 5 kamerát használ a működéshez, a sávelhagyásra figyelmeztető rendszer, a sávváltás asszisztens, az elülső ütközésre figyelmeztető rendszer, a táblafelismerő, a kibővített működésű adaptív tempomat, az automata vészfék, az ajtónyitásra figyelmeztető rendszer és a hátsó keresztirányú forgalomfigyelő is ezeket használja, egészen jól. A 360 fokos kamera óriási segítség, ha parkolni akarunk a batárral, főleg, mert a kocsi fordulóköre egyébként több mint 11 méteres.

Az uniós előírásként beépített "gyorshajtás figyelő" azonban itt is sántikál, mint midnen új autóban, ugyanis a táblafelismerő néha fals sebességhatárokat ad be, mondjuk egy útkilométert jelző táblától, vagy egy kamion hátuljáról. A Tang ráadásul nem csak csiripel, ha gyorsan mész, hanem a hallgatott zenét/podcastet is lehalkítja.

Elférnek benne heten?

A kérdésre a válasz az, hogy kompromisszumokkal igen, de mégsem teljesen. Bár a hétüléses kocsiknál a legnagyobb baj az szokott lenni, hogy a második sor utasai nem férnek el, ha leghátul is ül valaki, a Tang ezt kiküszöböli azzal, hogy bazinagy. A második üléssor előrehúzható, így ugyan valamennyit csökken a lábtér, de még így is kényelmesen utaztak ott a 175-180 cm közötti utasaim. Leghátra egy isofixes gyerekülés gond nélkül befér (sőt, egymás mellé kettő is), de mellette egy felnőtt már elég nyomorogva tud csak utazni - úgyhogy a megoldás, hogy a legalacsonyabb, legvékonyabb utasokat parancsoljuk leghátra.

A csomagtér mérete a szállított személyek számától függően változik: hétszemélyes konfigurációban minimum 235 liter marad, ez ötüléses elrendezésben 940 literre bővül, míg a középső üléssor ledöntésével elérhető a maximális, 1655 literes kapacitás. Emellett számos tárolódoboz, zseb, pohártartó nyelheti el a holmikat és a kesztyűtartó is elég méretes. Ja, és még egy idegesítő apróság:

az a nyamvadt kihúzható kalaptartó.

Ha tudod, hogy hét embert is fogsz szállítani, már jóelőre vedd ki a kocsiból és hagyd otthon a fenébe... Ugyanis a harmadik üléssor felállításához mindenképp ki kell venni, ha erre csak út közben jössz rá, akkor egyszerűen nem tudod hova tenni a majd kétméteres alumíniumtömböt. A maradék csomagtér erre nem alkalmas, így jobb híján a középső sorban ülők ölében fog landolni - szerencsére nekem ez már jó előre eszembe jutott, így a 7 személyes tesztre indulva itthon letámasztottam a garázs sarkába.

Mennyit megy el egy töltéssel az óriás?

Magyarországon a BYD Tang kizárólag a 380 kW-os (517 LE) rendszerteljesítményű, 700 Nm nyomatékra képes, két villanymotoros változatban érhető el. Az összkerékhajtású SUV első tengelyén egy 245 lóerő állandó mágneses szinkronmotor dolgozik, míg a hátsó tengelyen egy 272 lóerős motor található, mindkettő 350 Nm forgatónyomatékkal. Az autó tömege több mint 2,6 tonna, részben a masszív, 108,8 kWh kapacitású lítium-vasfoszfát akkumulátor miatt - ez az úgynevezett Blade-akku, amire a gyártó olyan büszke. Masszív súlya ellenére mindössze 4,6 másodpercre van szüksége, hogy 0-ról 100 km/órára gyorsuljon, maximális sebessége pedig 190 km/óra. A menetzaj nem zavaró még magasabb sebességnél sem, de érdemes lenne ezt téli kerekekkel is megnézni.

Igen, sportmódban az ülésbe passzíroz, de ez a kocsi nem arra való, hogy a Vácin jaszkarizzanak vele... Nagyon elrúgni sem mertem neki, mert az hideg, esős időben nyári gumin sok jóhoz nem vezetett volna. Az intelligens legéscsillapító nagy ötlet, a rendszer a kiválasztott üzemmódtól (Comfort vagy Sport) függően folyamatosan optimalizálja a lengéscsillapítók beállításait, figyelembe véve a kormányzási szöget, a gázpedál pozícióját és a jármű sebességét is, így a magyar utakkal sem volt túlzottan nagy gondja. Viszont a visszatápláló fékezés még a legmagasabb beállításon sem az igazi, klasszikus "egypedálos" vezetést nem lehet kivitelezni az autóval.

Ami a töltést illeti: a Tang egyenáramú villámtöltőn akár 170 kWh-val is képes tölteni, nekem nagyon lemerült akkuval is csak 160 környékére sikerült ezt feltornászni, de ez akár a töltőoszlopnak is betudható. Így pedig viszonylag rövid idő alatt lehet értelmezhető mennyiségű kilométert beletenni: kb 40 perc alatt 15 százalékról felhúzta magát 80-ig az autó, ami 350 kilométer körüli hatótávolságot jelent. Sőt, tartozáka az autónak egy négydugós átalakító is, amivel a Tang egy óriási powebankké alakítható, és 4kW teljesítményig képes lesz elektromos eszközöket is működtetni, mondjuk ha a család kempingezni indul vele.

Az autónak 530 kilométeres hatótávot ígér a gyártó, a teszhéten vegyes felhasználás (főút-M0-130-as autópályatempó-város) mellett 23 kWh/100km fogyasztás jött ki, ami kb reális egy ekkora autótól, a drabális akksinak köszönhetően így kb. 470 kilométert tud megtenni egy töltéssel. A városi pötyögésben egyébként sikerült 20 alá is lemenni, így tényleg hozhatja az 500+ kilométert.

Mibe kerül?

A BYD Tang listaára most 29 520 000 forint, de az importőr bevezető akcióként 25,4 millióért kínálja, így a céges állami támogatás is igényelhető rá, amivel 4 millió forintot nyerhet a vásárló - azért kicsit több mint 20 milláért ez már egy elég masszív ajánlat.

De ne csaljunk, nézzük a minden akcióktól megtisztított listaárat, és azt, hogy ehhez képest mit ad a konkurencia hasonló méretben és luxusban: a Kia EV9 most legkevesebb 29 990 000 forintba kerül, a Tesla Model X alapára 40 199 900 forint, a Volvo EX90-es pedig 32 790 000 forinttól rendelhető meg. Úgyhogy a Tang még így is jó ajánlat a mezőnyben, kérdés, hogy az Unió által kivetett 17 százalékos vám mennyiben jelenik meg az árcédulán.

Képek: Gosztola Judit