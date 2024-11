Itt a BYD legújabb dobása: ez az elektromos autó tarolhat Magyarországon, mutatjuk az árlistát

Megérkezett Magyarországra a BYD új modellje, a Sealion 7, amely akár 502 km-es elektromos hatótávot kínál és 4,5 másodperc alatt gyorsul 100 km/h-ra. Az autó magyar árlistája is elérhető: a Comfort verzió 20 046 600 forinttól indul, a csúcsmodell Excellence AWD pedig 23 057 800 forintért rendelhető.

Felismertük, hogy az európai piac éppen ilyen autókra vágyik, így hát elhoztuk ide a SEALION 7-et. Biztosak vagyunk abban, hogy a dinamikus SUV formák, az okos részletek, a Blade akkumulátor köré épített technológiák, a nagy teljesítmény, a hosszú hatótáv és a gazdag felszereltség sok vásárlót vonz majd a márkához Európa szerte

- mondta Stella Li, a BYD alelnöke. A gyártó vezető formatervezője, a német Wolfgang Egger által irányított fejlesztőgárda az óceán sorozat formáiból kiindulva sportos SUV megjelenést alkotott a Sealion 7-nek, amely a gyártó e-Platform 3.0 jelű padlólemezén fut, és a márka Blade akkumulátorát használja.

A modell kétféle akkumulátorral elérhető. A hátsókerék-hajtású Comfort és az összkerék-hajtású Design AWD 82.5 kWh-s teleppel készül, így egymotoros kivitelben a WLTP ciklus szerinti vegyes hatótávolság 482 km. A kétmotoros modell 456 km-re képes (WLTP). A csúcsmodell, az Excellence AWD nagyobb, 91.3 kWh-s akkuval fut. Így hatótávolsága 502 km.

Valamennyi kivitel valamennyi kivitele 11 kW-os, háromfázisú fedélzeti töltővel készül, ugyanakkor egyenáramú gyorstöltési teljesítményből többféle is választható. A Comfort és a Design modellek 150 kW-tal tölthetők, ezzel az akku 32 perc alatt 10-ről 80 százalékra telíthető. Az Excellence AWD 230 kW-os egyenáram vételére is képes, így a 10-80 százalékos töltés akár 24 perc alatt is megvan.

Csomagtartójának alapmérete 520 liter, a hátsó üléseket lehajtva 1,789 literre nő a hasznos térfogat. Az autó orrában kialakított 58 literes első csomagtartó (frunk), kiválóan alkalmas például a töltőkábelek tárolására, de egy-egy táska is elférhet itt. Az utastérben több mint 20, könnyen elérhető pakolóhely várja az úti holmikat, a műszerfal alsó részén kialakított telefontárolóban vezeték nélküli töltő is működik.

A középkonzoli érintőképernyő átlója 15.6 col, a kijelző, a BYD-tól megszokott módon motorosan elfordítható, és két állásban rögzíthető. A gyártó legújabb fedélzeti szoftvere fut rajta, amely képes az autó teljes és részletes 3D-s képének mutatására is.

Alapfelszerelés az első-hátsó parkolóradar, a 360 fokos panorámakamera rendszer, az adaptív tempomat, a táblafelismerő, az intelligens sebességszabályozás, az első-hátsó ütközésre figyelmeztető, az automata fékezéssel is kiegészített első-hátsó keresztirányú forgalomfigyelő, a sávelhagyásra figyelmeztető, az intelligens, adaptív távény-szabályozás, a holttérfigyelő, az automata vészfék, a vezető fáradtságfigyelő, az ajtónyitás-figyelmeztetés, az autót a sáv közepén vezető asszisztens, és a vezető figyelmetlenségére figyelmezető elektronika is.

A Comfort változat alapára 20 046 600 forint, a Design-változat 21 979 600 forintba kerül, míg a legmagasabb Excellence 23 057 800 forintért rendelhető meg. A feláras színekért még további 451 000 forintot kell leszurkolni.