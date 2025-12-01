A változások részeként 2026-tól bevezetik az M1 regionális jogosultságot is, amely Pest, Fejér, Komárom-Esztergom és Győr-Moson-Sopron vármegyékre vonatkozik.
Itt a decemberi áresés, fontos bejelentés jött a benzinkutakról: rengeteg autóst érint
Keddtől 5 forinttal olcsóbb lesz a gázolaj literára, a benzin ára nem változik.
A hónap első átváltozásánál is folytatódik a gázolaj nagykereskedelmi árának csökkenő tendenciája, ezúttal bruttó 5 forinttal kerül majd kevesebbe. A benzin ára most sem változik - írja a holtankoljak.hu.
A mai napon, 2025.12.01-én a következők szerint tankolhatunk:
- 95-ös benzin: 572 Ft/liter
- Gázolaj: 585 Ft/liter
Új fizetős parkolási övezet jön Budapesten: jövő februártól Albertfalván sem lehet ingyen megállni.
December 1-től már csak a NÚSZ-nál lehet idei éves országos autópálya-matricát venni, viszonteladóknál nem
A 2025-ös év első tíz hónapjában tovább erősödött a kereslet a használt városi terepjárók iránt: a SUV-ok után.
Érdemes előre tervezni, hiszen már most lehet tudni, menyibe fognak kerülni 2026-ban az autópályamatricák Magyarországon.
Cégautó adó törvény 2025: mennyi a cégautó adó mértéke és milyen cégautó adó számlaszámra kell utalni az összegét? Melyek a legfontosabb cégautó adó változások?
Őrület, mennyivel száguldoztak 2025 eddigi traffipax-rekorderei: visszatartja őket a 475 ezres bírság?
Magyarországon továbbra sem lassítanak az autósok, a gyorshajtási bírságok összege pedig újra rekordokat dönt.
A férfi 2023 nyarán egy hirtelen kialakuló versenyzés közben, feltuningolt Mercedesével halálra gázolt egy 26 éves kerékpárost az Árpád hídon.
Ezt küldi harcba a Mercedes a debreceni BMW ellen: magyar árat kapott az új elektromos GLC, itt az árlista
A Mercedes elektromos GLC-je megkapta a magyar árazását. A 29,8 millió forintért induló modell akár 673 kilométeres hatótávot kínál.
A kínai Great Wall Motor (GWM) első európai gyártóüzemének helyszínét keresi, és 2029-re évi 300 ezer autó előállítását tervezi a kontinensen.
Balesetet szenvedett Orbán Viktor konvojának egyik autója, a miniszterelnök nem sérült meg, ám négy TEK-es kórházba került.
Az eset jól szemlélteti a kelet-európai közepes fejlettségi csapda egyik veszélyét.
Az ütközés következtében a Mercedes egy oszlopnak csapódott, vezetője pedig a helyszínt elhagyva elmenekült, magára hagyva két súlyosan sérült utasát.
Súlyos, hány napot bukik az életéből egy átlag pesti autós a dugóban: európai toplistán a magyar főváros
Budapesten tovább romlott a dugóhelyzet. Aki naponta ingázik, 2024-ben átlagosan 110 órát, több mint 4,5 napot vesztegelt a forgalomban.
Hivatalosan is bemutatták az új Jaecoo 5-öt Magyarországon. A kínai modell kezdő listaára 11 190 000 forint, az elektromos változat 15 millió alatt startol.
Rengeteg magyar jogsijának érvényessége válhat kérdésessé utólag: precedensértékű eljárás indulhatott el
Eljárást indítottak egy autósiskola tulajdonos-oktatójával szemben, aki az oktatás mellett vezetők vizsgáztatásával is foglalkozik.
Közeleg a következő szombati munkanap: ezek a parkolás szabályai a ledolgozós szombat, áthelyezett pihenőnap idején
Szombat munkanap parkolás, áthelyezett pihenőnap parkolás szabályok: hogyan zajlik a parkolás Budapesten, Budapest ingyen parkolás szempontjából milyen szektorokat tart fenn?
Ismét változik az üzemanyagpiac: szombattól a benzin nagykereskedelmi ára bruttó 2 forinttal csökken,
Újfajta balesetek szedik áldozataikat a magyar utakon: erre sincs még rendes szabályozás - Már látszik, hogy mekkora a baj
A rolleres balesetek növekvő száma nem magyar sajátosság, hanem nemzetközi jelenség.
-
