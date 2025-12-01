2025. december 1. hétfő Elza
Nő benzint pumpál a benzinkúton a járműbe. Pisztolyt vagy fúvókás szivattyút tartó kéz felkészül az autó benzintankolására.
Autó

Itt a decemberi áresés, fontos bejelentés jött a benzinkutakról: rengeteg autóst érint

Pénzcentrum
2025. december 1. 10:21

Keddtől 5 forinttal olcsóbb lesz a gázolaj literára, a benzin ára nem változik.

A hónap első átváltozásánál is folytatódik a gázolaj nagykereskedelmi árának csökkenő tendenciája, ezúttal bruttó 5 forinttal kerül majd kevesebbe. A benzin ára most sem változik - írja a holtankoljak.hu.

A mai napon, 2025.12.01-én a következők szerint tankolhatunk:

  • 95-ös benzin: 572 Ft/liter
  • Gázolaj: 585 Ft/liter
2025. december 1. hétfő
Elza
49. hét
December 1.
A békéért bebörtönzöttek nemzetközi napja
December 1.
AIDS-ellenes világnap
December 1.
A magyar rádiózás napja
