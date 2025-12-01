Itt a decemberi áresés, fontos bejelentés jött a benzinkutakról: rengeteg autóst érint

Keddtől 5 forinttal olcsóbb lesz a gázolaj literára, a benzin ára nem változik.

A hónap első átváltozásánál is folytatódik a gázolaj nagykereskedelmi árának csökkenő tendenciája, ezúttal bruttó 5 forinttal kerül majd kevesebbe. A benzin ára most sem változik - írja a holtankoljak.hu.

A mai napon, 2025.12.01-én a következők szerint tankolhatunk: