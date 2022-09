Roham indulhat az üzemanyagokért: a kis kutak helyzete továbbra is elkeserítő

Szeptember végén roham indulhat a benzinkutakra, amennyiben kivezetik a benzinárstop-szabályokat - mondta Egri Gábor, a Független Benzinkutak Szövetségének elnöke. A szakember szerint az elmúlt napokban sokkal megnyugtatóbb volt a benzinkutak helyzete.

Az elmúlt napokban sokkal megnyugtatóbb volt a benzinkutak helyzete, augusztus elején a hazai fogyasztók viszonylag gyakran találkozhattak hiánnyal, leürülésekkel - mondta a Népszavának Egri Gábor, a Független Benzinkutak Szövetségének elnöke. A szakember szerint szeptember első napjaiban még mindig a bázishoz képest magasabb a fogyasztás, de már messze nem olyan mértékben, mint pár hete.

Egri Gábor ennek ellenére nem optimista, százra teszi azoknak a hazai egységeknek a számát, amelyek egyik vagy másik hatósági áras üzemanyagfajtából kifogyhatnak. Kifejtette, a jogszabály szerint járó kifizetések elindultak a szövetség által képviselt 600 hazai vállalkozás részére

Mindazonáltal a kis kutak helyzete változatlanul elkeserítő. A pálya meglehetősen a Mol, illetve a „márkás”, vagy „színes” láncok felé lejt

- mondta Egri Gábor. Kifejtette: a piacon a torzítás miatt érthető az a fogyasztói törekvés, hogy amennyiben az ár mindenütt ugyanaz, akkor nem érdemes a fogyasztóknak például az autópálya helyett kisebb és olcsóbb falusi kutaknál tankolni, illetve a fogyasztók eleve jobban bíznak a nagy hálózatok minőségében.

Így egységeink zöme a csőd szélén tántorog. Sose tagadtuk: a 480-as üzemanyagársapka 2021 novemberi meghatározásáig a kis, a település életébe jellemzően szervesen illeszkedő kutak elsősorban kedvezőbb áraikkal vonzották a közlekedőket

- jelentette ki a szakértő. A 480-as hatósági ár miatt az árelőny megszűnt, amivel „a vevők egy része átszokott a kényelmesebben megközelíthető, csillivillibb, színes kutakra. Ez hatalmas és fájdalmas piacvesztés a számunkra.”

Februárban az alapüzemanyagok nagykereskedelmi árát is 480 forintban maximalizálták, így Egri Gábor szerint az importőrök eltűntek a piacról. Abban bízik, hogy a hiány orvosolható lesz, ha visszatér a piacra az OMV baleset miatt tavasz óta álló schwechati finomítója és a Mol százhalombattai karbantartása is befejeződhet.

Mivel az árstop jelen állás szerint csak október 1-ig van érvényben, jó esély van arra, hogy szeptember utolsó napjaiban újabb lakossági roham indul a kutakhoz, hogy a vevők megelőzzék az áremelést.

Egri Gábor elmesélte, hogy miként zajlik az elszámolás:

Most mindent 480-ért veszek a Moltól, azután pedig, amennyit ebből piaci áron adok el, ott a 480 és a piaci nagykereskedelmi ár különbözetét utólag visszatérítem a Molnak. Itt már képződik némi árrésünk és nyereségünk is, így ezért a vevőkörért meg is indult a verseny

- vázolta.