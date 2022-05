Nagy dobásra készül a McDonald’s: sok autós örülhet az újításnak

A McDonald’s gyorsétterem-hálózat számos országban már évek óta együttműködik elektromobilitás szolgáltatókkal és biztosít remek helyszínt a villanyautó töltők számára, hiszen egy 20-30 perces töltés éppen elég egy gyors ebédhez, ezen kívül az éttermekben mosdó is található, amit a villanyautósok számos közterületen lévő töltőpontnál hiányolni szoktak.

Kisvárdán bekapcsolták az első hazai McDonald’s parkolóba telepített elektromosautó-töltőt, amely egy 50 kW teljesítményű Tritium töltőoszlop. Az új töltő ideális helyre került, mivel a Nyíregyháza – Záhony szakaszt épp megfelezi, egy olyan környéken, ahol eddig csak 22 kW DC töltő volt (Ajakon). Az oszlop a CCS és a CHAdeMO szabványt egyaránt támogatja, AC töltésre azonban ezen a helyszínen nincs lehetőség. Az új töltőt hamarosan továbbiak követik majd a cég gyorséttermeinél.

Hazánkban a Mobiliti lett a McDonald’s partnere a töltők üzemeltetésében. Pápán és Zalaegerszegen már állnak az oszlopok, de a bekapcsolásuk még nem történt meg, Ózdon, illetve Velencénél az M7 autópálya pihenőjében lévő étteremnél pedig megtörtént az előkészítés, így hamarosan sor kerülhet a telepítésre is, írta a villanyautósok.hu Velencénél a helyszín érdekessége, hogy ebben a pihenőben az autópálya mindkét oldalán 2-2 szolgáltató töltőoszlopa is megtalálható egymástól néhány méterre, így a kényszerű sorbanállásra és a műszaki hiba miatti ott ragadásra is kisebb az esély.