Komoly áremelést kaptak a nyakukba ezek az autósok: sokan szívhatják a fogukat

Az utóbbi hónapokban drasztikus emelkedést tapasztalhattunk az energiaáraknál, különösen az elektromos áramnál és a földgáznál. Ez idáig ugyan a benzines autók tulajdonosai szívhatták a fogukat az elszálló árak miatt, de az energiakrízis már elérte az elektromos autók töltőállomásait is – derül ki a Villanyautósok.hu cikkéből.

Az utóbbi hónapokban óriásit növekedtek az energiaárak a nemzetközi piacon, ami az elektromos áramot is érintette. Nem meglepő ezután, hogy már a hazai elektromobilitási szolgáltatók is sorra drágítanak. Eddig nem emelt árat a Mobiliti, mely a legnagyobb elektromos autótöltő-hálózattal rendelkezik itthon, de most már ők sem tudják tovább tartani a mostani díjakat. Korábban 80 forintos percdíj mellett gyakorlatilag a rezsicsökkentés ára mellett lehetett használni a szolgáltatásukat, ezt most viszont 120 Ft/percre emelték a nagyobb teljesítményű töltőkön. Ez 50%-os drágulást jelent az elektromos autót használóknak.

A kedvezményes, 80 forintos percár május 10-ével kerül kivezetésre. Ugyanekkor 10%-os listaár-emelést vezetnek be, így a 40 és 100 kW közötti villámtöltőknél 110 forint lesz az új percár, a gyorstöltőknél pedig a már említett percenkénti 120 forintért lehet majd tölteni az akkumulátoros gépjárműveket. A 25 kW-nál lassabb DC gyorstöltők 30%-os lesz az áremelkedés, az eddigi 120 Ft/kWh helyett 155 forintot kell majd fizetni. Az AC célállomás-töltők esetében lesz a legnagyobb a drágulás, ott a mostani 100 Ft/kWh díj 135 forintra nő.