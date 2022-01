Ezek most a legolcsóbb elektromos autók Magyarországon: 11 millió alatt is akad választék

Egyre több tisztán elektromos autó rója a magyar utakat: a Belügyminisztérium adatai szerint tavaly év végén már több mint 20 ezer ilyen járműre adtak ki zöld rendszámot. A 2022-es elektromobilitási pályázat részletei egyelőre ismeretlenek, csupán annyi valószínűsíthető, hogy idén is lehet majd állami támogatást kapni elektromos autók vásárlására. A Pénzcentrum most összeszedte, melyek a legolcsóbb új modellek jelenleg a piacon: az is kiderült, számos autó jócskán megdrágult tavaly óta.

A kormány 2016 óta több program keretében összesen csaknem 15 milliárd forint összegben támogatta új elektromos autók beszerzését. A Belügyminisztérium adatai szerint tavaly novemberre több mint 20 ezer tisztán elektromos autó rótta a magyar utakat.

Arről egyelőre nem tudni, hogy idén mi lesz az e-autós pályázatok sorsa, lebonyolítási módja. Mint a Pénzcentrum is megíra, év végén ezeknek a lebonyolítása átkerült Magyar Motorsport és Zöld Mobilitás Fejlesztési Ügynökséghez (HUMDA). Egyelőre csak annyit tudni, hogy a HUMDA Zrt. december elejétől látja el az elektromobilitási támogatási rendszer kezelését, jelenleg az eddig elért eredmények értékelésén dolgozik.

A továbbiakban meghirdetendő elektromobilitási pályázatokról a megfelelő időben tájékoztatást adunk

- közölték a Portfolio kérdésére néhány hete. Tehát egyelőre annyi tűnik biztosnak, hogy 2022-ben is lesz elektromos autós támogatás. Tavaly egyébként az 1 és 12 millió forintos ár közötti autókra 2,5 millió forintos támogatás is járt, 12 és 15 millió forintos vételár között 1,5 millió forintos támogatást kaphattak az autóvásárlók, 15 millió forint felett pedig nem járt állami ingyenpénz.

Mostani cikkünkben összeszedtük azokat a modelleket, amelyeket 11 millió foriont körüli összegért meg lehet vásárolni. Ebből természetesen nem vontuk le az állami támogatás összegét, hiszen azt most jelenleg nem lehet igényelni. Emellett lehagytuk az esetleges kereskedői kedvezményeket is, csak a legolcsóbb listaár alapján rangsoroltunk. Megnéztük, melyik most a 10 legolcsóbb elektromos autó Magyarországon, ha maximum 11 millió forintot szánnánk vásárlásra, még akkor is elég széles kínálatból válogathatunk, a listán 4 modell lépte át a 11 millió forintos kezdő listaárat.

Ezek most a legolcsóbb elektromos autók:

10. KIA e-Soul - 11 449 000 forint, katalógus szerinti hatótáv: 177 km

9. Peugeot e-208 - 11 200 000 forint, 340 km

- 11 200 000 forint, 340 km 8. Mini Cooper SE - 11 175 000 forint, 253 km

7. Opel Corsa-e - 11 160 000 forint, 352 km

6. Hyundai Ioniq Electric - 10 999 000 forint, 311 km

- 10 999 000 forint, 311 km 5. Hyundai Kona Electric - 10 699 000 forint, 305 km

4. Mazda MX-30 - 10 390 900 forint, 200 km

3. Fiat 500e - 8 429 500 forint, 190 km

2. Smart Fortwo EQ - 7 440 000 forint, 134 km

1. Dacia Spring - 6 849 000 forint, 230 km

Amik kimaradtak

Tavalyi listákra még befért a Nissan Leaf, ám most kimaradt, mivel az új listaára legkevesebb 12 190 000 forint, ami egyébként 400 ezer forinttal több, mint 2021 áprilisában volt. Nincs a 11 millió alatti kategóriában a KIA e-Niro sem, ami bő egy éve még 10 899 000 forintról indult, ma már azonban legkevesebb 11 799 000 forintot kérnek érte.

Nincs a listán a Renault ZOE sem, aminek az ára most legkevesebb 11 699 000 forint, 600 ezerrel több, mint a múltkori összeállításunk elkészítésekor. Kimaradt a Honda e is, ami tavaly ezer forint híján 11 millióba került, most viszont ennél 550 ezerrel többet kell érte fizetni.