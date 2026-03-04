2026. március 4. szerda Kázmér
Férfi kéz tartja a benzinpumpát és feltölti az autót közelről
Autó

Nem lassít a horror a benzinkutakon: megint brutálisan drágul a benzin, dízel

Pénzcentrum
2026. március 4. 10:22

A benzin nagykereskedelmi ára bruttó 5 forinttal, a gázolaj ára bruttó 8 forinttal kúszik feljebb csütörtöktől.

Csütörtökön folytatódik az áremelkedés a hazai kutakon. A benzin nagykereskedelmi ára bruttó 5 forinttal, a gázolaj ára bruttó 8 forinttal kúszik feljebb.

2026.03.04-én az alábbi átlagárakon tankolhatunk:

  • 95-ös benzin: 571 Ft/liter
  • Gázolaj: 600 Ft/liter
1
3 hete
Kiderült az igazság az agyonreklámozott prémium üzemanyagokról: ezt okozzák valójában az autókban
2
3 hete
Hivatalos, pár hónap múlva tilos lesz ilyen autókat eladni Magyarországon: itt a pontos brüsszeli rendelet
3
3 hete
6 millió alatt is van élet? Ezek a legolcsóbb új autók 2026-ban: óriási árverseny indult be Magyarországon
4
1 hónapja
Kiderült az igazság az elektromos autók szervizköltségeiről: minden borulhat, amit eddig tudtunk?
5
3 hete
Sokan megúszhatják a gépjárműadót: a NAV most árulta el, hogyan lehetséges ez
