Februárban 10 729 új személyautó kapott magyar rendszámot, a piac első ránézésre stabil képet mutat.
Nem lassít a horror a benzinkutakon: megint brutálisan drágul a benzin, dízel
A benzin nagykereskedelmi ára bruttó 5 forinttal, a gázolaj ára bruttó 8 forinttal kúszik feljebb csütörtöktől.
2026.03.04-én az alábbi átlagárakon tankolhatunk:
- 95-ös benzin: 571 Ft/liter
- Gázolaj: 600 Ft/liter
Durva szigorítás élesedik: májustól tilos így használni az elektromos rollereket a népszerű kiránulóhelyen
Jelentős közlekedési szigorításokat vezetnek be májustól Ausztriában, amelyek elsősorban az elektromos rollereket, az elektromos kerékpárokat és a robogókat érintik.
A helytelen beállítás nemcsak az üzemanyag-fogyasztást és az abroncs élettartamát befolyásolja negatívan, hanem kritikus mértékben növelheti a fékutat.
Március 3-tól bruttó 5 forinttal emelkedik a gázolaj nagykereskedelmi ára, keddtől a benziné még nem változik.
A DÁP-ban a szerződéskötéstől az átírásig minden intézhető, nem kell okmányirodába menni.
A kátyúk képesek tönkretenni a gumiabroncsot, eldeformálni a könnyűfém felnit, vagy súlyosabb esetben maradandó kárt okozni a teljes futómű-rendszerben és a kormányműben.
Olyan nem létezhet, hogy a magyar benzinár tartósan felmenjen, míg a környező országokban közel felébe kerüljön.
Újabb kínai autómárka tarolhatja le Európát: már itthon is eladtak 40 ilyen kocsit, de nem állnak meg ennyinél
A Leapmotor kínai autómárka több mint 800 értékesítési és szervizponttal rendelkezik Európában, megduplázta a hálózat méretét a 2024. évihez képest.
A Tesla tovább bővíti a Model Y kínálatát: megjelent a 7 üléses változat, amely már Magyarországon is megrendelhető.
A tavasz régen várt beköszöntével nemcsak az abroncsokat, hanem a vezetési rutinunkat is érdemes megújuló üzemmódba kapcsolni.
Jelentős szerkezeti átrendeződés látható a német prémium márkák között a hazai használtautó piacon 2025 és 2026 januárját összehasonlítva.
KRESZ változás 2026: áll a bál a közlekedési módosítások körül - lassan eldől, milyen új szabályokra készülhetünk
Több mint hétezer észrevétel érkezett a társadalmi egyeztetésre bocsátott új KRESZ-tervezethez.
Válságban a legendás luxusautó-gyártó: a dolgozók ötödét elküldi az Aston Martin, brutális visszavágásba menekülnek
A James Bond-filmekből is ismert márka szerdán jelentette be, hogy jelentősen karcsúsítja mintegy háromezer fős munkaerő-állományát.
A városi autóhasználat káros hatásai alól a gyerekek sem mentesülnek, különösen az iskolák környékén, ahol a szennyezett levegő és a balesetveszély mindennapos probléma.
Most érdemes autót venni, ilyen kedvezmények ritkán vannak Magyarországon: új és használt kocsik is akcióban
Az autópiacon ritkán adódik olyan helyzet, amikor a vevők ennyire előnyös pozícióban vannak - hívta fel a figyelmet Várkonyi Gábor.
A tervek szerint az év végéig 10-15 kereskedésben válnak elérhetővé az autók, a kínálat pedig az első év folyamán fokozatosan négy modellre bővül.
Tavaly június óta először csökkentek éves összevetésben az európai újautó-eladások.
Lízing vagy autóhitel? Mutatjuk, melyik éri meg jobban 2026-ban: így juthatsz önerő nélkül álmaid kocsijához
Megvan álmaid autója, de nincs elegendő megtakarításod hozzá? Ezt a problémát is meg lehet oldani, de itt jön az örök dilemma.
A nemzetközi átszervezések a vállalat magyarországi jelenlétét is érintik, bár a hazai kilátások felemásak.
