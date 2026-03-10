2026. március 10. kedd Ildikó
10 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
West Palm Beach, 2023. október 12.A Republikánus Párt elnökjelöltségéért versengõ Donald Trump volt amerikai elnök a támogatására létrehozott Club 47 USA cég rendezvényén a floridai West Palm Beachben 2023. október 11-én. Az amerikai
Világ

Hoppá! Nagyot fordult Donald Trump álláspontja Irán kapcsán: sorsdöntő napok következnek

Pénzcentrum
2026. március 10. 18:15

Donald Trump amerikai elnök a Fox Newsnak adott interjúban értékelte az iráni helyzetet: a korábbi, kemény hangvételhez képest visszafogottabban fogalmazott, szerinte az Egyesült Államok közel jár céljai eléréséhez, ugyanakkor nyitottnak mutatkozott a tárgyalásokra is - tudósított a Portfolio.

Az elnök kommunikációja az elmúlt időszakban érezhetően megváltozott. Míg korábban az iráni rezsim teljes összeomlását vetítette előre, most már úgy nyilatkozott, hogy az Egyesült Államok gyakorlatilag megnyerte a háborút, és közel járnak valamennyi céljuk eléréséhez.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Mindeközben Teheránban március 8-án a korábbi ajatollah fiát, a keményvonalas nézeteiről ismert Modzstaba Hámeneit választották legfelsőbb vezetővé. Ez egyértelmű jelzésként értelmezhető arra, hogy a síita teokrácia nem kíván érdemben változtatni politikai irányvonalán.

Trump ennek ellenére nem zárkózott el a párbeszéd lehetőségétől. "Lehetséges, attól függ, milyen feltételekkel. Valahogy már nem kell beszélnünk... de lehetséges" – mondta az elnök. Hozzátette: a gesztus nem az új iráni vezetőnek szólt, akiről úgy nyilatkozott, hogy "nem hiszi, hogy békében élhetne".

Az interjú végén Trump azzal indokolta az amerikai fellépést, hogy lényegében megelőző csapásról volt szó. Állítása szerint, ha nem lépnek, Irán három napon belül maga indított volna támadást. Elmondása alapján az amerikai csapásokkal sikerült kiiktatniuk az iráni rakétaarzenál mintegy felét, ami nélkül a háború jóval nehezebb lett volna az Egyesült Államok számára.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Kapcsolódó cikkeink:

Címlapfotó: Cristobal Herrera Ulashkevich, MTI/MTVA 
#világ #usa #trump #donald trump #támadás #irán #amerikai egyesült államok #geopolitika #külpolitika #háború #fegyveres konfliktus

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
18:44
18:36
18:29
18:15
17:58
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. március 10.
Elmesélte a Wizz Air első tisztje: így válhat valaki pilótává Magyarországon, milliós a fizetés, de ez nem sétagalopp
2026. március 9.
Fizikai melósként sem álom a 600-900 ezres nettó Magyarországon: ezek a csúcsbért fizető munkahelyek
2026. március 10.
A 2000 forintos uborka csak a kezdet: most indul az igazi kávékatasztrófa Magyarországon, ez nagyon durva lesz
2026. március 10.
Óvatosan a filléres tengerparti nyaralásokkal: van egy óriási buktató az all inclusive ajánlatokban
2026. március 10.
Visszatérhet a 2022-es benzinkáosz Magyarországon? Szakértők szerint az ársapka visszafelé is elsülhet
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. március 10. kedd
Ildikó
11. hét
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
1
3 napja
Lehullott a lepel a Magyarországon elfogott rejtélyes ukrán készpénzről: nyugati bennfentesek tálaltak ki a teljes igazságról
2
7 napja
Húsbavágó hírt kaptak az ausztriai, németországi magyarok: ha ez bekövetkezik, azonnal véget érhet a külföldi életük
3
1 hete
Most érkezett: stratégiai célpontot ért csapás, Európa gazdasága azonnal beleremegett
4
1 napja
Kezdődik: már Törökországot is lövik az irániak
5
1 hete
Óriási káosz érik az Iráni Háborúban: hamarosan Izrael és az USA is egymásnak eshet
PÉNZÜGYI KISOKOS
Nostro számlák
Hazai kereskedelmi banknak egy külföldi banknál vezetett számlája, melynek segítségével külföldi átutalásait bonyolítja.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. március 10. 18:44
Veszélyes titkokkal támadták az Egyesült Államokat: Vlagyimir Putyin olyat lépett, amire senki sem számított
Pénzcentrum  |  2026. március 10. 17:58
Kvíz: Okosabb vagy, mint egy kamasz? Lássuk, megy-e még a középiskolás matek!
Agrárszektor  |  2026. március 10. 18:01
Ijesztő helyzet állt be Magyarországon: elrendelték a zárlatot