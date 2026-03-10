A közép- és kelet-európai bankok egyre aktívabban keresik a növekedési lehetőségeket a régió széttagolt piacain.
Hoppá! Nagyot fordult Donald Trump álláspontja Irán kapcsán: sorsdöntő napok következnek
Donald Trump amerikai elnök a Fox Newsnak adott interjúban értékelte az iráni helyzetet: a korábbi, kemény hangvételhez képest visszafogottabban fogalmazott, szerinte az Egyesült Államok közel jár céljai eléréséhez, ugyanakkor nyitottnak mutatkozott a tárgyalásokra is - tudósított a Portfolio.
Az elnök kommunikációja az elmúlt időszakban érezhetően megváltozott. Míg korábban az iráni rezsim teljes összeomlását vetítette előre, most már úgy nyilatkozott, hogy az Egyesült Államok gyakorlatilag megnyerte a háborút, és közel járnak valamennyi céljuk eléréséhez.
Mindeközben Teheránban március 8-án a korábbi ajatollah fiát, a keményvonalas nézeteiről ismert Modzstaba Hámeneit választották legfelsőbb vezetővé. Ez egyértelmű jelzésként értelmezhető arra, hogy a síita teokrácia nem kíván érdemben változtatni politikai irányvonalán.
Trump ennek ellenére nem zárkózott el a párbeszéd lehetőségétől. "Lehetséges, attól függ, milyen feltételekkel. Valahogy már nem kell beszélnünk... de lehetséges" – mondta az elnök. Hozzátette: a gesztus nem az új iráni vezetőnek szólt, akiről úgy nyilatkozott, hogy "nem hiszi, hogy békében élhetne".
Az interjú végén Trump azzal indokolta az amerikai fellépést, hogy lényegében megelőző csapásról volt szó. Állítása szerint, ha nem lépnek, Irán három napon belül maga indított volna támadást. Elmondása alapján az amerikai csapásokkal sikerült kiiktatniuk az iráni rakétaarzenál mintegy felét, ami nélkül a háború jóval nehezebb lett volna az Egyesült Államok számára.
Címlapfotó: Cristobal Herrera Ulashkevich, MTI/MTVA
