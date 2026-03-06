Újabb hidegzuhany a hazai autósoknak: nincs megállás, ismét brutálisan drágul az üzemanyag

Szombattól újabb áremelkedés várható: a gázolaj drágulása a benzinét is felülmúlja, az iráni konfliktus hatása továbbra is érezhető, írja a holtankoljak.hu.

Szombaton újabb jelentős áremelkedésre készülhetünk a nagykereskedelmi árakat illetően. A benzin bruttó 7 forinttal, a gázolaj bruttó 17 forinttal kerül majd többe.

Március 6-án az átlagos átlagárak a következők szerint alakultak: 95-ös benzin 578 forint/liter, gázolaj 614 forint/liter.

Az iráni konfliktus kitörése óta a magyar üzemanyagpiac szereplői – a Mol finomítókapacitásai, valamint a benzint és gázolajat importáló cégek – naponta kénytelenek emelni a nagykereskedelmi árakat, amelyeket a töltőállomások másnap követnek. A héten már többször is jelentős áremelés történt.

